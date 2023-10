Le corps de Robert Card, accusé de tuant 18 personnes et en blessant plus d’une douzaine d’autres dans le Mainea été trouvé dans les bois près de la ville de Lisbonne après deux jours de chasse à l’homme.

Sa mort a été annoncée lors d’une conférence de presse convoquée à la hâte à Lewiston vendredi soir.

Des témoins ont déclaré que Card portait les mêmes vêtements que lorsque l’ancien réserviste de 40 ans s’est lancé dans une fusillade avec une arme d’assaut au bowling Spare Time Recreation et au bar Schemengees à Lewiston.

Le massacre de mercredi a été jusqu’à présent le pire massacre de l’année.

La découverte de son corps, apparemment suite à une blessure par balle auto-infligée, a mis fin à une chasse à l’homme massive qui avait impliqué des milliers d’agents des forces de l’ordre.

Son cadavre a été retrouvé dans un centre de recyclage où il travaillait et à proximité de l’endroit où il avait jeté sa voiture, une Subaru.

Card aurait laissé une note de suicide.

Vendredi, des agents chargés de l’application des lois fouillent les bois dans le Maine – GETTY IMAGES

Le filet a vu une vaste partie du sud du Maine fermée alors que les gens ont reçu l’ordre de s’abriter sur place pendant que la police recherchait Card.

À un moment donné, près de 700 milles carrés du Maine, y compris les anciennes villes industrielles de Lewiston, Auburn et Lisbonne, ont été verrouillés.

Les rues étaient désertes. Les bars, cafés et magasins ont été fermés et même les stations-service ont fermé leurs portes.

On craignait que Card puisse se cacher dans la nature pendant un certain temps grâce au compétences de survie qu’il a acquises pendant son service militaired’autant plus qu’il connaissait bien le terrain des terres agricoles vallonnées du sud du Maine.

La police a non seulement ratissé les forêts des villes environnantes où le massacre a eu lieu, mais a également déployé des agents d’autres agences, dont le Département de la Sécurité intérieure, pour balayer les trains qui s’arrêtaient dans le Maine.

Jeudi soir, les autorités ont encerclé une maison à Bowdoin, où vivaient Card et sa famille, croyant qu’il était enfermé à l’intérieur – pour ensuite retrouver la propriété vide.

Plusieurs personnes à Lisbonne ont signalé une soudaine augmentation de l’activité policière dans la ville vers 20 heures vendredi soir, alors que la police locale, étatique et fédérale poursuivait ses recherches.

“Je suis tellement heureux que ce cauchemar soit terminé”, a déclaré John Riordan, qui vit près des lieux, au Portland Press Herald.

« J’espère que les familles pourront tourner la page. Ce sera bien de revenir à un certain état de normalité.

Le déchaînement de Card a soulevé d’autres questions sur les lois sur les armes à feu aux États-Unis et dans le Maine en particulier.

Il avait été admis dans un centre médical militaire en juillet après avoir déclaré avoir entendu des voix dans sa tête.

Malgré cela, il avait réussi à se procurer des armes. Les appels à l’aide de sa famille n’ont pas été suivis.

Un ami de la famille a déclaré au Telegraph que les autorités avaient prévu de confisquer ses armes, mais cela n’a jamais été fait.

Le massacre a ravivé les demandes de rétablissement de l’interdiction des armes d’assaut aux États-Unis, qui est devenue caduque en 2004.

Parmi les partisans du changement figurent Jared Golden, le député démocrate localqui s’était auparavant opposé à cette décision.

« J’appelle maintenant le Congrès des États-Unis à interdire les fusils d’assaut, comme celui utilisé par l’auteur de ce massacre. [in] ma ville natale.”

« J’avais la fausse confiance que notre communauté était au-dessus de cela », a-t-il ajouté.

