Le suspect de la fusillade à Paris admet une haine “pathologique” des étrangers, selon le procureur

Un homme accusé d’avoir tué trois Kurdes à Paris a reconnu avoir une haine envers les étrangers, a déclaré un procureur.

L’homme est accusé d’avoir tiré sur trois Kurdes dans un salon de coiffure.

L’incident a provoqué un tollé général.

Un Français soupçonné d’avoir tué trois Kurdes lors d’une fusillade à Paris a avoué une haine “pathologique” des étrangers, a déclaré dimanche la procureure de Paris Laure Beccuau.

L’homme de 69 ans a été placé en garde à vue samedi pour des raisons de santé et conduit dans un établissement psychiatrique de la police.

Beccuau a déclaré dans un communiqué que le suspect était “dépressif” et “suicidaire” et a déclaré qu’il “voulait tuer des étrangers” après un cambriolage à son domicile en 2016.

La fusillade survenue vendredi dans un centre culturel kurde et un salon de coiffure à proximité a semé la panique dans le 10e arrondissement animé de la ville, qui abrite plusieurs boutiques et restaurants et une importante population kurde.

Trois autres personnes ont été blessées lors de l’attaque, mais aucune n’est dans un état mettant sa vie en danger, dont une qui n’est plus hospitalisée, a déclaré dimanche le procureur.

Le suspect a déclaré qu’il voulait initialement tuer des personnes dans la banlieue nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, qui compte une importante population immigrée.

Mais il a changé d’avis car il y avait peu de monde et ses vêtements l’empêchaient de recharger son arme, a déclaré le procureur.

Il est ensuite retourné dans la maison de ses parents avant de décider d’aller plutôt dans le 10e arrondissement.

Ccoups de fouet à Paris

La fusillade a ravivé le traumatisme de trois meurtres non résolus de Kurdes en 2013 que beaucoup imputent à la Turquie.

De nombreux membres de la communauté kurde ont exprimé leur colère contre les services de sécurité français, affirmant qu’ils avaient fait trop peu pour empêcher la fusillade.

La frustration a débordé samedi et des manifestants furieux se sont affrontés avec la police dans le centre de Paris pour une deuxième journée consécutive après un rassemblement en hommage.

Le chef de la police de la capitale française, Laurent Nunez, a déclaré samedi à la chaîne de télévision BFM que 31 policiers et un manifestant ont été blessés dans les troubles, tandis que 11 personnes ont été arrêtées, “principalement pour des dommages”.

Des centaines de Kurdes de Syrie ont manifesté dimanche en solidarité avec les victimes.

Le suspect – nommé William M par les médias français – est un passionné d’armes à feu avec des antécédents d’infractions liées aux armes qui avait été libéré sous caution au début du mois.