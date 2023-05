Le suspect de la disparition de Natalee Holloway sera extradé du Pérou vers les États-Unis pour faire face à des accusations de fraude

MEXICO CITY (AP) – Le gouvernement péruvien a publié mercredi un décret autorisant l’extradition temporaire vers les États-Unis du principal suspect dans la disparition non résolue en 2005 de l’étudiante américaine Natalee Holloway sur l’île néerlandaise d’Aruba dans les Caraïbes.

L’ambassade du Pérou à Washington a déclaré à l’Associated Press que l’ordonnance permet de poursuivre l’extradition du Néerlandais Joran van der Sloot pour extorsion présumée et fraude électronique, accusations découlant de l’affaire Holloway.

Le corps de Holloway n’a jamais été retrouvé et aucune accusation n’a été déposée contre Van der Sloot dans cette affaire. Un juge a déclaré plus tard Holloway mort.

Les procureurs américains allèguent que Van der Sloot a accepté 25 000 $ en espèces de la famille de Holloway en échange d’une promesse de les conduire à son corps au début de 2010, juste avant de se rendre au Pérou. Holloway était originaire de Mountain Brook, en Alabama.

Van der Sloot purge 28 ans de prison au Pérou pour avoir été reconnu coupable du meurtre d’une étudiante péruvienne de 21 ans, Stephany Flores, après l’avoir rencontrée dans un casino de Lima en 2010.

Le meurtre a eu lieu cinq ans jour pour jour après la disparition de Holloway lors d’un voyage de fin d’études secondaires à Aruba, où vivait Van der Sloot. Elle a été vue pour la dernière fois en train de quitter un bar avec lui.

« À une époque où le transit transfrontalier de personnes est de plus en plus important, nos institutions suivent le rythme pour veiller à ce que les criminels soient traduits en justice », Edgar Alfredo Rebaza, directeur du Bureau péruvien de coopération judiciaire internationale et d’extraditions du bureau du procureur national. , a déclaré dans un communiqué. « Nous continuerons à collaborer sur des questions juridiques avec des alliés tels que les États-Unis et bien d’autres avec lesquels nous avons des traités d’extradition. »

Un traité de 2001 entre le Pérou et les États-Unis permet à un suspect d’être temporairement extradé pour être jugé dans l’autre pays. Elle exige que le prisonnier « soit renvoyé » après la conclusion d’une procédure judiciaire « contre cette personne, selon des conditions à déterminer par » les deux pays.

Van der Sloot a plaidé coupable en janvier 2012 à l’accusation de meurtre dans le meurtre de Flores.

Les procureurs l’ont accusé d’avoir tué Flores, une étudiante en commerce issue d’une famille éminente, pour la voler après avoir appris qu’elle avait gagné de l’argent au casino où les deux se sont rencontrés. Ils ont dit qu’il l’avait tuée avec « férocité » et « cruauté », en la battant puis en l’étranglant dans sa chambre d’hôtel.

Regina García Cano, Associated Press