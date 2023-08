Le suspect de la défense pour les meurtres de l’Idaho, Bryan Kohberger, a déclaré qu’il n’avait pas toutes les preuves des procureurs lors d’une audience clé

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Les avocats de la défense pour les meurtres de l’Idaho, le suspect Bryan Kohberger, ont fait valoir qu’ils ne disposaient pas de toutes les preuves ADN des procureurs lors d’une audience cruciale sur les requêtes qui pourraient retarder le procès très attendu.

M. Kohberger a adressé un sourire gêné au tribunal alors qu’il retournait au palais de justice du comté de Latah vendredi, où six requêtes de la défense et de l’accusation étaient débattues, y compris le processus d’identification en tant que suspect et son alibi pour la nuit du les meurtres.

L’audience intervient six semaines seulement avant que M. Kohberger ne soit jugé pour les meurtres du 13 novembre 2022 des étudiants de l’Université de l’Idaho Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin à leur domicile à Moscou.

La procédure a commencé vendredi avec la requête de l’équipe de défense de M. Kohberger visant à obliger les procureurs à partager des preuves ADN supplémentaires, en particulier les résultats de laboratoire de trois échantillons d’ADN masculins non identifiés qui auraient été trouvés sur les lieux du crime.

Les procureurs ont fait valoir qu’ils avaient tout fourni et qu’ils « ne peuvent pas fournir quelque chose qui n’existe pas ».

« Il doit y avoir un certain niveau de confiance dans la découverte », a déclaré le juge John Judge. « Vous êtes tous des avocats assermentés. »

Il a ordonné à l’accusation de contacter le laboratoire pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres résultats que la défense n’a pas.

Ethan Chapin, 20 ans, Madison Mogen, 21 ans, Xana Kernodle, 20 ans, et Kaylee Goncalves, 21 ans, ont été tués en novembre (Instagram)

M. Kohberger, 28 ans, était étudiant diplômé en justice pénale à l’Université de l’État de Washington lorsqu’il a été arrêté le 30 décembre au domicile de ses parents en Pennsylvanie. Il a ensuite été ramené dans l’Idaho où un grand jury l’a inculpé pour les meurtres de mai.

Un échantillon d’ADN provenant de déchets collectés au domicile familial de M. Kohberger a été utilisé pour le relier à une gaine de couteau trouvée sur les lieux des meurtres.

Les enquêteurs ont déclaré: « Au moins 99,9998% de la population masculine devrait être exclue de la possibilité d’être le père biologique du suspect. »

Mais son équipe de défense, qui affirme que M. Kohberger était « en train de conduire » au moment des meurtres, s’est opposée à l’utilisation de la généalogie médico-légale utilisée pour l’identifier et a demandé tous les dossiers du travail de généalogie médico-légale.

Ils demandent également une suspension du procès en faisant valoir que le grand jury aurait dû parvenir à sa conclusion «au-delà de tout doute raisonnable» plutôt que sur la base d’une cause probable.

Les procureurs s’opposent fermement à ces requêtes.

Le juge John C Judge pourrait accorder, refuser ou approuver partiellement n’importe quelle partie de ces requêtes. Mais selon la façon dont il statue, il pourrait y avoir un retard dans la date du procès du 2 octobre.