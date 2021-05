Le suspect de fusiller à Atlanta, Robert Aaron Long, inculpé de meurtre

Le suspect dans une série de fusillades mortelles dans des salons de massage de la région d’Atlanta a été inculpé mardi de terrorisme domestique et de meurtre, et les procureurs ont signalé qu’ils chercheraient également des accusations de crime de haine – ce que les défenseurs poussent depuis que les meurtres de mars ont secoué la communauté américano-asiatique. .

Robert Aaron Long a été officiellement inculpé par un grand jury du comté de Fulton dans la fusillade mortelle de quatre personnes tuées dans deux spas d’Atlanta: Suncha Kim, 69 ans; Bientôt Chung Park, 74 ans; Hyun Jung Grant, 51 ans; et Yong Ae Yue, 63 ans. L’acte d’accusation ne couvre pas les quatre autres personnes qui ont été tuées dans un autre salon de massage du comté de Cherokee.

L’acte d’accusation accuse Long d’un chef de terrorisme domestique, quatre chefs de meurtre, quatre chefs de meurtre, cinq chefs de voies de fait avec une arme mortelle et quatre chefs de possession d’une arme à feu lors de la commission d’un crime.

L’accusation de terrorisme interne – qui n’est pas fréquemment utilisée dans les affaires de fusillade de masse en raison de la paperasserie légale – indique que Long a commis une série d’actes illégaux «qui étaient liés par des caractéristiques distinctives, dans l’intention de causer des lésions corporelles graves et de tuer des personnes. et des groupes d’individus, et avec l’intention d’intimider la population civile de cet État et de ses subdivisions politiques. »

Si les fusillades de masse sont souvent largement dénoncées comme du terrorisme ou comme un crime de haine, un certain nombre de problèmes juridiques font souvent obstacle à ces accusations. Les termes ont des définitions juridiques qui varient d’un État à l’autre, et le terrorisme domestique n’est pas une accusation au niveau fédéral. Il n’y a pas non plus de liste fédérale des organisations terroristes nationales, comme il y en a pour les groupes étrangers.

Certains experts affirment que l’absence fréquente de telles accusations par les procureurs est le résultat du racisme institutionnel et systémique et de la misogynie.

Il appartiendra à un grand jury distinct du comté de Cherokee de se prononcer sur les accusations liées à la fusillade dans un spa près de la banlieue de Woodstock, dans laquelle quatre ont été tués et une personne a été blessée.

La procureure du district du comté de Fulton, Fani Willis, a également déclaré qu’elle avait l’intention de porter plainte pour crime de haine et la peine de mort contre Long, qui est de race blanche. Les accusations de crimes de haine sont fondées sur la race, l’origine nationale, le sexe et le sexe réels ou supposés, selon les registres en ligne.

La nouvelle loi géorgienne sur les crimes de haine ne prévoit pas de crime de haine autonome. Une fois qu’une personne est reconnue coupable d’un crime sous-jacent, un jury doit déterminer s’il s’agit d’un crime haineux, ce qui entraîne une peine supplémentaire.

Les autorités disent que Long a d’abord ouvert le feu au salon de massage asiatique Young dans un centre commercial au large de l’autoroute 92 près d’une zone rurale à Acworth, à environ 30 miles au nord d’Atlanta. Quatre personnes sont mortes dans l’attaque.

Une heure plus tard, deux autres fusillades se sont produites en face l’une de l’autre à Atlanta sur Piedmont Road, au Gold Spa et au Spa Aromatherapy. Quatre autres sont morts au cours de la fusillade.

Après l’attaque, les autorités ont déclaré que Long, 21 ans, avait affirmé que ses actions n’étaient pas motivées par la race et qu’il fréquentait certains des spas où les fusillades avaient eu lieu. Le porte-parole du bureau du shérif du comté de Cherokee, le capitaine Jay Baker, a déclaré que Long considérait les spas, qui sont tous répertoriés sur un site Web de correspondance de salon de massage illicite de premier plan, comme « une tentation qu’il voulait éliminer ».

Baker a déclaré que Long croyait qu’il y avait « une sorte d’industrie du porno » en Floride qu’il avait l’intention de confronter et qu’il était en route pour l’État lorsqu’il a été appréhendé.

Les meurtres ont eu lieu au milieu d’une vague d’attaques contre les Américains d’origine asiatique qui a coïncidé avec la propagation du coronavirus à travers les États-Unis. Sur les huit personnes tuées, six étaient des femmes d’origine asiatique. Les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique ont augmenté ces derniers mois, et de nombreux défenseurs ont poussé à des accusations de crime de haine dans cette affaire, affirmant que les entreprises américano-asiatiques étaient ciblées.

Long était en cure de désintoxication pour dépendance sexuelle et était déchiré par la culpabilité de ses pulsions sexuelles, selon deux personnes qui vivaient avec lui dans un logement de transition. Il était profondément religieux et ne pouvait pas contrôler son désir de visiter des salons de massage et de se livrer à des actes sexuels, ce qui l’a plongé dans de profondes crises de dépression, a déclaré Tyler Bayless, qui a vécu avec Long pendant six mois en 2019 et 2020.

