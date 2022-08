Le suspect de 4 meurtres au Nouveau-Mexique a laissé une trace de violence

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Au cours des six années qui ont suivi sa réinstallation aux États-Unis depuis l’Afghanistan, le principal suspect du meurtre de quatre hommes musulmans à Albuquerque a été arrêté à plusieurs reprises pour violence domestique et filmé en train de crever les pneus d’un la voiture d’une femme, selon les dossiers de la police et du tribunal.

La longue série de violences – qui a commencé peu de temps après l’arrivée de Muhammad Syed aux États-Unis – a choqué les membres de la petite communauté musulmane très unie de la ville, dont certains le connaissaient de la mosquée locale et qui avaient initialement supposé que le tueur était un étranger avec un préjugé contre la religion islamique. Maintenant, ils acceptent l’idée qu’ils n’ont jamais vraiment compris l’homme.

«Je pense que sur la base de la connaissance de son histoire maintenant – et nous ne le savions pas auparavant – il est évidemment un individu perturbé. Il a manifestement une tendance violente », a déclaré Ahmad Assed, président du Centre islamique du Nouveau-Mexique.

Selon la police, Syed, 51 ans, connaissait ses victimes et était probablement motivé par des «conflits interpersonnels».

Il a été interpellé lundi soir et reste en garde à vue. Les procureurs disent qu’il est un homme dangereux et prévoient de demander à un juge la semaine prochaine de le garder enfermé en attendant son procès pour meurtre en lien avec deux des morts par balle. Syed est également le principal suspect dans les deux autres homicides, mais la police a déclaré qu’elle ne se précipiterait pas pour l’inculper dans ces cas tant qu’il reste en prison et ne constitue pas une menace pour la communauté. Le père marié de six enfants a nié toute implication dans les meurtres; ses avocats de la défense ont refusé de commenter.

Peu de détails sont apparus publiquement sur la vie de Syed avant que lui et sa famille ne viennent en Amérique en 2016, mais un document du gouvernement américain obtenu par l’Associated Press indique qu’il est diplômé du lycée Rehman Baba dans l’ouest de Kaboul en 1990. Entre 2010 et 2012, il a travaillé comme cuisinier pour la Al Bashar Jala Construction Company.

En décembre 2012, Syed a fui l’Afghanistan avec sa femme et ses enfants, indique le rapport. La famille s’est rendue au Pakistan, où Syed a cherché du travail comme technicien frigoriste. De langue maternelle pachtou qui parlait également couramment le dari, il a été admis aux États-Unis en 2016 en tant que réfugié.

L’année suivante, selon les archives judiciaires, un petit ami de la fille de Syed a allégué que Syed, sa femme et l’un des fils de Syed l’avaient sorti d’une voiture et lui avaient donné des coups de poing et de pied avant de partir. Le petit ami, qui a été retrouvé avec le nez ensanglanté, des égratignures et des ecchymoses, a déclaré à la police qu’il avait été agressé parce que Syed, un musulman sunnite, ne voulait pas que sa fille soit en couple avec un chiite.

En 2018, Syed a été placé en garde à vue après une dispute avec sa femme au sujet de sa conduite. Syed a dit à la police que sa femme l’avait giflé dans la voiture, mais elle a dit qu’il l’avait tirée par les cheveux, l’avait jetée au sol et l’avait fait marcher deux heures jusqu’à leur destination.

Des mois plus tard, Syed aurait battu sa femme et attaqué l’un de ses fils avec une grande cuillère en métal fendue qui a laissé ses cheveux imbibés de sang, selon des documents judiciaires. La femme de Syed a dit à la police que tout allait bien. Mais le fils, qui est celui qui les a appelés, a dit aux policiers que Syed le battait régulièrement, lui et sa mère.

Deux des affaires ont été rejetées après que l’épouse et le petit ami ont refusé de porter plainte. Le troisième a été licencié après que Syed ait terminé un programme d’intervention avant le procès. En 2020, Syed a été arrêté après avoir prétendument refusé de s’arrêter pour la police après avoir allumé un feu de circulation, mais cette affaire a également été finalement classée.

“Si vous essayez de comprendre comment évolue la violence chez une personne en particulier, il vous suffit de savoir qu’elle ne s’est pas réveillée l’année dernière et n’est pas devenue un tueur en série”, a déclaré l’ancienne profileuse du FBI Mary Ellen O’Toole. « Il a eu l’expérience de la violence. Et c’est le défi des forces de l’ordre… d’identifier quelle est votre expérience de la violence et quand a-t-elle commencé ? »

Syed a déclaré aux détectives qu’il avait servi dans le Commandement des opérations spéciales de l’armée nationale afghane, un petit groupe d’élite de soldats afghans qui ont combattu les talibans. Il a dit qu’il aimait l’arme de police de type AK-47 trouvée chez lui parce qu’il en avait utilisé une en Afghanistan.

Pourtant, le profil du gouvernement américain examiné par l’AP ne mentionnait aucune expérience militaire, et Syed a eu 40 ans l’année de la formation de la force d’élite en 2011 – probablement trop vieux pour être sélectionné pour combattre dans les combats les plus violents.

“Cela semble un peu louche”, a déclaré le lieutenant-colonel Daniel L. Davis, qui a effectué deux tournées en Afghanistan et est chercheur principal et expert militaire au groupe de réflexion sur les priorités de la défense. Il a dit que si Syed était peut-être un soldat, “les gars des forces spéciales ont généralement 22, 25 ans, peut-être 30, parce que c’est très exigeant physiquement”.

La famille Syed vit dans un petit duplex du côté sud de la ville, un quartier ouvrier de la ville où de nombreuses maisons et appartements plus anciens ont des barres de sécurité fixées à leurs portes et fenêtres. La région est devenue un pôle d’attraction pour les réfugiés afghans et autres immigrants cherchant à s’établir dans la plus grande ville du Nouveau-Mexique.

Les meurtres des quatre hommes – le premier en novembre et les trois autres se succédant rapidement sur une période de moins de deux semaines en juillet et la première semaine d’août – ont déclenché des vagues de terreur dans la communauté musulmane d’Albuquerque qui compte environ 4 500 personnes. Les habitants avaient peur de sortir de chez eux – au point que les responsables de la ville ont proposé de livrer des repas – et certains ont envisagé de quitter la ville.

C’est ce que Syed a dit aux enquêteurs qu’il faisait quand il est parti dans sa Volkswagen Jetta dimanche : quitter l’État pour trouver un endroit plus sûr pour sa famille effrayée.

La police a déclaré qu’il quittait en fait la ville après avoir tué Naeem Hussain quelques jours auparavant.

Syed est le principal suspect – mais n’a pas été inculpé – dans la mort de Hussain, un Pakistanais de 25 ans qui a été tué par balle le 5 août dans le parking d’une agence de réinstallation de réfugiés dans le sud-est d’Albuquerque ; et le meurtre de Muhammad Zahir Ahmadi, un immigrant afghan de 62 ans qui a été tué d’une balle dans la tête en novembre dernier derrière le marché qu’il possédait dans la ville.

Ahmadi est le beau-frère de la femme dont Syed a crevé les pneus en 2020, tandis que Syed et Hussain se connaissaient depuis 2016, a indiqué la police.

Syed a été accusé du meurtre d’Aftab Hussein et de Muhammad Afzaal Hussain. Hussein, 41 ans, a été tué dans la nuit du 26 juillet après avoir garé sa voiture à l’endroit habituel près de chez lui. Afzaal Hussain, un urbaniste de 27 ans qui avait travaillé sur la campagne d’une députée du Nouveau-Mexique, a été abattu dans la nuit du 1er août alors qu’il se promenait le soir.

Alors que Syed a dit à la police qu’il avait reconnu Hussein parmi les partis de la communauté, on ne savait pas comment il connaissait Afzaal Hussain.

Malgré les violences qu’il aurait infligées à sa femme et à ses enfants, la famille de Syed est à ses côtés.

“Mon père n’est pas une personne qui peut tuer quelqu’un”, a récemment déclaré sa fille à CNN, qui n’a pas révélé son identité pour protéger sa sécurité. « Mon père a toujours parlé de paix. C’est pourquoi nous sommes ici aux États-Unis. Nous venons d’Afghanistan, des combats, des tirs.

Dazio a rapporté de Los Angeles et Watson de San Diego.

Susan Montoya Bryan, Stefanie Dazio et Julie Watson, Associated Press