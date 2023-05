Le suspect d’avoir poignardé la mort d’une mère et d’un enfant à Edmonton a un long et violent dossier

Un homme soupçonné d’avoir poignardé deux fois une mère et son enfant à Edmonton a été libéré sous caution 18 jours avant les meurtres.

Selon des sources, Muorater Arkangelo Mashar est le suspect qui a été abattu par des policiers d’Edmonton vendredi dernier à la suite d’une attaque contre Carol Ann Robillard, 35 ans, et son enfant de 11 ans, Sara Miller, qui avait récemment commencé à utiliser le prénom Jayden. .

Robillard et Miller ont tous deux été tués dans l’attaque au couteau à l’extérieur de l’école Crawford Plains.

Des membres de la famille ont identifié la mère et l’enfant lors d’une veillée à l’extérieur de l’école dans le sud-est d’Edmonton samedi.

Dans un communiqué de presse jeudi, la police d’Edmonton a déclaré que l’homme soupçonné d’avoir commis les homicides était décédé à l’hôpital mercredi. La police ne nommera pas le suspect, selon le communiqué.

Lundi, le chef du service de police d’Edmonton, Dale McFee, a qualifié l’attaque de « complètement aléatoire ».

« En aucun cas les victimes n’auraient pu prévoir ce qui allait leur arriver. Cela n’a aucun sens », a-t-il déclaré lors d’une mise à jour sur l’affaire.

Cependant, plusieurs sources ont déclaré à CBC que Mashar, 33 ans, est le suspect du double homicide. Il vivait à moins de 400 mètres de l’école Crawford Plains.

Le casier judiciaire violent d’un suspect de double homicide Le suspect du double homicide d’une mère et d’un enfant la semaine dernière a un dossier d’agressions violentes. Le parent d’un garçon qui a été agressé par l’homme en 2022 dit qu’il est déchirant d’entendre qu’un autre enfant a été attaqué au hasard.

Une combinaison de dossiers judiciaires et de libération conditionnelle révèle que Mashar a une longue histoire d’accusations et de condamnations pour des attaques violentes remontant à près de 14 ans, avec des victimes en Alberta et au Manitoba. Il est entré et sorti de prison et de prison à plusieurs reprises et a été reconnu coupable d’avoir agressé à la fois des personnes de la communauté et un codétenu.

Les premières infractions au dossier de Mashar sont trois vols différents à Edmonton le 4 décembre 2009, pour lesquels il a été condamné à quatre ans de prison.

Selon les documents de libération conditionnelle, la peine de libération conditionnelle de Mashar pour cette infraction a expiré sans problème, mais il a été arrêté pour un autre crime violent au Manitoba en 2014.

Les documents de libération conditionnelle qualifient le suspect d' »imprévisible »

Le 7 juin 2014, Mashar et une autre personne étaient assis sur un banc à un arrêt de bus. Ils se sont impliqués dans une dispute verbale qui a dégénéré en une bagarre physique, selon les documents de libération conditionnelle.

« Vous étiez armé d’un couteau et avez poignardé votre victime une fois dans le haut du dos. Vous avez ensuite pris la fuite à pied. Les blessures de votre victime comprenaient une perforation de l’aorte et une lacération de la moelle épinière », indiquent les documents.

La famille et les amis se consolent lors d’une veillée pour une mère et un enfant de 11 ans qui ont été tués devant une école à Edmonton le 6 mai. (Jason Franson/La Presse canadienne)

Les documents de libération conditionnelle ne précisent pas exactement où l’agression a eu lieu, mais les dossiers fournis par la Cour provinciale du Manitoba montrent que Mashar a commis une agression grave à cette date et qu’il a été condamné à près de quatre ans de prison en 2015.

Un psychiatre qui a évalué Mashar en octobre 2014 l’a jugé apte à subir son procès, mais a noté qu’il avait reçu un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique.

Les responsables de la libération conditionnelle ont déclaré que pendant son incarcération, Mashar avait affiché un « comportement problématique », notamment une agression contre un agent correctionnel et deux agressions contre des détenus.

« Vous êtes réputé imprévisible, quelque peu paranoïaque et manipulateur avec le personnel », lit-on dans une décision de libération conditionnelle de 2018.

Mashar a été libéré sur parole le 26 janvier 2018 et a été condamné à vivre dans un établissement résidentiel communautaire et à respecter un certain nombre de conditions, notamment être vu par un psychologue et un psychiatre.

La libération conditionnelle de Mashar a été révoquée et il a été remis en détention en avril 2018 après avoir été testé positif à la méthamphétamine.

Le prochain record disponible révèle qu’il était de retour en Alberta à l’automne 2020.

Les dossiers judiciaires montrent une condamnation pour une agression le 3 septembre 2020 contre une personne à Edmonton. Mashar a également trois condamnations pour voies de fait avec une arme, après avoir attaqué trois personnes différentes avec un spray anti-ours le 7 novembre 2020.

Mashar a été condamné pour les quatre agressions de 2020 en février 2021. On ne sait pas combien de temps il a passé en détention, mais le mois suivant, il a été accusé de plusieurs autres infractions à Calgary.

La plupart de ces accusations ont ensuite été retirées, mais il a été reconnu coupable de vol à l’étalage dans un 7-Eleven et de non-respect d’une condition de sa libération.

Agression sur un enfant de 12 ans

Lors de la mise à jour de lundi du chef EPS McFee, il a déclaré que le suspect du double homicide de vendredi avait également attaqué un enfant de 12 ans sur le LRT l’année dernière.

Le garçon, Nesta Bailey, était sur le TLR en se rendant à l’école le 14 avril 2022, a déclaré sa mère Aimee Guilbault dans une interview jeudi.

Le fils d’Aimée Guilbault a été agressé alors qu’il se rendait à l’école en transport en commun le 14 avril 2022. (Nathan Gross/CBC)

Dans le train, Bailey a rencontré un homme agressif. Guilbault a déclaré que son fils était descendu du train et se dirigeait vers l’escalier pour se rendre à son arrêt de bus lorsqu’il a été attaqué par derrière.

« Il a reçu deux coups de poing à la tête, puis il s’est rendu compte qu’il était attaqué et qu’il devait faire quelque chose. Alors il s’est agrippé à la balustrade et s’est accroupi en position fœtale et s’est simplement accroché à la balustrade », a-t-elle déclaré. .

Elle a dit que l’homme avait frappé Bailey trois ou quatre fois de plus à la tête, mais qu’il était capable de se protéger de blessures physiques graves.

Elle a dit que l’homme s’était enfui lorsque des passants avaient commencé à intervenir et qu’on lui avait dit qu’il avait ensuite attaqué quelqu’un d’autre avant d’être arrêté.

Les archives judiciaires montrent que Machar a été accusé d’avoir agressé une autre personne le 14 avril 2022.

Guilbault a déclaré qu’il est déchirant d’apprendre qu’un autre enfant a été attaqué au hasard. Elle a dit qu’il était particulièrement choquant de se rendre compte qu’elle connaît la mère de Robillard à travers la communauté artistique autochtone locale.

« Je ne peux même pas imaginer ce qu’elle traverse et ensuite découvrir que c’est quelque chose qui… aurait pu être évité, c’est vraiment difficile à surmonter mentalement.

« C’est frustrant et ça vous met en colère. Vous vous dites ‘ça n’aurait pas dû arriver’. »

Guilbault a déclaré qu’il était difficile de savoir quelle solution devrait être, mais elle pense qu’il doit y avoir plus de surveillance des personnes qui commettent plusieurs agressions aléatoires et que les soutiens en santé mentale doivent être plus largement disponibles.

Elle a déclaré qu’après l’agression de son fils, elle et ses enfants avaient eu des conversations sur ce qu’il fallait faire lorsqu’ils rencontraient une personne qui semblait agressive en public. Bailey prend toujours le transport en commun, mais maintenant il voyage toujours avec son frère jumeau.

« Quelque chose doit changer partout, mais je ne pense pas que la solution soit de se cacher et d’avoir peur », a-t-elle déclaré.

Apte à subir son procès

En août 2022, alors qu’il était détenu au centre de détention provisoire d’Edmonton, Mashar a été accusé d’agression armée, après avoir attaqué quelqu’un avec « des excréments humains ou une imitation ».

Le 8 février 2023, un juge a ordonné une évaluation de l’état mental de Mashar pour déterminer s’il était apte à subir son procès.

Il a été jugé apte, selon le procureur de la Couronne chargé de cette affaire.

Les archives judiciaires montrent que le 10 février 2023, Mashar a plaidé coupable des agressions de l’année précédente, ainsi que des accusations d’entrave et de non-respect des conditions de probation. Il a été condamné à une peine de prison, mais on ne sait pas combien de temps cela a duré, compte tenu de son temps passé en détention provisoire. La détermination de la peine accorde généralement un crédit accru pour le temps passé en prison avant une condamnation.

Le chef de la police d’Edmonton, Dale McFee, s’adresse aux journalistes lundi. (Ty Ferguson/CBC)

L’accusation la plus récente au dossier de Mashar auprès des tribunaux est une agression armée, pour avoir prétendument agressé une personne avec un scooter le 14 avril. Il a été libéré sous caution trois jours plus tard.

Le procureur de la Couronne dans cette affaire a suspendu l’accusation d’agression en scooter le 3 mai. Dans un courriel mardi, un porte-parole du bureau de la Couronne a déclaré que l’affaire ne respectait plus la norme de poursuite.

Lors de la conférence de presse de McFee lundi, il a exprimé sa frustration face à ce qu’il a appelé des lacunes dans les services et les soutiens entre les systèmes de justice et de santé.

« Il y a eu de multiples points d’intervention, de multiples occasions de tenir le suspect responsable et de lui fournir le soutien professionnel nécessaire pour gérer son comportement. Mais le système a encore une fois échoué », a déclaré le chef.

McFee a également soulevé les appels de ses collègues chefs de police canadiens pour une réforme de la mise en liberté sous caution, des évaluations obligatoires de la santé mentale des délinquants violents et des soutiens coordonnés en matière de justice et de santé mentale.

Mercredi, la police d’Edmonton a publié les résultats des autopsies de Robillard et Miller, indiquant que la cause du décès des deux victimes était des blessures par des objets tranchants.

Parce que la police a tiré et grièvement blessé Mashar, l’équipe d’intervention en cas d’incident grave de l’Alberta (ASIRT) – le chien de garde de la police de la province – enquête également.

Un porte-parole de l’ASIRT a déclaré mardi que l’agence ne ferait le point sur aucune de ses enquêtes en cours avant les élections provinciales du 29 mai.