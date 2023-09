L’homme accusé d’avoir poignardé trois personnes dans le quartier chinois de Vancouver alors qu’il sortait d’un hôpital psychiatrique médico-légal pendant une journée a été décrit comme une « menace importante » et un « risque élevé de rechute » lors d’une audience il y a cinq mois.

Blair Evan Donnelly, 64 ans, vit à l’hôpital psychiatrique médico-légal de Coquitlam depuis qu’il a été déclaré non criminellement responsable du meurtre de sa fille adolescente en 2006.

Un document du British Columbia Review Board (BCRB) daté du 13 avril 2023 et publié par CHEK News a déclaré que Donnelly avait un « modèle de décompensation rapide et de violence dans le passé », y compris deux autres coups de couteau depuis le début de son incarcération.

Les demandes de documents de CBC ont été refusées par le BCRB.

Jeudi, le premier ministre David Eby a annoncé que l’ancien chef de la police d’Abbotsford, Bob Rich, mènerait un examen indépendant sur la façon dont Donnelly a été autorisé à quitter l’hôpital avec un laissez-passer d’une journée.

Donnelly aurait poignardé trois inconnus – un couple d’une soixantaine d’années et une femme d’une vingtaine d’années – lors du festival Light Up Chinatown dimanche.

Eby dit que le rapport de la commission d’examen a clairement conclu que l’homme représentait un risque important et ne devrait pas être libéré, mais d’une manière ou d’une autre, entre cette décision et l’attaque de Chinatown, il a été libéré de l’établissement.

La décision d’avril précise : « L’accusé a récidivé après de longues périodes de rémission entre des épisodes violents et sans aucun signe avant-coureur significatif. … Par conséquent, une approche prudente est nécessaire pour protéger le public. »

La commission d’examen a conclu que l’hôpital continue d’être « le seul placement approprié pour le moment » pour Donnelly.

Le premier ministre dit qu’il souhaite que Rich découvre comment la libération de Donnelly a été possible à la lumière de cette information, et s’il y a d’autres personnes dans des circonstances similaires qui pourraient également bénéficier de laissez-passer journaliers gratuits.

Les services psychiatriques médico-légaux de la Colombie-Britannique ont publié jeudi après-midi un communiqué indiquant que l’autorité provinciale des services de santé a lancé une enquête sur les incidents critiques en réponse à l’agression au couteau.

Le communiqué indique que la commission d’examen tient des audiences annuelles pour déterminer si les patients doivent rester en détention et s’ils doivent bénéficier de privilèges tels que des sorties communautaires. Une fois qu’une personne est admissible aux laissez-passer journaliers, des évaluations de sécurité sont effectuées par le personnel hospitalier pour décider si les sorties doivent être autorisées.

« Le jour d’une sortie prévue, le patient est évalué pour décider s’il est stable et suffisamment bien pour visiter la communauté. Dans le cas contraire, la sortie est annulée ou reportée », indique le communiqué.

Le suspect croyait que Dieu voulait qu’il tue sa fille

En 2006, Donnelly a été accusé de meurtre au deuxième degré pour la mort horrible à l’arme blanche de sa fille de 16 ans. Selon la décision de la commission d’examen publiée par CHEK News, il avait plutôt prévu de tuer sa femme, mais il a changé d’avis, croyant que Dieu voulait la mort de sa fille.

Il a été déclaré non responsable pénalement pour troubles mentaux et a été incarcéré à l’hôpital médico-légal.

Le document du BCRB fait état de deux autres incidents de coups de couteau.

En 2009, alors qu’il prenait un laissez-passer d’une journée, Donnelly a consommé de la cocaïne puis a « soudainement » poignardé un ami. Donnelly a été reconnu coupable d’agression armée et condamné à 45 jours de prison.

L’hôpital psychiatrique médico-légal est situé à Coquitlam. La BC Review Board y tient ses audiences. (Christian Amundson/CBC)

En 2017, il a soudainement attaqué un autre patient avec un couteau à beurre peu après son retour d’un congé et a par la suite été déclaré non criminellement responsable pour une accusation d’agression armée et a obtenu une absolution inconditionnelle.

« Ce qui est très préoccupant en ce qui concerne l’évaluation des risques, c’est que tous les incidents se sont produits sans signes avant-coureurs et que les deux rechutes se sont produites après de longues périodes de rémission sans aucun indicateur de décompensation », indique le document.

Un défenseur appelle à la responsabilité

Le défenseur des droits des victimes, Dave Teixeira, estime que la Commission d’examen de la Colombie-Britannique doit rendre davantage de comptes et plus de transparence dans ses décisions concernant les libérations.

« En regardant la décision et les raisons, il présente un risque élevé de récidive. C’est un délinquant violent. Il a eu de nombreux cas. Pourquoi est-il libéré? C’est vraiment la question », a déclaré Teixeira. « Le processus de la commission d’examen doit être tenu responsable de la décision d’autoriser Donnelly à partir. »

Teixeira défend Darcy Clarke et sa famille. Les trois enfants de Clarke ont été assassinés par leur père Allan Schoenborn en 2008 et, comme Donnelly, il a été déclaré non pénalement responsable parce qu’il souffrait de psychose au moment des meurtres.

Schoenborn a également obtenu un congé de la FPH, malgré les objections de la famille Clarke.

« Les deux [Schoenborn and Donnelly] se sont révélés présenter un risque élevé pour le public et pourtant, la commission d’examen de la Colombie-Britannique s’en fiche. Ils font des expériences », a-t-il déclaré.

Donnelly reste en détention et est accusé de trois chefs de voies de fait graves. Une enquête sur la libération sous caution est prévue vendredi.