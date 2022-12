Le suspect dans la fusillade mortelle du rappeur Migos Takeoff arrêté pour meurtre – National

Un homme de 33 ans a été arrêté pour meurtre dans la fusillade du rappeur Takeoff, qui, selon la police vendredi, était un « spectateur innocent » lorsqu’il a été touché par des coups de feu devant un bowling de Houston.

Patrick Xavier Clark a été placé en garde à vue pacifiquement jeudi soir, a déclaré le chef de la police de Houston, Troy Finner. L’arrestation de Clark est intervenue un jour après qu’un autre homme a été inculpé en lien avec la fusillade du 1er novembre, qui, selon les autorités, faisait suite à une dispute autour d’un jeu de dés et avait blessé deux autres personnes.

Clark était détenu en prison vendredi en attendant une audience sur la caution. Les archives judiciaires ne mentionnent pas un avocat qui pourrait parler pour lui.

Cette image fournie par le département de police de Houston montre Patrick Xavier Clark, 33 ans, qui a été arrêté dans la fusillade mortelle du rappeur Takeoff. (Département de police de Houston via AP).





Né Kirsnick Khari Ball, Takeoff était le plus jeune membre de Migos, le trio de rap nominé aux Grammy Awards de la banlieue d’Atlanta qui comprenait également son oncle Quavo et son cousin Offset.

Le musicien de 28 ans a été abattu devant le bowling du centre-ville vers 2h30 du matin, lorsque la police a déclaré qu’une dispute avait éclaté alors que plus de 30 personnes quittaient une fête privée là-bas. La police a précédemment déclaré qu’un autre homme et une femme avaient subi des blessures par balle ne mettant pas leur vie en danger et qu’au moins deux personnes avaient ouvert le feu.

Sergent de police Michael Burrow a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que les coups de feu faisaient suite à un désaccord sur un jeu de dés “lucratif”, mais que Takeoff n’était pas impliqué et était “un spectateur innocent”.

Chaque personne sur les lieux est partie sans parler à la police, a déclaré Burrow. Certaines de ces personnes ont depuis été localisées par les autorités, qui ont également travaillé pour reconstituer les événements avec des enregistrements balistiques, vidéo et audio, selon Burrow. Il a déclaré que les enquêteurs tentaient toujours de retrouver des témoins.

“Nous chercherons à vous trouver”, a-t-il déclaré. “Ce sera plus facile si vous venez nous trouver.”

Mercredi, les autorités ont annoncé l’arrestation de Cameron Joshua en lien avec la fusillade. Joshua a été accusé d’avoir illégalement eu une arme à feu au moment où Takeoff a été abattu, mais les procureurs ont déclaré que le jeune homme de 22 ans n’aurait pas tiré avec l’arme. Christopher Downey, l’avocat de Joshua, a déclaré aux journalistes qu’il n’avait rien vu suggérant que son client était impliqué dans le meurtre de Takeoff.

Burrow a déclaré que les enquêteurs pensent que ce sont les coups de feu de Clark qui ont tué le rappeur.





Des fans et d’autres artistes, dont Drake et Justin Bieber, ont célébré l’héritage musical de Takeoff lors d’un service commémoratif le mois dernier à Atlanta.

Le label de Migos, Quality Control, a pleuré la mort de Takeoff dans une déclaration publiée sur Instagram qui l’attribue à une “violence insensée”.

Migos a percé pour la première fois avec le hit massif “Versace” en 2013. Ils ont eu quatre succès dans le Top 10 du Billboard Hot 100, bien que Takeoff ne soit pas sur leur hit n ° 1 de plusieurs semaines “Bad and Boujee”, mettant en vedette Lil Uzi Vert. Ils ont sorti une trilogie d’albums intitulée «Culture», «Culture II» et «Culture III», les deux premiers atteignant le n ° 1 du palmarès des albums Billboard 200.

Takeoff et Quavo ont sorti un album commun “Only Built for Infinity Links” quelques semaines avant sa mort.