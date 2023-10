Le suspect américain de viol Nicholas Alahverdian, qui aurait simulé sa mort, devrait être extradé du Royaume-Uni

Un Américain qui aurait simulé sa propre mort dans le but d’éviter des accusations de viol et de fraude aux États-Unis, il devrait être extradé vers les États-Unis depuis l’Écosse après qu’une demande a été déposée. accordé par le gouvernement écossais. L’homme serait le fugitif Nicholas Alahverdian, qui fait face à des accusations liées à un viol en 2008 dans l’Utah, ainsi qu’à des accusations dans le Rhode Island pour ne pas s’être enregistré comme délinquant sexuel.

Une décision de justice écossaise rendue en août a ouvert la voie légale à son extradition en vertu du mandat d’arrêt américain, mais le gouvernement semi-autonome du Royaume-Uni devait encore approuver cette décision, ce qu’il a fait le 28 septembre, selon l’avis publié en ligne jeudi. .

Le FBI a déclaré qu’Alahverdian faisait également face à des accusations de fraude dans l’Ohio, un État où il a été reconnu coupable d’accusations liées au sexe en 2008, selon l’Associated Press.

L’homme, connu au Royaume-Uni sous le pseudonyme de Nicholas Rossi, est emprisonné en Écosse depuis plusieurs années. Il nie être un Alahverdien de 35 ans et dit qu’il est victime d’une erreur d’identité. Depuis son arrestation en Écosse en 2021, il a réalisé une série d’interviews télévisées bizarres, insistant sur le fait qu’il est un Irlandais innocent.

Un accusé identifié au Royaume-Uni sous le nom de Nicholas Rossi quitte un tribunal écossais en Écosse, le 9 novembre 2022, après une audience sur son extradition vers les États-Unis sous le nom de Nicholas Alahverdian, où il est recherché pour des accusations d’usurpation d’identité et de fraude. une accusation de viol en 2008 dans l’Utah. Jane Barlow/PA Images/Getty

Dans une interview virale réalisée par la chaîne écossaise STV News plus tôt cette année, l’accusé a insisté sur le fait qu’il était en réalité un orphelin d’origine irlandaise nommé Arthur Knight, qui n’était jamais allé aux États-Unis. Il a qualifié de « mensonge vicieux » la suggestion selon laquelle il était, en fait, un Américain recherché pour viol.

Il a été interrogé alors qu’il était assis dans un fauteuil roulant électrique et portait un masque à oxygène, et il était accompagné d’une femme que le couple a identifiée comme étant son épouse, Miranda Knight, qu’il a dit avoir épousée dans la ville anglaise de Bristol en 2020.

Dans un extrait d’une interview sur NBC « Dateline », l’accusé a clairement pointé le blâme sur les médias.

« Autrefois, nous étions une famille normale, mais grâce aux médias, nos vies ont été interrompues », dit-il en haletant dans un masque à oxygène avec un accent indiscernable. « Et nous aimerions avoir de l’intimité et j’aimerais redevenir un mari normal, mais je ne peux pas parce que je ne peux pas respirer, je ne peux pas marcher. Les gens disent que c’est un acte. Laisse-moi essayer de me lever… »

Puis, dans un geste bizarre, il a tenté de prouver qu’il ne faisait pas semblant d’être handicapé en tentant de se lever de façon spectaculaire et de se débattre avant d’être rattrapé par sa femme.

Une nécrologie du Rhode Island Les affirmations publiées en ligne par Nicholas Alahverdian sont décédées le 29 février 2020, « deux mois après avoir rendu public son diagnostic de lymphome non hodgkinien ». Il était dans sa 32e année.

Mais en 2021, la police de l’État de Rhode Island, ainsi que l’ancien avocat d’Alahverdian et son ancienne famille d’accueil, ont mis en doute la réalité de sa mort, a indiqué l’AP.

Jeffrey Pine, un ancien procureur général de l’État du Rhode Island qui a représenté Alahverdiani dans le cadre de l’accusation de délit commis au registre des délinquants sexuels auquel il fait face dans cet État, a déclaré à l’AP qu’il n’avait aucun doute que l’homme prétendant être Knight était son ancien client.

Nicholas Rossi, alias Nicolas Alahverdian, quitte le tribunal du shérif d’Édimbourg après que le juge Norman McFadyen a confirmé son identité comme l’homme qui luttait contre l’extradition vers les États-Unis pour des accusations de vol d’identité et de fraude, ainsi qu’une accusation d’agression sexuelle en 2008 dans l’Utah, le 11 novembre. 2022. Andrew Milligan/PA Images/Getty

L’homme connu sous le pseudonyme de Rossi au Royaume-Uni a été arrêté en décembre 2021 dans un hôpital de Glasgow où il était soigné pour le COVID-19, selon l’AP.

Les autorités américaines ont déclaré que le nom de Rossi était l’un des nombreux pseudonymes utilisés par le fugitif.

Le personnel de l’hôpital qui l’a soigné a déclaré l’avoir reconnu grâce à un avis de recherche d’Interpol, qui comprenait des images de tatouages ​​distinctifs sur ses bras, et a établi que Rossi était en fait Alahverdian, a rapporté le réseau partenaire de CBS News, BBC News.

L’homme a affirmé qu’il avait été tatoué alors qu’il gisait inconscient à l’hôpital écossais, dans ce qu’il a qualifié de tentative des autorités policières de le piéger, selon la BBC.

Au cours des audiences du tribunal qui ont abouti à l’approbation de l’extradition, l’accent d’Alahverdian a changé plusieurs fois au fur et à mesure de son témoignage. Il a licencié six avocats différents au cours de la procédure judiciaire, a rapporté BBC Scotland.