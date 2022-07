Le suspect acquitté de l’attentat d’Air India abattu

Des années après avoir été innocenté de la pire attaque terroriste au Canada, un ancien suspect a été tué en Colombie-Britannique

L’un des terroristes présumés qui a été acquitté d’avoir abattu un vol d’Air India avec une valise piégée en 1985, tuant 329 personnes, a été tué par balle au Canada dans ce que la police a qualifié de meurtre ciblé.

Ripudaman Singh Malik, 75 ans, a été abattu jeudi matin à Surrey, en Colombie-Britannique, et est décédé sur les lieux, selon la police. Un témoin a déclaré à CBC News au Canada qu’il avait entendu trois coups de feu, puis avait tiré Malik de sa Tesla rouge. La victime saignait d’une blessure au cou.

“Nous sommes conscients des antécédents de M. Malik, même si pour le moment nous travaillons toujours à déterminer le motif”, a-t-il ajouté. ont déclaré les enquêteurs sur les homicides dans un communiqué. “Nous pouvons confirmer que la fusillade semble être ciblée et qu’il n’y a plus de risque pour le public.”

Malik, un homme d’affaires sikh qui a immigré au Canada en 1972, était l’un des suspects accusés d’avoir bombardé un vol d’Air India en provenance de Toronto et qui a explosé au large des côtes de l’Irlande alors qu’il se rendait à Londres. L’incident a marqué l’attaque terroriste la plus meurtrière jamais enregistrée au Canada. Une autre bombe destinée à un autre vol d’Air India a explosé dans un aéroport de Tokyo, tuant deux bagagistes et portant le nombre total de morts à 331. Plus de 80 des victimes étaient des enfants.

Lire la suite Un extrémiste sikh condamné invité au dîner de Trudeau lors d’un voyage en Inde

Les procureurs ont allégué que les attentats à la bombe avaient été perpétrés par des extrémistes sikhs en Colombie-Britannique qui visaient la société d’État Air India en représailles d’un raid de juin 1984 sur le Golden Temple à Amritsar, au Pendjab. Le raid, qui aurait été effectué pour débusquer les séparatistes, a fait environ 400 morts et des sikhs enragés, qui ont accusé le gouvernement indien de profaner leur sanctuaire le plus sacré.

Malik et un complice présumé, Ajaib Singh Bagri, ont été acquittés de meurtre de masse et de complot en 2005, après un procès qui a duré deux ans. Le seul suspect reconnu coupable de l’attaque d’Air India, Inderjit Singh Reyat, a témoigné contre Malik et Bagri et a ensuite été reconnu coupable de parjure.

Le fils de Malik, Jaspreet Singh Malik, a déploré que les médias et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) aient toujours considéré son père comme un attentat à la bombe d’Air India. “Il a été inculpé à tort et le tribunal a conclu qu’il n’y avait aucune preuve contre lui”, a-t-il ajouté. dit le jeune Malik. “Les médias et la GRC n’ont jamais semblé accepter la décision du tribunal, et je prie pour que la tragédie d’aujourd’hui n’ait aucun lien.”

LIRE LA SUITE: L’Inde s’inquiète des droits de l’homme aux États-Unis

L’aîné Malik a d’abord travaillé comme chauffeur de taxi après avoir déménagé au Canada. Il a ensuite dirigé la Khalsa Credit Union et les écoles Khalsa en Colombie-Britannique. Ces derniers, qui enseignent la langue punjabi et l’histoire sikhe ainsi que le programme d’études canadien standard, ont été critiqués pour avoir continué à recevoir des fonds du gouvernement après l’arrestation de Malik en tant qu’auteur présumé d’un attentat à la bombe d’Air India en octobre 2000.