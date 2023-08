Le survivant d’un déjeuner aux champignons «poison» pourrait détenir la clé de ce qui s’est passé | Nouvelles du monde

Ian Wilkinson, à droite, est le seul des quatre invités à avoir survécu à un repas préparé par Erin Patterson, à gauche, mais il reste dans un état critique (Photo : NINE) L’histoire complète de ce qui s’est réellement passé lors d’un déjeuner mortel servi avec des champignons vénéneux pourrait dépendre du seul survivant. Trois personnes sont mortes après avoir a mangé un bœuf wellington préparé par Erin Patterson chez elle à Leongatha, Victoria, Australie le 29 juillet. Parmi les invités se trouvaient les parents de son ex-mari, Gail et Don Patterson, ainsi que la sœur de Gail, Heather Wilkinson, et son beau-frère Ian Wilkinson. Ils s’étaient tous réunis pour une réunion de «médiation» pour discuter de la relation d’Erin avec son ex-partenaire Simon Patterson, qui a choisi de ne pas venir à la dernière minute. Les Patterson et Mme Wilkinson sont décédés quelques jours après avoir mangé le plat, alors qu’un seul des invités d’Erin est encore en vie – le pasteur, M. Wilkinson. Les détectives des homicides continuent d’enquêter et Erin, qui a brièvement « disparu » la semaine dernièrea maintenant donné a nié tout acte répréhensible dans une longue déclaration écrite à la police. Mais les récits de M. Wilkinson sur ce qui s’est passé le jour du déjeuner pourraient être vitaux pour l’affaire. Ian Wilkinson photographié avec sa femme Heather Wilkinson décédée après avoir mangé le déjeuner Il est actuellement dans un état critique à l’hôpital Austin de Melbourne après avoir subi des lésions traumatiques au foie à cause des toxines qu’il aurait ingérées. On craint que M. Wilkinson et ceux qui sont décédés – y compris sa femme – aient mangé des champignons mortuaires, qui sont parmi les plus toxiques au monde. Selon un initié de l’hôpital, l’homme de 68 ans n’a survécu que parce qu’il a été emmené à l’hôpital d’Austin, connu pour son expertise dans le traitement des patients souffrant d’empoisonnements. Plus: Tendance

La source a déclaré au Daily Mail qu’il n’avait pas été transporté à l’Alfred, où se rendent habituellement les patients les plus gravement malades de Victoria – et que l’emmener à «l’hôpital le plus éloigné possible» pourrait être la raison pour laquelle il est toujours en vie. « Cela signifie qu’ils sont plus intéressés par le traitement des champignons que par la partie soins intensifs », a déclaré l’initié. M. Wilkinson a probablement subi de graves dommages aux reins et pourrait nécessiter une greffe de foie urgente. L’initié a également suggéré qu’ils pensaient qu’il avait une chance de s’en sortir, mais qu’il était très probablement encore sous sédation après avoir passé des jours sous assistance respiratoire. Erin Patterson a nié tout acte répréhensible dans une déclaration écrite à la police (Photo: NINE) Dans son premier récit détaillé de ce qui s’est passé au déjeuner, Erin a révélé qu’elle était également tombée malade par la suite – son son ex Simon l’a accusée d’avoir empoisonné ses parents alors qu’elle était à l’hôpital. Elle a dit qu’elle « discutait du déshydrateur alimentaire » lorsque Simon a demandé: « C’est ce que vous avez utilisé pour les empoisonner? » Les déshydrateurs d’aliments sont utilisés pour sécher les champignons avant qu’ils ne soient placés dans un wellington de bœuf. Erin a également admis avoir menti à la police sur le moment où elle avait jeté le déshydrateur après avoir initialement affirmé qu’elle s’en était débarrassée il y a longtemps. L’ex-mari d’Erin, Simon, a accusé Erin d’avoir tué sa belle-famille – après s’être retiré du rassemblement à la dernière minute La police l’a depuis trouvé et saisi dans une décharge à proximité – et Erin a déclaré qu’elle l’avait jeté après que ses invités soient tombés malades. Les agents examinent maintenant la vidéosurveillance de la décharge pour déterminer exactement quand elle a jeté le déshydrateur. Dans sa déclaration, Erin a déclaré qu’elle avait invité les invités à choisir leurs propres assiettes après avoir servi le repas et qu’elle avait pris la dernière assiette avant de manger la nourriture. Ses enfants ont également mangé le repas du lendemain, mais ils ont choisi les champignons parce qu’ils ne les aiment pas. On avait précédemment affirmé qu’ils étaient au repas mortel, mais ils étaient en fait au cinéma ensemble à l’époque.



Erin Patterson dit qu’elle n’a « aucune raison » de blesser ses « proches » (Photo : MEDIA-MODE.COM) Erin a déclaré qu’elle avait ensuite été hospitalisée pour de fortes douleurs à l’estomac et de la diarrhée, mise sous perfusion de solution saline et qu’elle avait reçu un «médicament protecteur du foie». Elle a été transportée en ambulance de l’hôpital Leongatha au centre médical Monash à Melbourne. Ce qui restait du repas a été conservé et remis aux toxicologues de l’hôpital pour examen après qu’Erin ait été contactée par des responsables du ministère de la Santé alors que l’état de ses invités empirait à l’hôpital. Erin a déclaré à la police que les champignons étaient un mélange de champignons de Paris achetés dans un supermarché et de champignons séchés achetés dans un supermarché asiatique à Melbourne des mois plus tôt. La déclaration de police divulguée est la première fois qu’Erin parle longuement de la tragédie. « Je regrette maintenant beaucoup de ne pas avoir répondu à certaines questions, étant donné le cauchemar que ce processus est devenu », a-t-elle déclaré. «Je veux maintenant clarifier le dossier parce que je suis devenu extrêmement stressé et submergé par la mort de mes proches. «J’espère que cette déclaration pourrait aider d’une manière ou d’une autre. Je crois que si les gens comprenaient mieux le contexte, ils ne seraient pas si prompts à se précipiter pour juger. «Je suis maintenant dévasté de penser que ces champignons ont pu contribuer à la maladie dont souffrent mes proches. Je tiens vraiment à répéter que je n’avais absolument aucune raison de blesser ces personnes que j’aimais. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();Lien source