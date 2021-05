Le survivant du tueur en série «  Son of Sam  », David Berkowitz, dit avoir été abattu par un complice de «  prêtresse occulte  » qui a échappé aux flics

CARL Denaro a la chance d’être en vie après avoir été abattu par l’un des tueurs en série les plus notoires d’Amérique, mais 45 ans plus tard, il dit que la sonde gâchée du NYPD a pointé du doigt le Tueur MAUVAIS.

Le tireur David Berkowitz a mené une série de meurtres qui a terrorisé les New-Yorkais pendant 12 mois, tuant six et en blessant sept, déclenchant la plus grande chasse à l’homme de l’histoire de la ville avant d’être finalement arrêté en 1977.

18 David Berkowitz en a tué six entre 1976 et 1977, mais des années plus tard, il a affirmé qu’il n’était pas le seul impliqué Crédit: AP: Associated Press

18 Carl n’avait que 20 ans lorsque les balles ont été tirées sur la voiture de son rendez-vous alors qu’elles étaient garées Crédits: Carl Denaro

18 L’intérieur de la voiture Carl a été abattu après avoir quitté un bar avec Rosemary Keenan

18 Carl, maintenant 64 ans, a une plaque de métal dans son crâne après la fusillade en 1976 Crédits: Carl Denaro

Le tireur de 23 ans a utilisé un revolver qui le verrait surnommé le tueur de calibre .44, mais ce n’est que lorsque des lettres bizarres ont commencé à apparaître sur les scènes de crime qu’il a été surnommé le « Fils de Sam ».

Il a nargué les flics avec les lettres très médiatisées, mais a finalement été surpris lorsqu’un témoin oculaire a repéré une contravention de stationnement sur un véhicule d’apparence suspecte près du lieu de sa dernière fusillade mortelle.

Au début, les flics pensaient que Berkowitz pouvait être un témoin clé après que le billet lui ait été retrouvé, mais après avoir vu un fusil sur la banquette arrière de sa voiture, ils lui ont tendu une embuscade devant chez lui et ont trouvé un revolver de calibre 44 sur le siège de la voiture à côté de lui. .

Le tueur en série a d’abord affirmé qu’il avait commis les meurtres sur les ordres d’un chien démoniaque appartenant à son voisin d’à côté, appelé Sam, qui avait exigé le « sang de jolies jeunes filles ».

Il a ensuite rétracté les affirmations sauvages lors d’une conférence de presse en 1979 avant de suggérer qu’il avait été membre d’un culte satanique – les 22 disciples de l’enfer.

DISCIPLES DE L’ENFER

La deuxième victime de Berkowitz, Carl Denaro, maintenant âgée de 64 ans, affirme que ses recherches minutieuses prouvent que le coup de feu qui a brisé les os de son crâne a en fait été tiré par une « prêtresse occulte » bien connue du tueur en série David Berkowitz.

Le 23 octobre 1976, un Carl âgé de 20 ans et sa date Rosemary Keenan, 18 ans, étaient assis dans sa voiture dans la 159e rue à Flushing, dans le Queens, après avoir cherché un endroit calme pour « faire » une nuit de plaisir. a pris une tournure terrifiante.

Quatre coups de feu ont été tirés dans la voiture, tous manquant Rosemary, mais frappant Carl à la tête qui n’avait aucune idée qu’il était blessé jusqu’à ce qu’il arrive dans un bar lorsque le couple paniqué s’est enfui.

Carl dit que l’enquête mal gérée du département de police de New York n’a pas réussi à enquêter sur d’autres membres de la secte des « 22 Disciples of Hell » en tant que complices potentiels, en particulier une femme connue dans les cercles occultes sous le nom de « Wendy aux gros seins ».

Carl, qui vit maintenant à Floral Park, à Long Island, a déclaré au Sun Online: «Vous entendez parler de tueurs en série et supposez que c’est une personne dérangée qui fait cet acte sale, ce n’est que de nombreuses années plus tard que j’ai eu l’idée que d’autres étaient impliqués. .

«Quand vous pensez à un tueur en série, tout le monde trouve ce type effrayant, comme Charles Manson, il ressemble à un tueur en série.

18 Les flics croient que la victime de Berkowitz, Carl Denaro, a été confondue avec une femme à cause de ses cheveux longs Crédits: Carl Denaro

18 Quatre des six victimes du «Fils de Sam». De gauche à droite sont Valentina Suriani, Christine Freund, Virginia Voskerichian et Stacy Moskowitz Crédit: AP

18 David Berkowitz, victime du « fils de Sam » Stacy Moskowitz a été agressé alors qu’il était assis dans une voiture garée à Gravesend Bay à Brooklyn, elle est décédée trente-huit heures plus tard Crédits: Getty

18 Le tueur en série a déclenché la plus grande chasse aux hommes de l’histoire de la ville de New York avec 300 flics enrôlés Crédits: Getty – Contributeur

18 La police quitte la zone autour d’une voiture alors qu’elle cherche des preuves après qu’un jeune couple a été abattu alors qu’il était garé dans une voie des amoureux Crédit: AP

18

« Il [Berkowitz] ce n’était pas ce à quoi je m’attendais et beaucoup de gens ont eu la même réaction … Vous voyez les photos de David Berkowitz quand ils l’ont amené, c’était un petit gros potelé qui ne ferait pas de mal à une puce.

« Il ne correspondait tout simplement pas à l’apparence perçue d’un tueur en série. »

Bien qu’il n’ait pas vu la personne qui a tiré les coups de feu cette nuit-là, l’instinct de Carl était que Berkowitz n’était pas la personne qui avait appuyé sur la gâchette.

Cependant, il a plaidé coupable des six meurtres et a été condamné à six peines d’emprisonnement à perpétuité le 12 juin 1978.

Ce n’est que des années plus tard que le tueur a changé son histoire et, dans une interview à la prison en 1993, a affirmé qu’il n’avait pas tiré sur Carl et n’était responsable que des meurtres de Donna Lauria, Alexander Esau et Valentina Suriani.

Il a continué à révéler qu’il avait rejoint une secte satanique, connue sous le nom de 22 Disciples of Hell, au printemps 1975 – un groupe sataniste issu de la filiation qui aurait été impliqué dans des activités criminelles et de la pédophilie.

« Il y avait des sacrifices d’animaux et d’autres choses sombres et laides. » David Berkowitz

Interrogé sur le culte par l’auteur Maury Terry lors d’une interview, Berkowitz a déclaré: « Ils étaient dans l’occulte. Je rencontre des gens là-bas qui ont dit qu’ils étaient des sorcières.

« Il y avait des sacrifices d’animaux et d’autres choses sombres et laides. »

Il a également révélé que le groupe avait comploté pour effectuer des sacrifices humains au diable.

Des années plus tard, Berkowitz a affirmé que bien qu’il soit présent la nuit où Carl a été abattu, c’était une femme qui avait retiré la responsabilité mais qui avait refusé de la nommer.

Mais grâce aux recherches menées par Carl et l’auteur Maury Terry, qui a écrit «The Ultimate Evil», un livre qui a exploré la vérité derrière les meurtres de Son of Sam, le nom de la «sorcière» est apparu.

18 David Berkowitz, connu sous le nom de « Fils de Sam » le tueur de calibre .44, est illustré lors d’une interview à la prison d’Attica Crédit: AP

18 Il a raillé les flics avec une lettre laissée sur les lieux du crime, ce qui a ensuite conduit les médias à le nommer le « fils de Sam » Crédits: Getty

18 Beaucoup affirment que l’enquête du NYPD n’a pas réussi à rechercher des complices après avoir arrêté Berkowitz

18 Robert Violante est retiré d’une ambulance par des agents hospitaliers de New York après avoir été attaqué par Berkowitz Crédit: AP

18 Ses meurtres brutaux ont provoqué la peur et la panique dans toute la ville, les flics exhortant les gens à rester à la maison après la tombée de la nuit Crédits: Getty

Carl a déclaré: «J’ai parlé avec un détective de la ville de New York et un expert en balistique qui a travaillé sur l’affaire et il m’a dit qu’une femme ou un faible de 90 livres avait dû tirer avec le pistolet.

« Cela cadrait avec ce que les avocats de l’autre victime m’avaient dit et avec la théorie de Maury et en 1993, Berkowitz a déclaré à la télévision qu’il ne m’avait pas tiré dessus et qu’une femme l’avait fait. »

DÉCENT DANS L’OBSCURITÉ

Carl et Maury, malheureusement décédés en 2015, allaient devenir amis et travailler ensemble pour dénicher les preuves cruciales qui montraient que Berkowitz n’avait pas agi seul pendant la frénésie criminelle terrifiante.

Plusieurs des victimes qui ont survécu ont produit des croquis de la police qui ne ressemblaient pas au meurtrier du fils de Sam, tandis que des témoins oculaires affirmaient avoir vu d’autres suspects plus grands et plus minces avec des cheveux plus longs sur les lieux.

Une voiture jaune a également été repérée lors de diverses fusillades qui n’ont jamais été récupérées par les flics et divers échantillons d’écriture de Berkowitz ne correspondaient à aucune des lettres du fils de Sam, affirme Carl.

Plusieurs des membres présumés de la secte sont également morts dans des circonstances mystérieuses dans les années qui ont suivi l’arrestation de Berkowitz.

On dit que le frère John et Michael Carr ont présenté à David les 22 disciples du culte de l’enfer et qu’ils possédaient également le « chien démon » qui avait « ordonné les meurtres ».

En 1978, six mois après l’arrestation, John Carr a été retrouvé mort dans l’appartement de sa petite amie après s’être tiré une balle avec une arme à feu qui a été trouvée à côté de lui.

Cependant, sa petite amie a changé son histoire et a déclaré qu’elle croyait qu’il avait été assassiné après avoir craint pour sa vie à cause des meurtres du fils de Sam.

Son jeune frère Michael Carr mourrait un an plus tard dans un seul accident de véhicule à Manhattan, les deux décès que Berkowitz prétendrait avoir été conçus pour leur silence.

L’affaire a été rouverte en 1996, mais elle a ensuite été suspendue en raison de l’absence de conclusions, mais elle reste à ce jour ouverte.

Carl, qui a récemment publié un livre, The Son of Sam and Me ‘, a déclaré: «Je suis déçu que les personnes impliquées dans les fusillades soient toujours libres.

«Ce serait formidable qu’ils soient tous arrêtés et inculpés.

« Cela n’arrivera probablement jamais, mais je continuerai à rechercher et j’espère trouver les indices pour rouvrir le dossier pour de bon. »

Berkowitz, aujourd’hui âgé de 67 ans, est toujours emprisonné dans l’établissement correctionnel de Shawangunk dans le comté d’Ulster, New York.

Devenu chrétien né de nouveau, il a toujours refusé d’être mis en liberté conditionnelle et a écrit dans une lettre adressée au gouverneur de New York de l’époque, George Pataki: «… Je mérite d’être en prison pour le reste de ma vie. J’ai, avec l’aide de Dieu, accepté depuis longtemps ma situation et j’ai accepté ma punition.

Un documentaire Netflix, The Sons of Sam, qui doit sortir le 5 mai, explorera également la vérité sur les meurtres les plus horribles de New York.

18 David Berkowitz reste dans la prison correctionnelle de Shawangunk où il refuse d’être mis en liberté conditionnelle Crédit: AP

18 Le nouveau documentaire Netflix plonge dans les meurtres qui ont choqué la ville de New York