Le seul endroit où vous trouverez un «survivant désigné» mercredi – la nuit du premier discours du président Joe Biden au Congrès – est sur Netflix.

« Il n’est pas nécessaire d’avoir un survivant désigné parce que le Cabinet surveillera depuis leurs bureaux ou leur domicile, mais ils ne se joindront pas à lui pour le discours », a déclaré le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Habituellement, lorsqu’un président s’adresse au Congrès, tous les membres du cabinet sont présents, à l’exception d’un représentant désigné – le «survivant désigné». Cette personne est un fonctionnaire du Cabinet nommé pour se rendre dans un endroit sûr au cas où un événement catastrophique tuerait le président et d’autres membres du Cabinet. La fréquentation du Capitole des États-Unis ayant été réduite de moitié par la pandémie, la Maison Blanche n’a pas choisi une telle personne pour le discours.

Le vice-président Kamala Harris, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, le président du Sénat Pro Tempore Patrick Leahy et le secrétaire d’État Antony Blinken devraient assister au discours, laissant la secrétaire au Trésor Janet Yellen comme prochaine dans la lignée de la succession présidentielle en cas de catastrophe du Capitole américain.

La Première Dame Jill Biden a organisé une réception virtuelle mercredi après-midi avec plusieurs invités qui assisteront à distance à l’événement de ce soir, selon un communiqué de presse de la Maison Blanche. Les invités étaient: Javier Quiroz Castro, infirmier et récipiendaire du DACA; Maria-Isabel Ballivian, directrice exécutive du centre de développement de l’enfant Annandale Christian Community For Action; Tatiana Washington, défenseure et organisatrice de la prévention de la violence armée; Theron Rutyna, directeur informatique de la bande Red Cliff du lac Supérieur Chippewa; et Stella Keating, la première adolescente transgenre à témoigner devant le Sénat américain.

Dans les précédents discours sur l’état de l’Union, des fonctionnaires de rang inférieur du Cabinet ont été sélectionnés pour ne pas participer à l’événement, comme l’ancien secrétaire à l’intérieur David Bernhardt en 2020 et l’ancien secrétaire à l’énergie Rick Perry en 2019. C’est la première fois depuis des décennies qu’un « survivant désigné « n’a pas été nommé.

Une liste complète des invités n’a pas encore été publiée pour l’adresse.

