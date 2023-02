Le survivant de l’Holocauste Shlomo Perel, l’inspirateur d’un film de renommée internationale, décède à 98 ans

Shlomo Perel, qui a survécu à l’Holocauste grâce à un subterfuge surréaliste et une odyssée extraordinaire qui a inspiré sa propre écriture et un film de renommée internationale, est décédé jeudi dans le centre d’Israël. Il avait 98 ans.

Perel est né en 1925 dans une famille juive de Brunswick, en Allemagne, quelques années seulement avant l’arrivée au pouvoir des nazis. Lui et sa famille ont fui vers Lodz, en Pologne, après que le magasin de son père a été détruit et qu’il a été expulsé de l’école. Mais lorsque les nazis sont entrés en Pologne, lui et son frère, Isaac, ont quitté leurs parents et se sont enfuis plus à l’est. Débarqués en Union soviétique, Perel et Isaac se sont réfugiés dans un foyer pour enfants dans l’actuelle Biélorussie.

Lorsque les Allemands ont envahi en 1941, Perel s’est retrouvé piégé par les lignes de front changeantes de la Seconde Guerre mondiale – cette fois, capturé par l’armée allemande. Pour éviter l’exécution, Perel a déguisé son identité juive, a pris un nouveau nom et s’est fait passer pour un Allemand de souche né en Russie.

Il a passé avec succès, devenant le traducteur de l’unité de l’armée allemande pour les prisonniers de guerre, y compris pour le fils de Staline. À la fin de la guerre, Perel retourna en Allemagne pour rejoindre les rangs paramilitaires de la jeunesse hitlérienne et fut enrôlé dans les forces armées nazies.

Après la reddition de l’Allemagne et la libération des camps de concentration, Perel et Isaac, qui ont survécu au camp de Dachau dans le sud de l’Allemagne, ont été réunis. Perel est devenu traducteur pour l’armée soviétique avant d’immigrer dans ce qui est aujourd’hui Israël et de rejoindre la guerre qui a entouré sa création en 1948. Sa vie a retrouvé un semblant de normalité en s’installant dans une banlieue de Tel-Aviv avec sa femme d’origine polonaise et est devenu un fabricant de fermetures à glissière.

“Perel est resté silencieux pendant de nombreuses années”, a déclaré Yad Vashem, le mémorial israélien de l’Holocauste, dans un communiqué, “principalement parce qu’il estimait que son histoire n’était pas une histoire de l’Holocauste”.

Mais à la fin des années 1980, Perel ne pouvait plus garder le silence sur l’histoire de son pari sauvage. Il a écrit une autobiographie qui a ensuite inspiré le film “Europa Europa”, nominé aux Oscars en 1991.

Alors que le film captivait le public, Perel est devenu un orateur public. Il a voyagé pour raconter au monde ce dont il a été témoin tout au long du tumulte de l’Holocauste, au cours duquel 6 millions de Juifs ont été massacrés par les nazis, et pour réfléchir aux douloureux paradoxes de son identité.

“Le désir de Shlomo Perel de vivre pleinement sa vie et de raconter son histoire au monde a été une source d’inspiration pour tous ceux qui l’ont rencontré et ont eu l’opportunité de travailler avec lui”, a déclaré Simmy Allen, porte-parole de Yad Vashem.

Perel est mort entouré de sa famille à son domicile de Givatayim, en Israël.