Le survivant de la foule à Séoul ne peut s’empêcher de rejouer des scènes des célébrations meurtrières d’Halloween

Comme ça arrive6:31Le survivant de la foule à Séoul ne peut s’empêcher de rejouer des scènes des célébrations meurtrières d’Halloween

Chaque fois que Nuhyil Ahmad ferme les yeux, son esprit rejoue deux scènes horribles dont il a été témoin lors de la vague meurtrière d’Halloween à Séoul.

Il y a l’homme qu’il a vu pratiquer désespérément la RCR sur son ami décédé pendant 30 minutes. Un autre ami a essayé en vain de l’arrêter, mais il n’a pas abandonné.

Ensuite, il y a la femme qu’il a vue dans la foule, emportée par une foule de gens, apparemment incapable de respirer et regardant fixement Ahammed, impuissant. Mais il ne pouvait rien faire pour la sauver.

“Ces deux choses me viennent toujours à l’esprit quand j’essaie de dormir”, a déclaré Ahammed, 32 ans. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “[In the] dernières 48 heures, j’ai dormi peut-être cinq ou six heures, maximum.”

Ahammed, un professionnel de l’informatique indien, se trouvait samedi soir dans le quartier d’Itaewon à Séoul lorsque plus de 150 personnes, dont la plupart avaient entre 20 et 30 ans, ont été tuées.

Alors que le pays entame lundi une semaine de deuil national, le bilan s’est élevé à 154 morts. 149 autres personnes ont été blessées, dont 33 dans un état grave.

Les enquêteurs sud-coréens parcourent les images de l’événement dans l’espoir de brosser un tableau de la façon dont l’écrasement mortel s’est déroulé – et s’il aurait pu être évité.

‘Suivez simplement la vague’

Ahammed vit à Itaewon, un quartier connu pour sa vie nocturne animée, depuis cinq ans. Et chaque année, il assiste aux fêtes d’Halloween de son quartier.

Mais il n’a jamais rien vu de tel. Cette année a marqué la première célébration d’Halloween d’Itaewon sans masques ni autres mesures COVID-19 en place depuis le début de la pandémie. Environ 100 000 personnes se sont présentées à la fête, estiment les responsables sud-coréens.

Ahammed et ses amis se trouvaient dans une ruelle quand tout a commencé. Certaines personnes semblaient essayer de s’échapper dans la rue principale, a-t-il dit, tandis que d’autres essayaient de faire le contraire.

“J’étais au milieu et les gens ont commencé à me pousser par derrière”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas vous arrêter là. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Tout ce que vous avez à faire est de suivre la vague.”

Les enquêteurs inspectent les lieux de la foule meurtrière. (Kim Hong-Ji/Reuters)

Ahammed s’est rapidement séparé de ses amis, a-t-il dit. D’une manière ou d’une autre, il se dirigea vers un mur et réussit à s’agripper à une balustrade et à se hisser sur des escaliers au-dessus de la foule. Il pouvait voir ses amis en dessous de lui, tirés dans différentes directions.

Il est resté là, a-t-il dit, pendant 30 minutes, jusqu’à ce qu’il sente qu’il était sûr de descendre et d’essayer de rentrer chez lui. Le pire semblait être passé, mais il y avait toujours des foules paniquées dans les rues.

“Quand je marche, je vois, comme, des gens s’évanouir, des gens crier, crier. Ils disent:” Je ne peux pas respirer. Ils disent, genre, ‘Arrête de pousser, arrête de tirer'”, a-t-il dit.

Au milieu du chaos, il n’a pas réalisé l’ampleur de la tragédie. Il a entendu murmurer que certaines personnes étaient tombées, mais il n’avait aucune idée que quelqu’un était mort.

Mais bientôt, une sombre image a commencé à émerger. Il a vu arriver une ambulance. Ensuite un autre. Et un autre.

Les premiers intervenants, a-t-il dit, ont bloqué la circulation vers la route principale et ont commencé à faire sortir les gens dans la rue et à pratiquer la RCR. Ils ont également commencé à aligner les corps sur la route, les recouvrant de couvertures. Un pompier se promenait en comptant les morts.

“Puis j’ai réalisé que c’était mauvais, vraiment mauvais”, a déclaré Ahammed.

Les experts disent que la tragédie était évitable

Plus de 80% des morts étaient dans la vingtaine ou la trentaine et 11 étaient des adolescents, a déclaré le ministère sud-coréen de l’Intérieur.

Parmi les personnes décédées de l’extérieur du pays, cinq venaient d’Iran, quatre de Chine, quatre de Russie, deux des États-Unis, deux du Japon et une d’Australie, de Norvège, de France, d’Autriche, du Vietnam, de Thaïlande, du Kazakhstan et d’Ouzbékistan. et le Sri Lanka, selon le ministère. Un Canadien a été blessé.

La victime du Sri Lanka, a déclaré Ahmad, était son ami.

“Le gars ne boit pas et ne fume pas. Il est juste allé dans la rue, vous savez, faire un appel vidéo pour montrer à sa femme comment est la vie coréenne, vous savez, des choses comme ça”, a-t-il déclaré. “Au bout d’un moment, il a cessé de répondre au téléphone, puis nous avons réalisé qu’il était décédé.”

Les gens rendent hommage près de la scène de l’écrasement de la foule d’Halloween. (Kim Hong-Ji/Reuters)

Une chose qu’Ahammed dit qu’il n’a pas beaucoup vue, ce sont les policiers. Il en a repéré trois ou quatre au total toute la nuit.

“JE [saw] plus de costumes de police que la vraie police », a-t-il déclaré.

La police de Séoul a chargé 137 agents de gérer les fêtards d’Halloween. En revanche, près de 7 000 policiers ont été envoyés samedi dans une autre partie de la capitale sud-coréenne pour surveiller les manifestations en duel qui ont attiré des dizaines de milliers de personnes, mais moins que la foule à Itaewon, a déclaré un responsable de la police à l’Associated Press.

Le gouvernement national a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun moyen de prédire que la foule deviendrait incontrôlable, mais plusieurs experts n’étaient pas d’accord.

Kong Ha-song, professeur de prévention des catastrophes à l’Université Woosuk de Corée du Sud, a déclaré que davantage de policiers et de fonctionnaires auraient dû être appelés à surveiller les points d’étranglement potentiels.

Il a suggéré que l’écrasement aurait pu être évité si les autorités avaient imposé des voies de circulation à sens unique, bloqué l’entrée de certaines voies étroites et fermé temporairement la station de métro d’Itaewon pour empêcher un nombre excessif de personnes de se déplacer dans la même direction.

Les décès doivent être considérés comme une “catastrophe d’origine humaine”, a déclaré Lee Changmoo, professeur d’urbanisme à l’Université Hanyang de Séoul.

Ahammed, quant à lui, dit qu’il est difficile de pointer du doigt. Il dit que personne n’aurait pu prévoir que cela se produise en Corée, un pays où les grandes foules sont courantes, mais qui s’est toujours senti en sécurité.

“Personne ne s’attendait [this was] va se passer », a-t-il dit. « Normalement, quand vous allez à un festival ou quelque chose comme ça, vous ne voyez pas beaucoup de policiers. C’est à quel point la Corée est sûre.”

Avec des fichiers de Reuters et de l’Associated Press. Entretien avec Nuhyil Ahmad réalisé par Chris Harbord.