En juin 2022, un radiotélescope d’Australie-Occidentale a détecté un signal radio éphémère provenant d’une galaxie située à plus de 10 milliards d’années-lumière de la Terre. Aujourd’hui, une équipe d’astronomes qui a étudié l’explosion a confirmé qu’il s’agit de la plus lointaine de ce type jamais vue.

Le signal radio était un sursaut radio rapide, ou FRB, un type de courte explosion électromagnétique bien plus énergétique que notre Soleil. La FRB a été repérée par le CSIRO Pathfinder du réseau de kilomètres carrés australiens (ASKAP), un radiotélescope composé de trois douzaines d’antennes paraboliques de 40 pieds (12 mètres), et des observations de suivi de l’explosion ont été prises à l’aide du Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral au Chili. L’analyse des origines de l’explosion dans le ciel et de son énergie a été publié aujourd’hui dans Science.

« Grâce à la gamme de paraboles d’ASKAP, nous avons pu déterminer précisément d’où provenait l’explosion », a déclaré Stuart Ryder, astronome de l’Université Macquarie en Australie et co-auteur principal de l’étude, dans une étude de l’ESO. libérer. Les observations de suivi ont révélé que l’éclatement était « plus ancien et plus éloigné que toute autre source de FRB découverte à ce jour et probablement au sein d’un petit groupe de galaxies en fusion », a ajouté Ryder.

L’équipe a localisé la source du FRB : un système galactique avec un redshift d’environ 1, ce qui correspond à une source située à plus de 10,147 milliards d’années-lumière, selon l’Observatoire de Las Cumbres. Selon le communiqué de l’ESO, la récente explosion, baptisée FRB 20220610A, a émis environ 30 ans d’énergie solaire en une fraction de seconde. Bien que les origines des sursauts radio rapides restent des objets mystérieux, compacts et dynamiques comme les étoiles à neutrons et leurs version encore plus extrême, magnétars…sont des candidats en tête.

Les sursauts radio rapides et lointains comme FRB 20220610A sont utiles aux astronomes car ils révèlent le gaz situé entre les galaxies. Ce gaz ionisé contribue à la masse globale de l’univers, mais une partie de cette masse est difficile à détecter car elle est très répartie dans les espaces entre les galaxies, selon le co-auteur de l’étude Ryan Shannon, astronome à l’Université de technologie de Swinburne. en Australie, dans la même version.

Plus un sursaut radio rapide est éloigné, plus il révèle de gaz diffus à travers l’univers – un principe appelé relation de Macquart. Certaines rafales radio rapides récentes ont semblé rompre cette relation », a déclaré Ryder. « Nos mesures confirment que la relation de Macquart s’étend au-delà de la moitié de l’univers connu. »

ASKAP a l’habitude de détecter de mystérieux sursauts radio, même depuis notre propre galaxie. En 2021, une équipe d’astronomes a utilisé le réseau radio pour détecter un curieux signal radio. tire-bouchon vers la Terre de près du centre galactique. Le télescope image également d’autres structures ; le mois dernier, les astronomes ont décrit des preuves pour deux galaxies à anneaux polaires dans les données d’enquête WALLABY du télescope.

Bien qu’ASKAP soit un ensemble d’yeux utiles sur l’univers radiophonique, ce n’est que le précurseur de ce qui est à venir : l’observatoire Square Kilometer Array (SKA), qui imagera principalement l’énigmatique époque de réionisation de l’univers à l’aide de milliers d’antennes paraboliques à travers le monde.

La construction du SKA a commencé à la fin de l’année dernière et l’observatoire devrait être opérationnel d’ici 2028. Mais les projets astronomiques ont horreur d’un calendrier, alors ne soyez pas choqué si les travaux de l’observatoire commencent plus tard que prévu.

