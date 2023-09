Le surprenant leader des véhicules électriques en Europe

De nos jours, peu de secteurs technologiques chinois ont reçu autant de renommée et d’attention que les véhicules électriques. Alors que l’adoption nationale des véhicules électriques augmente de manière agressive chaque année, les constructeurs chinois de véhicules électriques sont les vedettes des salons automobiles de Shanghai à Munich, et ils élaborent de grands projets pour reproduire leur succès loin de chez eux. (En février, j’ai écrit sur la façon dont les véhicules électriques chinois ont fini par dominer.)

Mais ces ambitions mondiales se sont heurtées à un obstacle ce mois-ci lorsque la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait une annonce très médiatisée en lançant une enquête pour déterminer si les véhicules électriques fabriqués en Chine bénéficiaient de subventions gouvernementales excessives.

Comme je l’ai écrit dans un article publié ce matin, la prochaine enquête examinera si le gouvernement chinois a accordé trop de subventions à ses constructeurs automobiles et leur a donc conféré un avantage injuste sur la scène mondiale. Si l’enquête trouve des preuves de cette affirmation, ce qui, selon les experts, est très probable, cela pourrait entraîner une augmentation des droits d’importation sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, ce qui les rendrait probablement moins compétitifs sur les marchés européens.

« À mon avis, cette annonce n’est que la première d’une série de mesures que l’Europe envisagera de prendre afin de protéger son industrie locale », déclare Felipe Muñoz, analyste principal du cabinet de conseil spécialisé dans l’industrie automobile basé à Londres, JATO Dynamics.

L’enquête intervient à un moment où les constructeurs automobiles européens se sentent de plus en plus menacés par les marques chinoises, qui proposent des modèles compétitifs au moins 10 000 dollars moins chers que leurs concurrents européens. De nombreuses marques chinoises qui suscitent l’inquiétude sont des noms bien connus en Chine, comme le géant bien établi BYD et la startup prometteuse Nio.

Mais il y a un nom auquel vous ne vous attendez peut-être pas.

« Celui qui change vraiment la donne n’est pas Nio. Ce n’est pas BYD », déclare Muñoz. « Le gros produit, qui représente environ 80 % des ventes des marques chinoises en Europe, c’est MG. »

Euh, c’est quoi MG ? Pour être honnête, je n’avais même pas entendu parler de cette marque avant cette conversation, et encore moins n’avais aucune idée de son succès.

J’ai appris depuis que MG a été créée au Royaume-Uni dans les années 1920, tirant son nom d’un centre commercial d’Oxford appelé Morris Garages. Elle est restée une marque britannique de voitures de sport de luxe pendant plus de 80 ans jusqu’à ce que son propriétaire fasse faillite en 2005. Elle a ensuite été rachetée par une petite entreprise chinoise appelée Nanjing Auto, puis par SAIC Motor, le plus grand constructeur automobile chinois. Depuis, toutes les voitures MG ont été conçues et fabriquées en Chine. Elle produit à la fois des voitures à essence et des véhicules électriques, mais prévoit de passer au tout électrique d’ici 2027.

Je soupçonne que je n’ai jamais prêté attention à ce nom car, en tant que marque chinoise, MG se porte plutôt mal sur son marché intérieur, même si toutes ses voitures sont fabriquées dans le pays et que la demande du marché est importante. En Chine, ses ventes annuelles en 2022 étaient inférieures à ce que BYD peut vendre en un mois.

Mais en rapportant cette histoire, j’ai appris que MG possède depuis des mois le modèle EV chinois le plus vendu en Europe ; sa tendance à la croissance n’est dépassée que par celle de Tesla.

Les options abordables proposées par MG sont devenues une menace pour de nombreuses marques de véhicules grand public en Europe. « MG change la donne des véhicules électriques avec la MG4 et la MG ZS EV », déclare Muñoz, faisant référence à un petit modèle de voiture familiale et à un SUV lancé par MG l’année dernière, « parce que ces voitures sont vraiment compétitives, en particulier la MG4, qui est déjà surpassant les voitures comme la Volkswagen ID3. (À titre de comparaison, le prix d’une MG4 commence à 28 590 € en Allemagne, tandis que la Volkswagen ID3 comparable commence à 39 995 €.)

Pour être clair, ce qui a élevé la MG4 au-dessus des autres modèles de véhicules électriques chinois n’est pas sa qualité ou son prix abordable, que les entreprises chinoises maîtrisent déjà bien. La clé réside dans l’image de marque.

« Le plus gros inconvénient des voitures chinoises est qu’elles ont une très faible notoriété de marque. [in Europe]. Ils ne peuvent compter que sur des prix bas », explique Zhang Xiang, analyste du secteur automobile chinois. Bien qu’elles soient connues en Chine, des marques comme BYD et Nio sont rarement connues d’un acheteur de voiture européen ordinaire.

Et le revers de la médaille du fait que je ne sais pas que MG est une marque chinoise est qu’elle est toujours perçue par de nombreux consommateurs occidentaux comme une marque de luxe britannique, même si elle est entièrement chinoise depuis plus d’une décennie. « Des voitures classiques, très old-school », voilà ce qui est venu à l’esprit de mon collègue britannique lorsqu’on l’a interrogé sur sa perception de MG. Et non, il ne savait pas que c’était devenu une entreprise chinoise. MG a donc évité le stéréotype selon lequel tous les produits fabriqués en Chine sont de mauvaise qualité.

Eh bien, je ne peux pas vraiment dire que est la solution pour les marques chinoises qui tentent de percer le marché européen. Ce n’est pas comme si tout le monde pouvait simplement acquérir une marque européenne en faillite pour refaire son image.

Mais le succès de MG rappelle aux autres entreprises chinoises que la maîtrise de la technologie et de la fabrication d’un produit n’est que la première étape vers le succès à l’étranger ; Changer la perception globale des voitures fabriquées en Chine est une tâche plus difficile. Muñoz affirme que les marques chinoises doivent s’inspirer des constructeurs automobiles coréens des années 90 ou des constructeurs automobiles japonais des années 70 pour tirer des leçons sur la manière d’instaurer la confiance et la reconnaissance sur un nouveau marché.

Évidemment, cela leur a pris du temps. Je pense qu’il s’agit d’un retour à la réalité, tant pour les entreprises chinoises que pour les observateurs qui les encouragent. C’est un triomphe pour eux de fabriquer un bon produit EV qui se vend bien en Chine, mais cela ne se traduit pas automatiquement par un succès auprès d’un ensemble de consommateurs complètement différent.

Et ce défi pourrait s’accroître avec la nouvelle enquête et les discussions politiques correspondantes. « L’effet à long terme est que… [the Chinese brands] Ces produits pourraient éventuellement susciter une perception plus négative de la part des consommateurs, car ils deviennent un « problème » pour l’Europe », explique Muñoz. Instaurer la confiance entre les consommateurs alors que le discours politique général joue contre vous ? Bonne chance avec ça.

Rattraper la Chine

1. Si vous avez recherché sur Google la semaine dernière « tank man », le célèbre manifestant de la place Tiananmen en 1989, le premier résultat était un selfie généré par l’IA. (404 Médias)

2. Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques 2023, organisés à Hangzhou, les véritables feux d’artifice ont été complètement remplacés par ceux générés par la réalité augmentée. (Presse associée)

3. TikTok est en train de créer un centre de commerce électronique à Seattle afin de concurrencer directement Amazon sur le sol américain. (Les informations $)

4. Les héritiers chinois ultra-riches de la génération Z qui ont été éduqués en Occident reviennent de plus en plus en Chine et parient sur le potentiel de leur pays d’origine. (Bloomberg$)

5. Une grande université chinoise vient de supprimer le test d’anglais obligatoire que tous les étudiants devaient réussir pour obtenir leur diplôme. Cela témoigne du déclin de l’importance de la langue en Chine. (Post du matin de Chine du Sud $)

6. Seules deux pages des 600 pages de la biographie d’Elon Musk de Walter Isaacson concernent ses relations avec la Chine, où sont produites plus de la moitié des voitures Tesla. (Reste du monde)

Perdu dans la traduction

Vous souhaitez acheter un smartphone comme accessoire pour votre voiture ? Nio, la startup chinoise de véhicules électriques, parie que oui. Le 21 septembre, Nio a officiellement lancé son premier smartphone, qui sera étroitement lié aux fonctions de ses voitures. Prix ​​entre 6 499 RMB et 7 499 RMB (890 $ à 1 025 $), il coûte à peu près le même prix qu’un iPhone 15, ce qui le place dans le secteur des petits smartphones de luxe en Chine. Et la société prévoit de lancer un nouveau modèle chaque année, similaire à l’approche d’Apple.

Quel est le client cible ? Selon la publication chinoise Shijie, le PDG de Nio, William Li, dit que ce sont les propriétaires de voitures Nio : « Si nous pouvons vendre 5 millions de voitures Nio, que la moitié des propriétaires achètent des téléphones Nio et qu’ils obtiennent un nouveau téléphone tous les trois ans, alors ce sera rentable. .» Le téléphone Nio remplacerait les clés de voiture traditionnelles et contrôlerait à distance diverses fonctions du véhicule. Pourtant, certains consommateurs s’interrogent sur la nécessité d’un smartphone dédié alors qu’une application mobile pourrait faire de même. Alors que de nombreuses marques chinoises de véhicules électriques ont trouvé une fervente clientèle parmi leurs clients, Nio est sur le point de découvrir si leur fidélité est suffisamment forte pour justifier un accessoire à 900 $.

Encore une chose

C’est à nouveau la fête de la mi-automne ce vendredi, et j’ai déjà fait le plein de gâteaux de lune, ces friandises décadentes et malsaines remplies de graines de lotus, de haricots rouges et de jaune d’œuf salé, réservées à cette fête. Mais jusqu’à cet article visuel du Washington Post, je ne savais pas que les gâteaux de lune avaient également été utilisés pour propager la rébellion politique, de la Chine ancienne à Hong Kong dans les années 2010. Eh bien, je dévorerai les gâteaux de lune avec plus de respect cette année.