Le surnom de l’action Meme « charmant », mais l’élan commercial n’est pas nouveau

Co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian a déclaré jeudi à CNBC que la frénésie boursière des mèmes – qui trouve ses racines dans le site Web du forum en ligne qu’il a aidé à créer – est ce qui se passe lorsque l’investissement dynamique est amplifié par la technologie.

« Vraiment, l’existence de personnes excitées et excitées par un stock s’est produite, vous savez, cela s’est produit autour des salons de coiffure. Cela s’est produit autour des bars », a déclaré Ohanian dans une interview sur « Squawk Box ». « Les investisseurs de détail n’ont tout simplement jamais été en mesure de saisir une opportunité en temps réel, et c’est ce que c’est à l’ère des médias sociaux omniprésents. »

« Meme stocks, c’est un nom charmant, mais je pense qu’en fin de compte, l’investissement dynamique n’est pas nouveau », a ajouté Ohanian, qui en 2005 a cofondé Reddit aux côtés de l’actuel PDG Steve Huffman. Ohanian, désormais investisseur en capital-risque, a démissionné du conseil d’administration de Reddit en juin dernier.

Les projecteurs sur divers titres de mèmes se sont éclaircis ces dernières semaines, des mois après que la saga ait attiré l’attention de Wall Street pour la première fois en janvier avec GameStop comme exemple le plus marquant. Les actions qui ont récemment été présentées sur les babillards Reddit et qui ont vu leurs prix monter en flèche incluent AMC Entertainment, Clover Health et Clean Energy Fuels.

Ohanian a reconnu que les investisseurs professionnels se sont également lancés dans l’action, faisant écho mercredi aux commentaires du PDG du teneur de marché Virtu Financial, Doug Cifu, qui a déclaré à CNBC « il ne s’agit pas uniquement d’un groupe de commerçants de détail négociant ces actions ».

Malgré cela, Ohanian a déclaré qu’une plus grande implication des investisseurs individuels sur les marchés est positive à long terme, même s’il y a un risque. « Nous avons absolument besoin de plus de littératie financière … mais ce que nous devons garder à l’esprit, c’est que c’est là pour rester », a-t-il déclaré.

« Nous avons traversé Rubicon, et peu importe une plate-forme ou une autre. C’est ainsi que les gens partagent du contenu. Ils peuvent ouvrir une application et exécuter une transaction, et cela ne fera que devenir plus facile », a ajouté Ohanian. . « Cela ne fera que devenir plus normal pour une génération qui proposera cela. Ils n’auront même pas l’idée d’appeler un courtier en valeurs mobilières, ou pour beaucoup de gens, d’embaucher un professionnel. »