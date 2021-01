Samsung devrait annoncer le Galaxy Buds Pro ce mois-ci aux côtés de la série Galaxy S21, et bien que le conglomérat coréen n’ait pas encore révélé la date de lancement du Buds Pro, il a confirmé le surnom de Galaxy Buds Pro alors que la page de support pour les écouteurs TWS a disparu en direct sur le site Web de Samsung Canada.

Hormis la confirmation de la désignation du modèle (SM-R190), la page d’assistance ne divulgue rien sur les Galaxy Buds Pro. Mais grâce aux fuites précédentes, nous savons à quoi ressembleront les écouteurs TWS et les fonctionnalités dont ils disposeront.

Le Galaxy Buds Pro aura un haut-parleur bidirectionnel et un trio de microphones sur chaque bourgeon en plus d’un woofer de 11 mm et d’un tweeter de 6,5 mm. Ils viendront avec une technologie d’annulation du bruit et une résistance à l’eau IPX7.







Samsung Galaxy Buds Pro

La taille de la batterie du Galaxy Buds Pro est inconnue, mais une fuite de matériel promotionnel a révélé que les écouteurs TWS offriraient un total de huit heures de lecture et 4,5 heures de temps de conversation. Associez-les à l’étui de chargement et vous obtiendrez respectivement 10,5 heures et 20 heures de temps de conversation et de lecture supplémentaires.

Les autres points forts du Galaxy Buds Pro incluent le son ambiant, le mode de conversation et l’audio spatial. Ils viendront dans au moins trois couleurs (argent, violet et noir) et coûteraient 199 $ aux États-Unis et 229 € en Europe.

