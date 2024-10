Le surintendant du Nebraska inculpé après la chute d’un garçon dans une bagarre à cause d’un chapeau de cowboy

Un directeur d’école de l’ouest du Nebraska qui voulait qu’un élève enlève son chapeau de cowboy fait face à une accusation de crime après que le garçon soit tombé au sol lors d’une bagarre à propos du chapeau.

Le district scolaire de Maywood a mis Mark Bejot en congé administratif après avoir été accusé de maltraitance d’enfants lundi à la suite de l’incident du 1er octobre dans la zone commune de l’école.

Le shérif du comté de Frontier, Michael Jordan, a déclaré que même si le surintendant maintient que le garçon est tombé d’un tabouret par inadvertance, une vidéo de surveillance semble montrer Bejot tirant le garçon du tabouret tout en attrapant le chapeau. Le shérif a appris l’incident après que la mère du garçon l’ait appelé à ce sujet.

Bejot a déposé une caution de 5 000 $ afin de pouvoir rester libre avant sa prochaine audience en novembre. Les archives judiciaires ne montrent pas encore qu’il a un avocat.

La version des événements décrite par Bejot à Jordan différait de la façon dont la famille du garçon a décrit qu’il avait été jeté au sol, mais Jordan a déclaré qu’il avait décidé de renvoyer l’affaire au procureur général du Nebraska pour examen après avoir vu une vidéo de surveillance qui lui faisait craindre la façon dont le surintendant a géré la situation. Les procureurs ont décidé de l’inculper après avoir examiné les preuves.

Un numéro de téléphone répertorié pour Bejot dans la ville du sud-ouest du Nebraska d’environ 250 habitants ne fonctionnait pas jeudi, et il n’a pas immédiatement répondu aux e-mails.

Il a dit au shérif que le garçon avait d’abord refusé de retirer le chapeau, puis de l’avoir intentionnellement placé là où il serait difficile à atteindre. Il a déclaré que le garçon était tombé d’un tabouret alors que Bejot attrapait le chapeau de cowboy malgré ses efforts pour l’empêcher de tomber. Le garçon a alors menacé de frapper le commissaire et est sorti en trombe pour appeler son père, a déclaré Bejot.

Jordan a déclaré que dans la vidéo de surveillance, il est apparu que Bejot avait sauté sur le chapeau après que le garçon l’ait enlevé, puis avait passé ses mains sous les aisselles du garçon et l’avait tiré du tabouret. Jordan a déclaré que la vidéo montrait également Bejot poussant les épaules du garçon vers le bas tout en retirant le chapeau de ses mains. Le garçon s’est ensuite levé et a levé le poing vers le surintendant avant de saisir son téléphone et de sortir, a déclaré Jordan.

Lorsque le shérif a confronté Bejot à propos de la vidéo, il a dit à Jordan : « Je n’ai pas blessé cet enfant », selon l’affidavit du shérif. Mais Jordan lui a dit que la vidéo avait l’air mauvaise sans contexte.

Le conseil scolaire de Maywood a déclaré dans un communiqué que Bejot avait été mis en congé administratif, mais a déclaré que les membres du conseil ne pouvaient pas discuter des détails de la situation car il s’agissait d’une question de personnel. Le conseil scolaire a déclaré qu’il restait déterminé à garantir un environnement sûr pour tous les élèves.