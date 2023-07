Le surintendant du lycée La Salle-Pérou honoré en tant que lauréat du prix Impact 2023 – Shaw Local

Le surintendant du lycée La Salle-Pérou, Steven Wrobleski, a été nommé lauréat du prix d’impact de l’Association des conseillers scolaires de l’Illinois 2023 pour un administrateur scolaire.

Il a été nommé par la présidente du département de conseil LP Emily Carney pour son soutien continu aux programmes de conseil.

« Quand j’ai écrit la nomination, elle était centrée sur la façon dont il avait créé un cinquième poste de conseiller à l’école », a déclaré Carney. « Tout au long de mes 11 années, il a fait des choses pour nous aider à nous aligner sur les normes nationales et nationales afin que nous puissions évoluer vers le programme que nous sommes aujourd’hui. »

Le prix récompense les administrateurs qui ont soutenu les conseillers scolaires, les programmes de conseil et ont assuré le leadership dans le développement ultérieur d’un programme de conseil, selon une publication Facebook de LP.

« (Wrobleski) a toujours été excellent pour écouter ces choses et être très réactif et réceptif aux nouvelles choses. » — Emily Carney, présidente du département de conseil du lycée La Salle-Pérou

Wrobleski a déclaré qu’il était humiliant d’être nominé pour le prix par les personnes avec lesquelles il passe beaucoup de temps et a déclaré qu’il était important de reconnaître le prix comme un effort de collaboration.

« J’ai parfois du mal à recevoir ces distinctions parce que c’est vraiment un effort d’équipe », a déclaré Wrobleski.

Wrobleski travaille chez LP depuis 18 ans et a été surintendant pendant les 11 dernières années. Sa capacité à maintenir des lignes de communication ouvertes avec ses étudiants et son personnel lui a permis d’établir des relations durables.

« C’est une personne tellement généreuse qui fait vraiment passer les gens avant lui », a déclaré Max Wertz, un ancien étudiant en LP. « Tout au long de mes années chez LP, le Dr Wrobleski a été et sera toujours une personne généreuse. »

Carney a déclaré que le programme de conseil avait changé au fil des années où elle était à l’école pour inclure davantage un modèle mental de développement.

« Le programme de conseil était plus lourd sur les conseils traditionnels d’un conseiller que sur un conseiller scolaire, car nous sommes formés pour faire du conseil universitaire sur la carrière universitaire et les émotions sociales et cela faisait également partie de sa vision », a déclaré Carney. « Que nous évoluions et devenions exactement ce que nous sommes censés être. »

Wrobleski s’assure d’être disponible pour les étudiants tout au long de la journée, organisant même des déjeuners-rencontres avec les étudiants pour assurer leur réussite scolaire et personnelle.

« Nos enfants apportent des besoins et des défis différents de ceux que nous avons vus il y a 10, 15, 20 ans », a déclaré Carney. « Il y a un tel besoin de répondre aux besoins émotionnels des enfants, à leurs besoins sociaux ainsi qu’au soutien dont ils ont besoin pour planifier leurs études et/ou leur carrière. »

Carney a déclaré que LP effectue des évaluations chaque année pour identifier les besoins de l’élève afin qu’il soit en mesure d’y répondre au mieux et d’examiner les tendances nationales – telles que la crise de la santé mentale pour déterminer ce dont leurs élèves ont spécifiquement besoin.

« J’ai l’impression que lorsque vous répondez aux besoins de l’élève dans son ensemble, vous obtiendrez le meilleur résultat de l’élève et les meilleurs taux de réussite académique et personnel », a-t-elle déclaré.

Wrobleski a déclaré que s’il avait appris quelque chose sur l’éducation, il s’agissait d’établir des relations, de faire savoir aux gens que vous vous souciez d’eux, de favoriser leur confiance et d’encourager ceux qui vous entourent.

« Je me suis toujours senti soutenu », a déclaré Carney. « Quand vous allez faire avancer quelque chose et changer des choses qui n’étaient pas comme ça auparavant. Il a toujours été excellent pour écouter ces choses et être très réactif et réceptif à de nouvelles choses.