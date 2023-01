Le surintendant du district scolaire McHenry 15 nommé «un à surveiller» par l’association nationale – Shaw Local

Le surintendant du district scolaire McHenry 15, Josh Reitz, a été sélectionné comme surintendant à surveiller en 2022 par la National School Public Relations Association.

Reitz rejoint 24 autres personnes à l’échelle nationale qui ont été sélectionnées pour cet honneur “en reconnaissance de leur utilisation innovante et efficace de la technologie pour engager et informer la communauté scolaire, et pour étendre les efforts de communication et de sensibilisation dans les deux sens”, a déclaré le district dans un communiqué de presse.

Les lauréats sont des chefs de district scolaire qui ont moins de cinq ans d’expérience en tant que surintendant de district et qui font preuve d’un leadership rapide avec une communication solide à la base, selon le communiqué.

“Les lauréats de cette année comprennent à quel point une communication efficace est importante pour établir la confiance et les relations avec les familles, les employés, les étudiants et les membres de la communauté dans leurs districts”, a déclaré la directrice générale de la NSPRA, Barbara M. Hunter, dans le communiqué. “Ces leaders émergents se sont avérés être des champions dévoués des efforts de communication innovants pour faire progresser le succès de leur district.”

Reitz, qui est surintendant depuis juillet 2021, sera reconnu le 17 juillet lors du séminaire national de la NSPRA à Saint-Louis.