Le surintendant de l’Oregon annonce sa retraite ; remplacement des embauches du conseil – section locale de Shaw

OREGON – Après 13 ans au service de l’Oregon School District #220 en tant que surintendant, Tom Mahoney a annoncé qu’il prendrait sa retraite à compter du 30 juin 2024. Le conseil scolaire a nommé PJ Caposey, ancien directeur de l’Oregon High School et actuel Meridian School District surintendant, comme son remplaçant.

“Ce fut un honneur de servir en tant que surintendant de l’Oregon ces 13 dernières années”, a déclaré Mahoney. “J’aime la communauté OCUSD et j’ai adoré être son directeur d’école. OCUSD est un endroit remarquable pour apprendre, travailler et vivre. Je sais que le district poursuivra une voie couronnée de succès dirigée par Caposey.

Caposey a été directeur de l’Oregon High School et, plus récemment, surintendant du Meridian School District #223. Il a été nommé surintendant de l’année 2023 par l’Association des commissions scolaires de l’Illinois, ce qui a conduit Stillman Valley High à la désignation de “Top Achieving High School” au cours des six dernières années par US News & World Report.

Il a obtenu un baccalauréat de l’Eastern Illinois, une maîtrise de la National Louis University et un doctorat de la Western Illinois University. Caposey commencera son rôle de surintendant le 1er juillet 2024.

“Le conseil scolaire du district scolaire de l’Oregon est ravi de travailler avec le Dr Caposey dans son nouveau rôle”, a déclaré Bryan Wills, président du conseil. “Dr. Caposey possède l’expérience et les antécédents nécessaires pour aider le district à atteindre ses objectifs futurs et à favoriser la réussite scolaire. »

Wills a déclaré que les deux hommes travailleront ensemble au cours des 18 prochains mois pour assurer une transition en douceur.

“Dr. Mahoney a fait un travail admirable à la tête du district scolaire, et nous apprécions ses contributions à nos écoles, élèves et personnel. Il nous manquera et nous lui souhaitons une heureuse retraite », a déclaré Wills.