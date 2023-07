Le surintendant de l’Oklahoma dit que le massacre de Tulsa n’était pas raciste

Ces gens sont carrément méchants.

En essayant de vous convaincre de voter pour eux, les conservateurs affirmeront souvent que les démocrates ne se soucient pas réellement des pauvres, des exclus ou des marginalisés, comme s’ils le faisaient réellement. Selon un rapport en Le gardienun homme blanc du nom de Ryan Walters, surintendant de l’instruction publique de l’Oklahoma et fervent avaleur de Trump, a déclaré aux enseignants qu’ils étaient autorisés à couvrir le massacre de Tulsa en 1921, mais qu’ils ne pouvaient pas dire que c’était raciste ou basé sur la haine des Noirs.

Ce sont ces gens qui veulent que les Afro-Américains quittent la « plantation démocrate » et les rejoignent.

«Je ne dirais jamais à un enfant qu’à cause de votre race, de votre couleur de peau, de votre sexe ou de quelque chose comme ça, vous êtes moins une personne ou êtes intrinsèquement raciste. « Cela ne signifie pas que vous ne jugez pas les actions des individus. Oh, vous pouvez, absolument. Historiquement, vous devriez : « C’était vrai. C’était faux. Ils l’ont fait pour cette raison.

La nincompooperie anhistorique a continué…

«Mais dire que c’était inhérent à cela… à cause de leur peau, c’est là que je dis que c’est une théorie critique de la race. Vous dites que la race définit une personne. Je rejette cela. « Je dirais donc que vous portez un jugement sur le problème, l’action, le contenu, le caractère de l’individu, absolument. Mais ne lions pas cela à la couleur de la peau et disons que la couleur de la peau l’a déterminé.

Cette prise est tellement dépourvue de tout élément basé sur la réalité qu’il serait indigne de nous d’expliquer la longue liste d’erreurs. Un plus un n’égalera jamais onze et quiconque croit que c’est possible n’est pas une personne sérieuse digne de dialogue. De plus, une personne de cette nature ne devrait absolument pas avoir une position de pouvoir pour décider de l’éducation de nos enfants. En fait, la chef du parti démocrate de l’Oklahoma Alicia Andrews aimerait voir Walters être démis de ses fonctions immédiatement.

« J’aimerais qu’il soit mis en accusation, parce qu’il a oublié que son travail est celui de surintendant de l’instruction publique. La plupart de ses actions ont été avec son intention directe de détruire l’éducation publique en faveur de la consolidation des écoles privées et à charte avec l’argent des contribuables. Pour moi, c’est un manquement évident.

Donc, en résumé, selon le GOP bootlicking, les centaines de Noirs qui ont été tués à Tulsa n’ont pas été tués parce qu’ils étaient Noirs, ils ont été tués parce que… juste parce que.