Le surintendant de l’ISD de Houston regrette la fermeture des écoles pendant la tempête hivernale

HOUSTON – Le directeur du Houston Independent School District a organisé une conférence de presse mercredi après-midi pour aborder les problèmes sur les campus pendant le temps glacial.

Certains pourraient penser que le surintendant a minimisé ce qui s’est passé à HISD aujourd’hui et lundi.

Mais le surintendant Mike Miles a souligné que sur l’ensemble du district, seules trois écoles devaient fermer aujourd’hui.

Même s’il dit que c’est quelque chose qu’il prend au sérieux, il affirme que cela ne concerne qu’un faible pourcentage des écoles du district.

Mais certaines de ces écoles n’avaient pas d’eau chaude ni même de chauffage pendant une partie de la journée.

Des fuites de canalisations ont même été signalées.

TRAVAILLEURS ESSENTIELS

Miles affirme que les employés des écoles sont des travailleurs essentiels et qu’ils doivent être sur le campus, tout comme les étudiants, afin qu’ils puissent continuer à recevoir une éducation de haute qualité.

Miles a déclaré qu’il avait eu une conversation avec le maire de Houston au sujet de la fermeture des écoles hier.

Il a dit qu’il appréciait les conseils.

Mais il pense, avec le recul, qu’avant d’annuler les cours hier, il aurait dû accorder davantage d’attention aux apprentissages essentiels qui étaient nécessaires ce jour-là.

VOTEZ MAINTENANT

Miles a également mentionné que de nombreux élèves HISD dépendent de l’école pour la nourriture qu’ils mangent pendant la journée.

‘[The mayor] a pris une décision pour la ville. Je pense qu’il m’a donné de bons conseils, les conseils qu’il m’a donnés, j’apprécie en même temps. Je dois, au fil du temps, construire une culture de l’essentiel. Et il n’y a qu’une seule façon de construire une culture de l’essentiel. Si vous pensez que nous sommes essentiels. Si vous n’y croyez pas, c’est un autre argument. Mais je crois que nous sommes essentiels. Je crois que les enseignants sont essentiels. Je crois que nous fournissons un service public, dont l’absence ferait beaucoup de mal à cette communauté. C’est pour moi une définition de ce que signifie le service essentiel. Quoi qu’il en soit, je dois construire cette culture. Et la seule façon de construire cette culture est d’agir en conséquence et de prendre des décisions en fonction de celle-ci. Et au fil du temps, je dois être cohérent avec cela, car chaque fois que je ne le suis pas, cela diminue la culture de l’essentiel. C’est donc quelque chose que je vais devoir envisager à l’avenir. – Mike Miles, surintendant HISD

À l’heure actuelle, Miles dit que son administration s’efforce de déterminer si les étudiants devront rattraper le jour d’enseignement qu’ils ont manqué lundi. Il dit que cela dépendra des normes de la TEA en matière d’heures d’enseignement.

QUE PENSENT LES ENSEIGNANTS ET LES FACULTÉS ?

Les licenciements anticipés dus aux problèmes météorologiques liés au gel soulèvent certaines questions.

Sur KPRC 2 News à 15 heures, Andy Cerota et Candace Burns se sont entretenus avec le président de la Fédération des enseignants de Houston, Jackie Anderson.

« Non seulement ils n’auraient pas dû être ouverts hier, mais apparemment, ils n’auraient pas dû l’être aujourd’hui. Nous avons reçu plus de 20 appels ce matin concernant des écoles qui n’avaient pas de chauffage, des plaintes concernant des thermostats et des salles de classe où la température était de 49 à 50 degrés. Il est inadmissible de s’attendre à ce que des étudiants ou des enseignants se trouvent dans des salles de classe où la température est aussi basse. J’ai contacté M. Miles, il m’a dit en gros qu’il était informé de ce qui s’était passé par son EDS et les surintendants de zone. Donc, il avait tout sous contrôle. Et pourtant, je constate qu’à midi, il libérait certaines écoles plus tôt parce qu’elles n’avaient toujours pas de chauffage. Aujourd’hui aurait dû être une journée pour examiner nos écoles, évaluer la situation, découvrir ce qui se passait avant de permettre aux élèves ou aux enseignants de revenir en classe… [Members] a déclaré qu’il faisait extrêmement froid que les étudiants portaient des chapeaux, des casquettes, des gants, des manteaux et des objets de cette nature alors qu’ils étaient assis là à essayer de passer un examen. Ce n’était même pas nécessaire. Tout comme il n’était pas nécessaire qu’ils soient à l’école aujourd’hui. Les enseignants, nous a-t-on dit, leur directeur, certains directeurs se sont rendus sur les campus hier pour évaluer leur viabilité scolaire. Je ne sais pas s’ils l’ont signalé à M. Miles, je suis probablement sûr que non, car ils n’étaient probablement pas géniaux. Mais j’ai commencé à recevoir des appels tôt ce matin me disant que les écoles étaient complètement glaciales, des gens m’envoyant des photos de leurs mains engourdies, car il faisait extrêmement froid dans ces bâtiments. C’est un comportement imprudent. Et c’est totalement inutile. Totalement inutile. Nous avons des jours prévus dans le calendrier, mais nous inventons des jours qu’ils pourraient utiliser plutôt que de laisser les gens assis dans des bâtiments qui ressemblent à des réfrigérateurs… Dans le passé, nous avons pu nous asseoir avec le district en consultation lorsqu’après le Le surintendant a eu des conversations avec le maire concernant le système de gestion des urgences, et ils nous ont conseillé sur la meilleure marche à suivre s’ils disent aux gens de rester en dehors des routes. Pourquoi est-ce nécessaire ? Pourquoi HISD ce sont les chauffeurs de bus, les enseignants, nos parents qui amènent leurs enfants à l’école. – Jackie Anderson, présidente de la Fédération des enseignants de Houston