Le surintendant de l’État de l’Alabama met en garde contre les pertes d’emplois dans les écoles alors que les fonds fédéraux de secours contre le COVID se tarissent

Le surintendant d’État, Eric Mackey, a déclaré jeudi que des pertes d’emplois pourraient résulter de la perte de fonds fédéraux dans un avenir proche.

Mackey a fait ces commentaires après que le Conseil d’État de l’éducation a approuvé la demande de budget du fonds fiduciaire pour l’éducation de 6,4 milliards de dollars du département pour les écoles primaires et secondaires pour l’exercice 2026, que les législateurs examineront lorsque la législature de l’Alabama se réunira pour la session ordinaire de 2025 en février. Les législateurs auront le dernier mot sur le montant des fonds alloués.

Mackey a déclaré que la demande comprenait un élément de campagne de 52 millions de dollars pour les « lecteurs en difficulté au-delà de la 3e année ». Le surintendant, qui n’a pas donné d’estimation des emplois touchés, a déclaré aux journalistes qu’il pensait que la première utilisation de ces fonds serait d’embaucher des intervenants en lecture.

« Et une grande partie est en fait utilisée, comme argent de remplacement, parce qu’ils embauchaient des intervenants en lecture avec des fonds fédéraux », a-t-il déclaré. « Les fonds fédéraux ont disparu et ils veulent désormais que leurs interventionnistes continuent à utiliser ces fonds. »

Des fonds fédéraux ont été fournis aux districts scolaires et à l’éducation par le biais de la loi fédérale CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) de 2020 et de l’American Rescue Plan Act (ARPA) de 2021. Les fonds, connus sous le nom de secours d’urgence pour les écoles élémentaires et secondaires (ESSER ), étaient destinés à servir de fonds de secours d’urgence pour répondre aux besoins découlant de la pandémie et pour poursuivre les efforts de rétablissement par la suite.

L’Alabama a reçu 3,28 milliards de dollars de fonds ESSER. Selon le tableau de bord du Département de l’Éducation de l’État de l’Alabama91,55% de l’argent a été dépensé. Les bénéficiaires avaient jusqu’au 30 septembre pour engager les fonds ESSER alloués dans le cadre de l’ARPA.

Les législateurs J’ai déjà parlé de la perte de financement fédéral et de ses conséquences.

Le représentant Danny Garrett, R-Trussville, président du comité du budget de l’éducation de la Chambre, a déclaré jeudi qu’il ne pouvait pas commenter le budget avant d’avoir parlé avec Mackey de la proposition.

Garrett a déclaré qu’ils parlaient depuis des années du caractère temporaire des fonds ESSER.

« Ce n’est donc pas quelque chose d’inattendu, et j’espère que les systèmes ont planifié en conséquence », a-t-il déclaré.

Un message a été laissé au sénateur Arthur Orr, R-Decatur, président du comité sénatorial du budget de l’éducation.

Mackey a déclaré qu’ils avaient donné de l’argent aux écoles pour les évaluations et le développement professionnel, mais qu’il manquait une pièce chez les interventionnistes, qui travaillent avec les étudiants. Les thérapeutes du langage universitaires certifiés (CALT) interviennent auprès des étudiants souffrant de troubles du langage écrit, notamment la dyslexie, selon l’Academic Language Therapy Association.

« De nombreux enfants ont des difficultés en lecture, mais ils sont admissibles aux services d’éducation spécialisée et bénéficient donc d’un niveau de service supplémentaire », a-t-il déclaré. « Mais s’ils ne remplissent pas les conditions requises pour des besoins spéciaux, ils n’ont pas cette couche supplémentaire, et c’est là que ces thérapeutes CALT s’avèrent très utiles. »

Mackey a déclaré qu’il avait parlé avec plusieurs surintendants qui ont l’argent nécessaire pour retenir leurs intervenants mais qui ne les remplaceront pas lorsqu’ils prendront leur retraite. D’autres surintendants ont supprimé tous leurs emplois interventionnistes cette année, a-t-il déclaré.

« Donc, nous allons voir un peu des deux, je pense », a-t-il déclaré. « Au cours des trois prochaines années, nous allons constater qu’il y aura moins d’employés, essentiellement dans le système. »

Il a déclaré qu’ils retrouveraient un certain nombre d’employés grâce à la loi sur la numératie, qui vise à fixer des objectifs similaires pour les mathématiques à ceux que la loi sur l’alphabétisation fait pour la lecture. Le directeur espérait que les écoles recevraient plus d’argent pour la lecture au niveau intermédiaire.

« Au fil du temps, ils pourront changer d’emploi, mais il n’y a tout simplement aucun moyen pour l’État de réellement maintenir tout l’argent, tout l’argent fédéral que nous perdons », a-t-il déclaré.

