Le surintendant de l’école Meridian 223 nommé le meilleur de l’État – Shaw Local

CHICAGO – Lorsque PJ Caposey est arrivé à Meridian en 2013 en tant que nouveau surintendant, le district n’avait pas de courrier électronique fonctionnel.

Le wifi est désormais omniprésent dans le quartier, même dans les résidences étudiantes.

Ce n’était qu’une partie de la transformation qui a eu lieu dans le district scolaire du comté d’Ogle, ce qui a conduit Caposey à être sélectionné par un panel indépendant comme le meilleur surintendant de l’État.

Le prix de l’Illinois Association of School Administrators a été décerné samedi lors de la conférence annuelle conjointe des éducateurs qui se déroule ce week-end dans trois grands hôtels du centre-ville.

Caposey a avoué que lorsqu’il a appris l’existence du prix, il était tellement “inondé d’émotion” qu’il ne pouvait pas parler, même à sa femme.

“L’émotion est née de l’immense gratitude que j’ai pour la communauté Meridian 223, en particulier notre conseil d’éducation et notre équipe de direction, et une profonde reconnaissance du voyage que nous avons fait ensemble”, a déclaré Caposey en guise d’acceptation. « Je suis extrêmement fier du travail que nous avons accompli et du redressement que nous avons créé pour les enfants et la communauté que nous servons. Je suis parfaitement conscient que j’ai le privilège de recevoir ce prix grâce au travail incroyablement acharné de tous dans et autour de notre merveilleux district.

PJ Caposey, surintendant des écoles Meridian dans le comté d’Ogle, détient le prix du meilleur surintendant de l’année de l’État. (Fourni par Jason M. Nevel, Association des administrateurs scolaires de l’Illinois)

Il a été décerné en reconnaissance des progrès réalisés par les étudiants de Meridian depuis l’embauche de Caposey en 2013 et de son émergence sur la scène nationale en tant que présentateur et défenseur de l’utilisation de la technologie dans l’éducation.

Selon les données de l’Illinois Report Card publiées en octobre, les étudiants de Meridian ont un taux de fréquentation de 94% et un taux de diplomation de 89%. Au cours de trois des quatre dernières années scolaires, le taux de diplomation était supérieur à 90 %, culminant à 97 % en 2018.

Meridian compte 1 400 élèves et gère une école primaire à Monroe Center et une école primaire, secondaire et secondaire à Stillman Valley. Les quatre écoles ont été jugées louables par le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois en octobre.

Selon les critères d’attribution, le district s’est remis d’une crise financière, a abordé les limites de la technologie et son programme obsolète, en particulier en anglais et en mathématiques de la maternelle à la 5e année. De nouvelles stratégies pédagogiques ont été mises en place. Le taux de roulement élevé parmi le personnel était un premier malheur; en 2022, la rétention du personnel était de 92,4 %

“De temps en temps, vous faites partie de quelque chose de spécial”, a déclaré John Smith, président du conseil de l’éducation de Meridian. “Ce que nous avons pu accomplir à Meridian au cours de la dernière décennie, et les relations que nous avons pu établir, est quelque chose que je n’avais jamais connu auparavant.”

Le chemin du retour comprenait l’adoption de deux référendums d’électeurs pour mettre le district sur une base financière plus solide. Parmi les initiatives figuraient un programme de mentorat pour les élèves de neuvième année afin de les maintenir sur la bonne voie pour obtenir leur diplôme, une plus grande disponibilité de cours AP, un meilleur accès des étudiants à l’algèbre de huitième année et des cours avancés à partir de la cinquième année.

Au cours de la dernière année scolaire, plus de 85 % des diplômés ont obtenu des crédits universitaires au cours de l’année scolaire. Plus d’un tiers ont obtenu leur diplôme avec un semestre complet de crédits universitaires.

Le district a créé le poste de coordinateur des collèges et des carrières et a amélioré le soutien socio-émotionnel des étudiants avec son programme Leader in Me qui a élargi le conseil et promu la diversité, l’équité et l’inclusion.

« Le redressement que PJ a facilité au Meridian 223 est un brillant exemple de l’importance d’un leadership fort », a déclaré Brent Clark, directeur exécutif de l’association. « Les changements qu’il a apportés, les programmes qu’il a mis en place et la culture qu’il a bâtie ont considérablement amélioré la vie des étudiants. Accomplir ces exploits nécessite une personne au talent unique, et PJ est sans aucun doute l’un des leaders les plus expressifs et des communicateurs les plus doués que j’aie jamais rencontrés.

L’empreinte de Caposey en tant qu’éducateur de premier plan ne cesse de croître.

Il est l’auteur de huit livres et a publié plus de 50 blogs ou articles. Il est recherché en tant que conférencier principal et a eu un TEDx Talk.

Il avait dirigé plus de 100 ateliers dans 15 États. Il enseigne dans deux universités et dirige la cohorte des leaders du bâtiment de l’Illinois Principals Association. Il offre du coaching à environ 10 clients par année.

L’approche de Meridian pour réduire la perte d’apprentissage, l’importance de la technologie dans les écoles et les efforts pour garder les écoles ouvertes pendant la pandémie de COVID-19 l’ont amené à apparaître dans des segments d’actualités sur la National Public Radio, CBS et le Washington Post.

L’Association des administrateurs scolaires de l’Illinois (IASA) est la principale organisation de défense des administrateurs scolaires de l’État avec environ 1 750 membres.