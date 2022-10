Le surintendant de l’école d’Uvalde annonce sa retraite

UVALDE, Texas (AP) – Le surintendant du district scolaire du Texas où un homme armé a tué 19 élèves du primaire et deux enseignants en mai dernier a annoncé sa retraite lundi, selon la page Facebook de sa femme.

Dans la déclaration publiée sur la page Facebook de Donna Goates Harrell, le surintendant de l’école d’Uvalde, Hal Harrell, a déclaré qu’il resterait en poste tout au long de cette année scolaire jusqu’à ce que le conseil scolaire engage son successeur.

La publication sur Facebook a été signalée pour la première fois par CNN. Le surintendant a demandé à sa femme “de poster ce message puisqu’il n’a pas Facebook”.

Harrell, le conseil scolaire d’Uvalde et d’autres responsables du district scolaire ont fait l’objet de vives critiques à propos du massacre de l’école élémentaire Robb du 24 mai au cours duquel des agents ont autorisé un tireur avec un fusil de type AR-15 à rester dans une classe de quatrième année pendant plus de 70 minutes. .

“Mon cœur a été brisé le 24 mai et je prierai toujours pour chaque vie précieuse qui a été tragiquement prise et pour leurs familles”, a déclaré le message sur Facebook.

“Ma femme et moi vous aimons tous et cette communauté dans laquelle nous avons tous les deux grandi, donc cette décision a été difficile pour nous. J’ai eu la chance de travailler parmi des éducateurs et un personnel incroyables qui croient en l’éducation depuis plus de 30 ans, qui ont tous été dans notre belle communauté. Ces prochaines étapes pour notre avenir sont prises après mûre réflexion et sont entièrement mon choix », a déclaré Harrell dans le message.

“Je suis vraiment reconnaissant pour votre soutien et vos meilleurs voeux”, a déclaré Harrell.

La commission scolaire d’Uvalde devait discuter des plans de retraite de Harrell lors d’une réunion lundi soir.

L’annonce est intervenue une semaine après que les responsables du district scolaire d’Uvalde ont suspendu l’ensemble des forces de police du district scolaire. Cette décision est intervenue un jour après que le district a licencié un ancien soldat de l’État après qu’il a été révélé qu’elle s’était non seulement trouvée sur le campus de l’école élémentaire Robb lors de l’attaque de mai en tant que soldat de l’État du Texas, mais qu’elle faisait également l’objet d’une enquête sur ses actions ce jour-là.

Le fait que tous les développements se soient produits un mois après le début de la nouvelle année scolaire dans la communauté du sud du Texas souligne la pression soutenue que les familles de certains des 19 enfants et deux enseignants tués plus tôt cette année ont exercée sur le district.

The Associated Press