Le surfeur vétéran Marcio Freire décède à Nazaré

Les hommages ont afflué pour Marcio Freire après la mort du légendaire brésilien en surfant sur les vagues géantes de Nazaré au Portugal.

Freire faisait partie des trois surfeurs brésiliens pionniers qui ont figuré dans le documentaire de 2016 Mad Dogs sur leur tentative de conquérir la vague géante “Jaws” à Hawaï.

Il a été tué jeudi alors qu’il surfait sur les célèbres vagues de l’Atlantique au Portugal, où se trouve le canyon de Nazaré, considéré comme l’un des défis les plus grands et les plus terrifiants de ce sport.

“Un homme de 47 ans de nationalité brésilienne est décédé cet après-midi après une chute alors qu’il pratiquait le surf à Praia do Norte”, a indiqué l’Autorité maritime nationale dans un communiqué.

« Les secouristes ont constaté que la victime était en arrêt cardio-respiratoire, entamant immédiatement des manœuvres de réanimation sur le sable. Après plusieurs tentatives, il n’a pas été possible de renverser la situation.

Le canyon de Nazaré se trouve juste au large de la côte est de l’Atlantique, a une profondeur de 5 km et une longueur de 170 km.

Selon l’agence maritime locale, la victime était Freire, un surfeur vétéran qui a vécu pendant 20 ans à Hawaï, la patrie traditionnelle du sport.

Les hommages d’autres internautes ont afflué sur Instagram. “Aujourd’hui, nous avons perdu l’un des nôtres”, a déclaré son collègue surfeur de grosses vagues Nic von Rupp.

« Il a surfé toute la journée avec un grand sourire sur son visage. C’est ainsi que je le garderai dans ma mémoire. Légende.”

Postant également sur Instagram depuis Nazaré, le compatriote surfeur brésilien de Freire, Thiago Jacare, a rendu hommage à un ami proche qu’il a qualifié de “plus qu’une idole” et “un vrai héros”.

Le photographe sportif Fred Pompermayer a écrit : « Aujourd’hui, nous avons perdu un grand homme, un très bon ami et un surfeur légendaire, Marcio Freire. C’était un esprit si joyeux, toujours avec un sourire sur son visage… Repose en paix mon ami.

Des sources locales ont déclaré que les conditions de mer n’étaient pas particulièrement dangereuses jeudi.

Nazaré est l’endroit où le surfeur allemand Sebastian Steudtner a établi le record du monde de la plus grande vague jamais surfée – un breaker de 86 pieds (26,2 m) – le 29 octobre 2020.

Plusieurs accidents se sont produits sur le spot depuis que l’Américain Garett McNamara l’a introduit dans la communauté des surfeurs de vagues géantes au début des années 2010. Cependant, aucun n’avait été mortel jusqu’à jeudi.

