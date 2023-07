Le surfeur hawaïen professionnel Mikala Jones décède à 44 ans après avoir été blessé par sa propre planche | Nouvelles américaines

Un surfeur professionnel d’Hawaï connu pour avoir pris des photos et des vidéos de lui-même à l’intérieur de vagues massives est décédé après un accident de surf en Indonésie.

Mikala Jones, 44 ans, surfait dimanche matin dans les îles Mentawai au large de la côte ouest de Sumatra lorsque sa palme de planche de surf lui a coupé l’artère fémorale, selon son père, le Dr John Jones.

L’artère fémorale est un gros vaisseau sanguin dans la cuisse qui transporte le sang vers les membres inférieurs.

Le photographe de surf Woody Woodworth, qui a déclaré que M. Jones avait pris la meilleure photo de surf globale qu’il ait jamais vue, a déclaré que les coupures dans les ailerons de planche de surf étaient courantes.

Il a dit que certains surfeurs aiment garder leurs ailerons aiguisés parce qu’ils pensent que cela les aidera à surfer sur les vagues avec plus de précision – mais un aileron peut être comme une hache ou un couperet lorsqu’il est combiné avec la puissance d’une vague.

On dit souvent aux surfeurs d’utiliser du papier de verre pour émousser les bords si leur aileron est trop tranchant.

M. Jones a commencé à surfer vers l’âge de sept ou huit ans et a remporté deux championnats nationaux en tant qu’amateur.

Il était également conscient des dangers potentiels du surf, ayant déjà vécu une expérience hors du corps après avoir failli se noyer.

Contrairement à d’autres photographes qui prenaient des photos de la plage ou d’autres personnes dans l’eau, M. Jones a pris des photos et des vidéos de vagues s’enroulant autour de lui alors qu’il était accroupi sur sa planche – les partageant régulièrement sur les réseaux sociaux.

Dans certaines images, un coucher ou un lever de soleil est visible à travers la vague incurvée devant lui.

Ayant initialement réalisé ces clichés en attachant une caméra à sa planche, le surfeur a commencé à utiliser une GoPro après l’invention des caméras légères.

Il a ensuite été parrainé par la société et a utilisé un logiciel pour assembler des images de plusieurs caméras GoPro pour des vues à 360 degrés.

Fille Violet, Mikala Jones, fille Bella et épouse Emma Brereton.





Une image en particulier, qui montre M. Jones au milieu d’une vague avec son reflet reflété sur l’eau, au coucher du soleil, a été utilisée sur la couverture du Surfer’s Journal.

Il a été surnommé la « photographie du vainqueur olympique de tous les temps », par M. Woodworth.

Son père a ajouté: « C’était un artiste humble. Ses images étaient incroyables. »

M. Jones laisse dans le deuil sa femme Emma Brereton et ses filles Bella et Violet, qui partageaient leur temps entre des maisons à Bali, en Indonésie et à Hawaï.