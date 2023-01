Le surfeur de Mad Dog Marcio Freire décède sur les vagues à Nazare, au Portugal

Commentez cette histoire Commenter

La star brésilienne du surf Marcio Freire a été tuée jeudi alors qu’il chevauchait des vagues géantes sur la côte centrale du Portugal, selon l’autorité maritime locale. Freire, 47 ans, était surtout connue des fans de surf du monde entier comme l’un des Mad Dogs, un groupe de surfeurs brésiliens célébré dans un documentaire de 2016 pour avoir conquis Jaws, un spot de surf géant à Hawaï.

Vers 16h15 jeudi, un accident d’eau a été signalé à Praia do Norte, une plage de Nazare connue pour ses conditions de surf, selon des responsables locaux. L’Autorité maritime nationale du Portugal a déclaré dans un communiqué qu’un Brésilien de 47 ans, dont ils ont confirmé plus tard qu’il s’agissait de Freire, est décédé “après être tombé alors qu’il pratiquait le surf à Praia do Norte”. Il pratiquait le surf remorqué lorsqu’il est tombé, selon Reuters. Cette technique utilise une assistance artificielle, telle qu’une motomarine, qui permet aux surfeurs d’attraper les vagues plus rapides mieux que s’ils pagayaient à la main.

Les sauveteurs ont trouvé Freire en arrêt cardiorespiratoire, a indiqué l’agence maritime, notant comment les premiers intervenants ont commencé la réanimation une fois qu’ils l’ont ramené à terre mais n’ont pas pu sauver le surfeur.

Les vagues de Nazare ont été reconnues par le livre Guinness des records du monde comme parmi les plus grandes jamais surfées. Des records du monde pour la plus grosse vague ont été établis à Nazare à trois reprises depuis 2011. Le record le plus récent a été établi en 2020, lorsque le surfeur allemand Sebastian Steudtner a surfé sur une vague de 86 pieds à Nazare.

Bien qu’il y ait eu des accidents sur le site de la grosse vague, les autorités ont déclaré que la mort de Freire serait le premier décès de surfeur à Nazare.

Né à Salvador, Bahia, sur la côte nord-est du Brésil, Freire a commencé le surf à l’été 1985, à l’âge de 9 ans.

“Je me souviens que j’ai eu l’ancienne planche de mon frère parce qu’il venait d’en avoir une nouvelle”, se souvient Freire dans une interview en 2017 avec TowSurfer.com. “Je voulais juste ma propre planche et je voulais apprendre à surfer.”

Il a ensuite déménagé à Hawaï dans le but de surfer sur les grosses vagues des récifs extérieurs d’Oahu et de Maui, selon TowSurfer.com. Pour Freire, qui a déclaré qu’il était fier d’avoir des pensées positives et de rester calme face à une houle géante, plus la vague était grosse, plus la récompense était grande.

“C’est une ambiance spéciale quand je descends la ligne rapidement sur une vague monstre”, a-t-il déclaré au site Web. “C’est l’adrénaline qui coule dans mes veines qui me donne envie d’en avoir plus.” Il a ajouté: “Pendant les grands jours, je me sens très connecté à la terre et à l’univers. C’est alors que je me sens le plus vivant !

Les vidéos de certains de ses manèges ont été visionnées des centaines de milliers de fois sur YouTube. En 2015, il a été nominé pour “Wipeout of the Year” par la World Surf League pour l’une de ses sorties à Jaws à Maui.

Il a enchaîné avec une nomination pour “Billabong Ride of the Year” en 2016, lorsqu’il a finalement conquis Jaws.

Freire est devenu célèbre grâce au documentaire de 2016 “Mad Dogs”. Le film raconte comment lui et deux de ses amis brésiliens, Danilo Couto et Yuri Soledade, ont décidé de défier les vagues géantes de Jaws sans assistance de jet ski, équipes de secours ou gilets de sauvetage, ce qui était inouï à l’époque.

La nouvelle de la mort de Freire a dévasté la communauté du surf. Les riders se souvenaient de lui pour son incroyable talent et sa gentillesse envers ses collègues surfeurs.

“Il a surfé toute la journée avec un grand sourire sur le visage”, a écrit le surfeur de grosses vagues Nic von Rupp, selon Reuters. « C’est ainsi que je le garderai dans ma mémoire. Légende.”

Le photographe Fred Pompermayer a fait écho à ce sentiment, affirmant que Freire “était un esprit si heureux, toujours avec le sourire aux lèvres”. Le surfeur Matt Meola a expliqué à SurferToday.com comment Freire a changé les perspectives du surf sur les grosses vagues pour ce que lui et ses frères Mad Dog ont fait à Jaws.