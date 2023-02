Le suremballage, la contraction peuvent affecter vos cadeaux de la Saint-Valentin

Cette boîte de chocolats en forme de cœur n’est peut-être qu’à moitié pleine en cette Saint-Valentin.

Ce n’est pas le résultat d’un problème de fabrication. Selon Edgar Dworsky, fondateur de Monde de la consommation.

“Il s’agit de” suremballage “”, a-t-il déclaré.

La question a été portée à l’attention de Dworsky cette semaine lorsqu’un lecteur qui a acheté une boîte de chocolats a écrit pour exprimer son indignation face au contenu.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Les dépenses de la Saint-Valentin devraient bondir, même si cela signifie plus de dettes

Taylor Swift dit que les fans “s’y mettront” pour réduire le prix des œufs

Ces 10 régions métropolitaines sont les plus «lourdes par les loyers» aux États-Unis

Après une enquête plus approfondie, Dworsky a découvert que les chocolats Russell Stover et Whitman’s Sampler, qui se vendent environ 7,99 $, ne contenaient qu’entre neuf et 11 bonbons, dans une boîte de 9 pouces sur 10 pouces.

Cela laisse environ les deux tiers de la boîte apparemment vide, selon Dworsky.

“Je trouve juste troublant que les consommateurs puissent être induits en erreur de cette manière”, a-t-il déclaré.

Les marques Whitman’s et Russell Stover sont vendues par la société Russell Stover Chocolates, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.