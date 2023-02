Le suprémaciste blanc Payton Gendron écope d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir tiré sur Buffalo

BUFFALO, NY –

Un suprémaciste blanc qui a tué 10 Noirs dans un supermarché de Buffalo a été condamné mercredi à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle après que des proches de ses victimes l’aient confronté à la douleur et à la rage causées par son attaque raciste.

La colère est brièvement devenue physique lors de la condamnation de Payton Gendron lorsqu’un membre de la famille d’une victime s’est précipité sur lui depuis le public. L’homme a été rapidement maîtrisé; les procureurs ont déclaré plus tard qu’il ne serait pas inculpé. La procédure a ensuite repris avec une effusion émotionnelle de personnes qui ont perdu des êtres chers ou ont été elles-mêmes blessées dans l’attaque.

Gendron, dont la haine était alimentée par les théories du complot raciste qu’il a rencontrées en ligne, a pleuré lors de certains témoignages et s’est excusé auprès des victimes et de leurs familles dans une brève déclaration.

Leurs remarques allaient de la tristesse à l’indignation, des cris aux larmes. Certains l’ont condamné avec véhémence; d’autres ont cité la Bible ou ont dit qu’ils priaient pour lui. Plusieurs ont souligné qu’il avait délibérément attaqué une communauté noire à trois heures de route de son domicile à Conklin, New York, majoritairement blanc.

“Vous avez subi un lavage de cerveau”, a déclaré Wayne Jones Sr., le seul enfant de la victime Celestine Chaney, alors que les sanglots montaient du public. «Vous ne connaissez même pas assez les Noirs pour les détester. Vous avez appris cela sur Internet.

“J’espère que tu trouveras dans ton cœur de t’excuser auprès de ces gens, mec. Vous avez mal agi sans raison », a déclaré Jones.

Les victimes de Gendron au Tops Friendly Market – le seul supermarché et un centre de quartier du Black East Side de Buffalo – comprenaient un diacre d’église, le garde de l’épicerie, un homme qui achetait un gâteau d’anniversaire, une grand-mère de neuf enfants et la mère d’un ancien Commissaire aux incendies de Buffalo. Les victimes étaient âgées de 32 à 86 ans.

Gendron a plaidé coupable en novembre à des crimes tels que le meurtre et le terrorisme domestique motivés par la haine, une accusation passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité automatique.

“Il ne peut y avoir aucune pitié pour vous, aucune compréhension, aucune seconde chance”, a déclaré la juge Susan Eagan en le condamnant. Elle a qualifié son déchaînement de “compte rendu” pour une nation “fondée et construite, en partie, sur la suprématie blanche”.

Gendron, 19 ans, doit comparaître devant un tribunal fédéral jeudi pour une mise à jour de l’état d’une affaire distincte qui pourrait entraîner une peine de mort si les procureurs le demandent. Son avocat a déclaré en décembre que Gendron était prêt à plaider coupable devant un tribunal fédéral pour éviter d’être exécuté. L’État de New York n’applique pas la peine de mort.

Le tireur portait une armure pare-balles et un casque équipé d’une caméra de diffusion en direct alors qu’il menait l’attaque du 14 mai avec un fusil semi-automatique qu’il avait acheté légalement mais ensuite modifié pour pouvoir le charger avec des chargeurs de munitions illégaux de grande capacité.

« Est-ce que je te déteste ? Non. Est-ce que je veux que tu meures ? Non. Je veux que tu restes en vie. Je veux que vous y pensiez tous les jours de votre vie », a déclaré Tamika Harper, une nièce de la victime Geraldine Talley, à Gendron. “Pensez à ma famille et aux neuf autres familles que vous avez détruites pour toujours.”

Gendron croisa les yeux de Harper alors qu’elle parlait doucement. Puis il baissa la tête et pleura.

Quelques minutes plus tard, Barbara Massey Mapps l’a excorié pour avoir tué sa sœur de 72 ans, Katherine Massey, une militante du quartier. Alors que Mapps criait et pointait du doigt Gendron, une personne dans le public a fait quelques pas vers lui avant de se faire retenir.

« Vous ne savez pas ce que nous traversons », a crié un homme alors qu’il était emmené par des officiers de justice. Pendant plusieurs minutes par la suite, les membres de la famille se sont étreints et se sont calmés.

Eagan a ensuite ordonné à Gendron de revenir après avoir exhorté tout le monde à se comporter de manière appropriée.

Dans sa courte déclaration, Gendron a reconnu avoir « tiré et tué des gens parce qu’ils étaient noirs ».

“J’ai cru ce que j’ai lu en ligne et j’ai agi par haine, et maintenant je ne peux pas revenir en arrière, mais j’aimerais pouvoir le faire, et je ne veux pas que quiconque s’inspire de moi”, a-t-il déclaré. Une femme dans le public s’est levée, a crié “nous n’avons pas besoin” de ses remarques et est sortie en trombe de la salle d’audience.

Il n’y avait que trois survivants parmi les 13 personnes qu’il a abattues alors qu’il recherchait spécifiquement des acheteurs et des travailleurs noirs.

Andre Mackniel a été tué alors qu’il achetait un gâteau d’anniversaire pour son fils de 3 ans.

“Il a été pris au dépourvu (…) entre les mains d’un garçon égoïste qui n’est manifestement pas éduqué sur l’histoire des Afro-Américains”, a déclaré sa fille Deja Brown. Son oncle, Vyonne Elliott, a déclaré que le garçon appelait toujours un père qu’il ne reverrait plus jamais.

Christopher Braden, un employé de Tops qui a reçu une balle dans la jambe, a déclaré qu’il était hanté en voyant les victimes où elles gisaient alors qu’il était transporté hors du magasin.

“Les visions me hantent dans mon sommeil et tous les jours”, a-t-il déclaré.

Dans des documents publiés en ligne, Gendron a déclaré qu’il espérait que l’attaque aiderait à préserver le pouvoir blanc aux États-Unis. Il a écrit qu’il avait choisi l’épicerie Tops parce qu’elle se trouve dans un quartier à prédominance noire. Le procureur Justin Caldwell a déclaré que Gendron espérait déclencher une guerre raciale, mais au lieu de cela, la communauté s’est réunie.

Réagissant depuis Washington, le président de la NAACP, Derrick Johnson, a appelé les dirigeants fédéraux à reconnaître que “la communauté noire vit sous la menace constante de la violence” et a exhorté les médias à cesser de diffuser des informations erronées qui alimentent les théories du complot racistes.

La fusillade de masse à Buffalo, bientôt suivie d’une autre qui a tué 19 élèves et deux enseignants d’une école primaire du Texas, a amplifié les appels à un contrôle plus strict des armes à feu.

Les législateurs de New York ont ​​rapidement adopté une loi interdisant la vente de fusils semi-automatiques à la plupart des personnes de moins de 21 ans. L’État a également interdit la vente de certains types de gilets pare-balles.

En juin, le président Joe Biden, un démocrate, a signé un projet de loi de compromis sur la violence armée destiné à renforcer les vérifications des antécédents, à empêcher les armes à feu d’un plus grand nombre de délinquants violents domestiques et à aider les États à faciliter la prise d’armes par les autorités à des personnes jugées dangereuses.



Peltz a rapporté de New York. AP National Writer Aaron Morrison a contribué de New York.