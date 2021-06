Le « suprémaciste blanc amoureux de la croix gammée » 28 ans, qui a tué deux passants noirs « avait écrit de la bile raciste et antisémite »

Le tireur soupçonné d’avoir tiré sur deux passants noirs dans le Massachusetts aurait fait des déclarations racistes et antisémites dans son passé, notamment en dessinant des croix gammées.

Le bureau du procureur du comté de Suffolk a identifié le tireur de 28 ans comme étant Nathan Allen, qui a été abattu par la police de Winthrop après leur affrontement samedi.

Le tireur présumé impliqué dans le meurtre de deux Noirs avait dessiné des croix gammées et écrit des remarques antisémites

Allen aurait tué le soldat de l’État du Massachusetts à la retraite David Green, 58 ans Crédit : AP

Cependant, de nouveaux détails sont apparus à propos d’Allen, un présumé suprémaciste blanc selon les autorités, il s’est volontairement écrasé dans un immeuble et a tué deux habitants noirs dans un crime de haine présumé.

Les autorités allèguent qu’Allen a utilisé un camion volé pour s’écraser sur un bâtiment avant de tirer sur le soldat de l’État du Massachusetts à la retraite David Green, 58 ans, et Romana Cooper, 60 ans, une ancienne sergent-chef de l’Air Force, toutes deux victimes Black.

« Deux innocents ont perdu la vie dans les quartiers sûrs de Winthrop », a déclaré la procureure du comté de Suffolk, Rachael Rollins. « Ils se sont battus pour que nous soyons en sécurité et que nous ayons les opinions que nous avons et ils ont été exécutés hier. »

Rollins a déclaré qu’au cours des jours qui se sont écoulés dans le cadre de leur enquête, les détectives ont trouvé des dessins de croix gammées parmi les possessions d’Allen.

Allen aurait également tiré et tué Romana Cooper, 60 ans, un ancien sergent-chef de l’Air Force Crédit : AP

Il a également écrit que ceux de la race blanche étaient des « prédateurs de pointe » Crédit : WBZ

Le personnel de Rollins a déclaré que les deux étaient probablement ciblés en raison de la couleur de leur peau, étant donné qu’Allen « a marché à côté de plusieurs autres personnes qui n’étaient pas noires » et ne leur a pas tiré dessus.

« A ce stade préliminaire de l’enquête, l’excellent travail des forces de l’ordre a déjà mis au jour une rhétorique troublante de suprématie blanche et des déclarations écrites par le tireur », a ajouté Rollins.

Les autorités avaient trouvé que les écrits d’Allen étaient liés à « des déclarations antisémites et racistes contre des individus noirs », d’autant plus déroutants que « ce tireur était marié et employé. Il avait un doctorat et aucun antécédent criminel ».

« Pour toutes les sources externes, il est probablement apparu sans prétention. »

« Et puis, hier après-midi, il a volé un camion fourgon, l’a écrasé contre un autre véhicule et une propriété, s’est éloigné de l’épave en interagissant avec plusieurs personnes et en choisissant uniquement de tirer et de tuer les deux Noirs qu’il a rencontrés. »

Parmi ses possessions figuraient des écrits qui faisaient l’éloge de la race blanche et appelaient les Blancs des « prédateurs suprêmes ».

Le frère aîné de Green a partagé quelques mots sur le tueur supposé de son frère.

« Cette personne qui lui a tiré dessus est probablement, apparemment, l’une des pires personnes que vous puissiez trouver et mon frère était l’une des meilleures personnes que vous puissiez trouver », a déclaré Ray Green. « Ils se sont rencontrés au milieu, malheureusement. C’était la circulation. »

« David, il pourrait être une personne très drôle, mais il était si gentil. Il aiderait n’importe qui. Il ferait tout son possible pour aider les gens, tout le temps », a déclaré Green.

« C’était une bonne personne et il va manquer à beaucoup de gens. Nous voulons nous souvenir des bonnes choses à propos de David, pas de cette tragédie qui vient de se produire. »

Le fils de Cooper, Gary, a fait écho à ce que Green a dit de son frère.

« Ma mère était une bonne personne. Elle aidait tous ceux qui en avaient besoin. Elle était attentionnée et altruiste », a déclaré Gary Cooper Jr. « Nous avons le cœur brisé et elle nous manquera. Juste une chose insensée qui s’est produite. »