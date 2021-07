Novak Djokovic est en lice pour remporter sa toute première médaille d’or olympique. Clive Brunskill/Getty Images

Le n°1 mondial du tennis masculin et fan de l’AC Milan, Novak Djokovic, a fait l’éloge du « grand ami » Zlatan Ibrahimovic et a déclaré que l’attaquant suédois « établit un standard très élevé pour tout le monde ».

Milan s’est qualifié pour la Ligue des champions pour la première fois depuis 2013 et Ibrahimovic, à 39 ans, a été le meilleur buteur du club avec 15 en 19 matches de Serie A.

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Et Djokovic, qui a remporté cette année les trois tournois majeurs de tennis avec des victoires lors des finales de l’Open d’Australie, de l’Open de France et de Wimbledon, a déclaré qu’il espérait qu’Ibrahimovic puisse mener l’équipe qu’il soutient vers plus de gloire.

« Je suis toujours leur [Milan] supporter, je suis toujours Rossonero in cuore [Black and Red at heart] et j’espère qu’ils pourront bien faire en Ligue des champions et aussi en championnat italien », a déclaré Djokovic. Découverte+ Suède.

« Ibra est un grand ami. C’est un guerrier incroyable, un champion phénoménal. Il établit un standard très élevé pour tout le monde – toujours à son âge après toutes les blessures qu’il a subies, il continue toujours.

« C’est l’esprit balkanique, la mentalité balkanique qui anime et réussit. »

Ibrahimovic est né en Suède d’un père bosniaque et d’une mère croate et les deux pays, ainsi que l’État d’origine de Djokovic, la Serbie, faisaient partie de l’ex-Yougoslavie.

L’attaquant milanais devait représenter la Suède à l’Euro 2020 mais a raté le tournoi après s’être blessé au genou en fin de saison.

Djokovic participe aux Jeux olympiques de Tokyo alors qu’il cherche à ajouter une première médaille d’or au record masculin de 20 tournois du Grand Chelem, après avoir remporté le bronze aux Jeux de 2008 à Pékin.