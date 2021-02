Le support des applications tierces arrive sur les appareils portables Huawei

Huawei s’est dépêché d’étendre son magasin d’applications natif, mais l’un des derniers ajouts à la galerie d’applications inaugure également l’adoption de la prise en charge d’applications tierces sur ses smartwatches pour la première fois (en dehors de la Chine, au moins).

Jusqu’à présent, l’une des faiblesses sous-jacentes des smartwatches de Huawei était leur incompatibilité avec les applications et services tiers. C’est un trait recherché qui est particulièrement utile pour les utilisateurs centrés sur le fitness qui pourraient vouloir synchroniser les données de fitness enregistrées par leur smartwatch avec l’application ou le service de suivi d’activité de leur choix.

La galerie d’applications elle-même prend en charge les applications tierces depuis le début et avec les problèmes de l’entreprise face à la liste des entités américaines, elle travaille dur pour apporter des expériences déjà populaires sur le Google Play Store à sa propre galerie d’applications, qui comprend de nos jours le comme TikTok, Snapchat, ExpressVPN et Microsoft Office.

C’est l’application de fitness Fitify qui fait ses débuts en tant que première application tierce à fonctionner sur une smartwatch Huawei. Fitify était déjà disponible sur les magasins d’applications Google Play et Apple, et dans les deux cas, il offrait un support portable pour Wear OS et Apple Watches respectivement, ce qui en fait un bon choix pour la galerie d’applications de Huawei et les appareils portables également.







À sa sortie, Fitify n’est pris en charge que par la dernière smartwatch Lite OS de la société – la Huawei Watch GT 2 Pro – qui est arrivée en septembre de l’année dernière.

On ne sait pas encore si la prise en charge des applications tierces s’étendra également à d’autres membres de la ligne Watch GT 2 de Huawei ou à d’autres appareils du catalogue portable de Huawei (ou dans le cas d’Honor, des appareils sortis avant sa séparation de Huawei).

L’une des plus grandes inconnues dans l’introduction de la prise en charge des applications tierces – en dehors de laquelle d’autres développeurs sont susceptibles d’utiliser cette nouvelle voie de distribution – est la façon dont elles pourraient affecter la durée de vie de la batterie du GT 2 Pro.

Comme toutes les smartwatches Huawei Lite OS, la GT 2 Pro offre une longévité impressionnante pour ce qui est une smartwatch complète et dotée de capteurs. Dans notre examen, cela a duré deux jours avant la durée de vie de 14 jours par charge de Huawei, mais cela l’emporte toujours sur tout ce que la montre moyenne Wear OS ou WatchOS peut offrir.

Permettre à des tiers d’exécuter des applications sur la montre qui utilisent les différents capteurs du GT 2 Pro, sans parler des données push and pull vers et depuis un smartphone connecté, élargira sans aucun doute les fonctionnalités du portable, mais imposera également un péage indéfini sur le La vie de la batterie du pro; La gravité de ce péage dépendra de l’application, du cas d’utilisation et des règles définies par Huawei pour la gestion de l’alimentation lorsque des services tiers sont concernés.

