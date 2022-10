Le support de la Coupe du monde pour Qatar 2022 désormais disponible gratuitement

L’excitation monte pour Qatar 2022 avec les meilleures nations du football en compétition pour le trophée ultime. Nous voulons vous aider à ne manquer aucun des 64 matchs. C’est pourquoi nous avons créé pour vous un support de coupe du monde gratuit, désormais disponible en téléchargement.

Créé par World Soccer Talk, le tableau de la Coupe du monde pour Qatar 2022 comprend tous les matchs, groupes et équipes. De plus, il comprend les détails de la télévision et les heures de coup d’envoi.

Quel que soit le pays que vous soutenez, nous avons toutes les informations dont vous avez besoin.

Téléchargez le tableau de la Coupe du monde

Comment fonctionne le bracket de la Coupe du Monde de la FIFA ?

Remarque concernant les grilles TV : Telemundo a déjà confirmé sa grille TV. Il ne reste plus qu’à FOX Sports de décider quels canaux utiliser pour les jeux. Donc, pour le moment, le programme TV dans la fourchette est susceptible de changer. Une fois que nous aurons reçu la confirmation, nous mettrons à jour le programme TV en conséquence.

Nous continuerons à mettre à jour le support avec plus de détails au fur et à mesure qu’ils sont connus. Par exemple, d’ici fin juin 2022, nous connaîtrons les trois dernières équipes qualifiées. Il ne reste qu’une seule nation d’Europe. C’est soit l’Ukraine, l’Ecosse ou le Pays de Galles. Et puis à partir des éliminatoires intercontinentales, nous découvrirons quelles sont les deux équipes qualifiées. Les options sont le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande. Et soit l’Australie/les Émirats Arabes Unis ou le Pérou.

VOIR PLUS : Programme télévisé de la Coupe du monde pour les téléspectateurs aux États-Unis

Comment utiliser votre support de coupe du monde

La tranche de la Coupe du monde décompose simplement la façon dont chaque groupe se déroule à la Coupe du monde. Il répertorie chaque match, quand cela se produit et où les vainqueurs et les finalistes de chaque groupe entrent dans la phase à élimination directe.

Comme outil supplémentaire, utilisez le prédicteur de la Coupe du monde pour déterminer comment chaque groupe finira. Après avoir prédit chaque match, saisissez vos conclusions dans le support imprimé pour voir comment la Coupe du monde se déroulera.

N’hésitez pas à l’imprimer, à l’accrocher au mur de votre maison ou de votre bureau. Et puis continuez à revenir sur World Soccer Talk pour les dernières nouvelles et les horaires de football.

Plus de ressources gratuites sur la Coupe du monde

Nous vous proposons quatre autres ressources sur la Coupe du monde.

Tout d’abord, notre site Web World Soccer Talk présente les dernières nouvelles, les horaires et les analyses du football. Deuxièmement, nous avons un bulletin électronique quotidien gratuit intitulé Initié WST qui comprend des nouvelles personnalisées pour votre équipe et vos ligues préférées.

Deuxièmement, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide. Il contient des détails sur où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Enfin, pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules. Il comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).