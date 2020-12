Les professionnels indiens sont restés prudemment optimistes pendant la COVID-19[feminine pandémie, site Web de réseautage professionnel, les données de fin d’année de LinkedIn indiquent. Selon une étude récente de LinkedIn, les scores de confiance globale des professionnels indiens sont restés stables entre +50 et +57 d’avril à novembre. En outre, les conclusions du rapport ont montré que deux professionnels indiens sur cinq s’attendent à ce que les nouveaux emplois augmentent l’année prochaine, et un Indien sur deux (53%) s’attend à ce que leur entreprise fasse mieux au cours des six prochains mois. En outre, le rapport LinkedIn indique que le spécialiste du service client était le poste le plus demandé cette année et présente 10 prédictions « Future of Work » pour 2021.

Le rapport de LinkedIn indique que l’optimisme des professionnels indiens intervient également à un moment où l’économie indienne s’ouvre lentement et que le taux de recrutement continue de se redresser régulièrement pour revenir aux niveaux d’avant COVID avec une croissance de 46% en glissement annuel à partir de Octobre 2020. Alors que le rapport indique que les professionnels indiens sont confiants pour l’année à venir, il indique également que 78 pour cent des professionnels au chômage se sentent stressés à partir de novembre 2020 et qu’un sur trois seulement s’attend à ce que leurs revenus augmentent, avant la nouvelle année. . Le rapport de LinkedIn indique également que 61% des professionnels indiens prendront moins de temps pendant les fêtes et environ 87% déclarent qu’ils consacreront autant de temps ou plus à leur travail principal cette fin d’année.

Trois professionnels sur cinq (57%) déclarent qu’ils augmenteront leur temps consacré à l’apprentissage en ligne à l’avenir, selon les conclusions de LinkedIn en fin d’année.

Le rapport s’est également concentré sur les tendances de travail en 2020. Selon le rapport de LinkedIn, le spécialiste du service client s’est avéré être le poste le plus demandé cette année, suivi respectivement par l’analyste de données et le spécialiste du marketing numérique. L’analyste financier a été le quatrième poste le plus en vogue cette année, suivi du graphiste. L’administrateur informatique est arrivé sixième, le support informatique septième, le chef de projet huit, le représentant commercial neuvième et le développeur de logiciels est le dixième poste le plus recherché en 2020.

LinkedIn nous a également donné les 10 meilleures prévisions sur l’avenir du travail pour 2021. Le rapport indique que les anciens paradigmes de travail reviendront l’année prochaine. Un professionnel indien sur quatre s’est vu offrir des horaires de travail flexibles et un soutien au bien-être au cours des premières étapes du verrouillage. Selon LinkedIn, cela changera en 2021 à mesure que les entreprises reconnaîtront les nouveaux besoins des employés – dont beaucoup dépendraient des secteurs et des zones géographiques.

En outre, il a déclaré que la technologie élargira la collaboration et que les communautés seront construites grâce à des logiciels en 2021. LinkedIn a également prédit que les gens réimagineront leur carrière et leur vie l’année prochaine, car 62% des Indiens au chômage sont ouverts à l’idée d’explorer un nouveau cheminement de carrière. .

L’apprentissage en ligne continuera de connaître une croissance massive, selon les prévisions de LinkedIn, et l’apprentissage de la conservation du contenu et de la personnalisation sera un objectif essentiel. Il a également prédit que le recrutement virtuel se poursuivra également, car 4 professionnels talentueux sur 5 en Inde conviennent que l’embauche virtuelle se poursuivra dans l’ère post-COVID. Voici les quatre autres prédictions de LinkedIn qui définiront les tendances de la main-d’œuvre de l’année prochaine, sur la base du propre sondage de l’entreprise:

Le CHRO définira et dirigera le nouveau monde du travail. De nombreux CHRO ouvriront la voie vers la diversité, le recrutement axé sur les compétences, la mobilité interne et les offres de travail à distance. Les données de LinkedIn suggèrent que plus de 4 professionnels des RH et du recrutement sur 5 (85%) en Inde estiment que la requalification de la main-d’œuvre est très efficace pour refaçonner l’avenir du recrutement. La mobilité interne continue également de gagner en importance dans la région APAC. Par rapport à leur moyenne sur 5 ans, la plupart des pays d’Asie-Pacifique ont enregistré une augmentation des taux de mobilité interne en 2020, l’Inde enregistrant la plus forte croissance de 5% pour atteindre 13% jusqu’en 2020. Alimentant ces tendances, le CHRO jouera un rôle clé dans l’avenir du recrutement.

Après une forte émergence en 2020, la vente virtuelle gagne désormais en importance et les engagements en face à face passeront au second plan. Soulignant l’importance croissante de la vente virtuelle, les données de LinkedIn montrent qu’entre janvier à mars et avril à juin 2020, le temps passé à apprendre le « Social Selling » sur LinkedIn Learning a augmenté de 61%. Les données montrent également que dans le monde, plus de 80% du Forbes Cloud 100 utilise Sales Navigator. Ce changement en ligne devrait se poursuivre en 2021, et dans les années à venir, la vente virtuelle mènera les ventes avec un examen plus minutieux du pourquoi, du comment et du retour sur investissement des réunions en face à face.

Les dirigeants qui accueillent tout le monde pour apporter leur identité authentique et les soutenir dans leur travail récolteront des avantages tels qu’une culture plus riche, un engagement plus élevé, plus de créativité et de meilleurs résultats commerciaux. À l’approche de 2021, les principaux dirigeants possèdent une énorme opportunité d’apporter diversité, inclusion et appartenance à la table. Les possibilités d’emploi flexibles et les modèles de travail à distance devenant la norme, la participation des femmes au marché du travail en Inde est passée de 30% en avril à 37% à la fin de juillet. Cette amélioration de la parité entre les sexes était plus répandue dans les secteurs des services généraux, de l’éducation, de la santé et des médias et des communications.

Les dirigeants compatissants comprennent que les stratégies réussies commencent avec les êtres humains au centre. Permettre une culture de solidarité, de transparence et de mission partagée aidera les dirigeants à motiver leurs employés et à libérer une productivité plus élevée et des relations plus solides avec les employés. Selon les données de fin d’année de LinkedIn, 3 professionnels employés sur 5 et 4 professionnels indiens au chômage sur 5 se sentent stressés, et environ 9 professionnels indiens sur 10 (87%) choisissent de passer un temps égal ou plus à leur emploi principal à la place. de prendre congé cette fin d’année. Les entreprises doivent pratiquer de saines doses de compassion pour garder leurs employés au centre de toutes les stratégies, et pour ce faire, les disciplines des ressources humaines telles que l’acquisition de talents, l’engagement des employés et l’apprentissage et le développement collaboreront pour offrir une expérience holistique aux employés.