Le supplément berbérine n’est pas « Ozempic de la nature »

Des interactions peuvent également se produire avec les médicaments contre le diabète et la pression artérielle et avec les anticoagulants, a déclaré le NIH.

Le NIH met spécifiquement en garde contre les interactions avec la cyclosporine, le losartan et le dextrométhorphane, un antitussif présent dans Robitussin DM et d’autres remèdes contre le rhume.

Pour ces raisons, les femmes enceintes et les mères qui allaitent devraient éviter de prendre de la berbérine, et elle ne devrait pas être administrée aux enfants, selon le NIH.

De la même manière, une personne pourrait se retrouver avec une hypoglycémie si la berbérine abaisse la glycémie en plus d’un autre médicament contre le diabète prescrit, a déclaré Ring.

Apovian a déclaré qu’elle préférait que les gens essaient d’autres médicaments amaigrissants comme Ozempic ou Alli.

« Je ne recommande jamais à un patient d’essayer un médicament amaigrissant en vente libre à moins qu’il n’ait été approuvé par le [U.S. Food and Drug Administration], et le seul qui ait jamais été approuvé par la FDA est Alli », a déclaré Apovian. « Mais si un patient voit son médecin traitant ou un spécialiste de la médecine de l’obésité, nous sommes heureux d’essayer de faire prendre à ce patient l’un des six médicaments dont nous disposons pour la gestion du poids. »

Ring a convenu qu’il existe de nombreuses autres mesures de perte de poids qui se sont avérées plus efficaces que la berbérine.

« Nous commençons toujours par tous les aspects du mode de vie que sont la nutrition, le mouvement, le sommeil, la gestion du stress, la prévention des toxines », a-t-elle déclaré. « Si quelqu’un fait tout cela et que nous avons également exclu qu’il y ait quoi que ce soit d’autre qui puisse constituer un obstacle – par exemple, qu’il ait des problèmes de thyroïde ou quelque chose du genre – alors à ce stade, je dirais que la berbérine peut être un soutien dans leur voyage. »