Le “superyacht mystérieux de 180 pieds” de Kim Jong-un a été repéré près d’un méga-manoir de luxe alors que le tyran disparaît pendant près de deux semaines

Le mystérieux superyacht du dictateur nord-coréen Kim Jong-un a été vu pour la première fois après la disparition du tyran pendant plusieurs semaines.

Le navire gigantesque a été repéré près d’une série de nouveaux manoirs appartenant aux copains de Kim dans un complexe exclusif sur la côte est de la Corée du Nord.

Le mégayacht secret de Kim Jong-un a été repéré près de son hôtel particulier Crédit : Planet Labs

Le dictateur nord-coréen n’a pas été vu en public depuis près de deux semaines Crédit : Reuters

On pense que Kim possède une île privée où il fait la fête avec ses copains Crédit : Google

Le séjour apparent de Kim sur son mégayacht de 180 pieds (55 m) survient alors que des rumeurs circulent sur l’absence continue du dictateur de la vie publique.

À ce jour, le dirigeant nord-coréen n’est pas apparu à la télévision d’État depuis 12 jours, sa deuxième plus longue pause cette année après 19 jours supplémentaires hors des projecteurs en juillet.

Les images de Planet Labs montrent le mégayacht stationné sur une plage de la péninsule de Hodo au nord de la station balnéaire de Wonsan entre le 3 et le 5 août.

Un plus petit bateau de 60 pieds (18 m) est garé le long du yacht et plus loin sur la plage dans des plans séparés.

Le superyacht distinctif de Kim peut être vu avec son toit rouge couvrant toute la longueur et le distinguant de ses plus grands bateaux à toit blanc et légèrement plus petits à toit bleu d’une construction similaire.

C’est la première fois que le yacht est capturé par imagerie satellite sur cette plage particulière – qui n’est accessible que par la mer ou par de petites routes éloignées des grandes villes.

La dernière fois que les images de Planet Labs ont capturé un bateau stationné au même endroit, c’était en août 2016, lorsque le mégayacht de 165 pieds (50 m) de Kim y a été repéré.

Son célèbre yacht au toit rouge a été repéré dans l’un des manoirs côtiers de Kim en avril 2020 dans l’enceinte du chef Wonsan, alors qu’il était peint en vert à la place.

Il est également apparu dans un manoir séparé appartenant à Kim sur la péninsule de Hodo, juste après l’achèvement de la maison en juillet 2019.

Le yacht a été repéré plusieurs fois ces derniers mois, car Kim est devenu de plus en plus reclus.

Lorsque le tyran a disparu pour la dernière fois en juillet, il a été vu ancré sur l’île de Sin au large de la côte de Wonsan pour la première fois, tandis qu’en avril, il a été repéré sur l’île voisine de Tae.

Il a reçu des réparations ou des améliorations en mai dans la marina privée de Kim dans le centre de Wonsan.

Un des autres yachts de Kim Crédit : Princess Yachts

Le leader nord-coréen se détend sur l’un de ses nombreux yachts en 2013

Le plus grand superyacht de Kim, son embarcation de 195 pieds (60 m), a également été repéré récemment, lorsqu’il a été sorti du stockage et placé devant sa plage principale de Wonsan entre le 5 et le 10 août.

L’énorme navire comprend des toboggans jumeaux, une piscine de taille olympique et un salon à plusieurs étages, et a été surnommé un “parc d’attractions flottant”.

L’année dernière, le plus grand yacht du dirigeant nord-coréen a été vu sur la plage privée de Kim dans son manoir de Wonsan, a rapporté NK News.

Kim a fait de moins en moins d’apparitions publiques au cours des dernières années, suscitant des spéculations sur sa santé.

De plus en plus, il s’est retiré dans ses palais de luxe, alors que le pays lutte contre une pandémie dévastatrice de Covid et une catastrophe économique.

L’élite nord-coréenne possède un certain nombre de manoirs et de yachts et vit dans un luxe dégoûtant alors que beaucoup de ses habitants meurent de faim.

Mais cela n’a pas arrêté les coups de sabre de Kim avec l’Occident, le tyran affirmant le mois dernier que la Corée du Nord est “prête à mobiliser” ses armes nucléaires à tout moment en cas de nouvelles menaces de conflit.

Cette semaine, il a été affirmé que la Corée du Nord se préparait à envoyer 100 000 volontaires en Russie pour l’aider dans sa guerre contre l’Ukraine.

S’exprimant sur la chaîne de télévision publique russe Channel One, l’expert en défense Igor Korotchenko a déclaré: “Il y a des rapports selon lesquels 100 000 volontaires nord-coréens sont prêts à venir participer au conflit et les constructeurs nord-coréens sont prêts à travailler aux côtés des nôtres.”

Qualifiant les troupes de “résilientes, peu exigeantes et motivées”, le journaliste russe a déclaré que le Kremlin “ne devrait pas hésiter à accepter la main tendue par Kim Jong-un”.