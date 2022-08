Le superyacht le plus cher du monde disponible à la location pour un montant stupéfiant de 3 millions de livres sterling par semaine – et il possède son propre hôpital

Le yacht charter le plus cher du monde peut désormais être loué pour un peu plus de 3 millions de livres sterling par semaine.

Le Flying Fox de luxe de 450 pieds de long, qui a coûté près de 500 millions de livres sterling à construire, peut accueillir 22 invités et a besoin d’un équipage de 54 personnes en mer.

L’engin de fabrication allemande mesure 100 pieds de haut avec six ponts et possède sa propre mini-station sous-marine, son héliport et son hôpital.

Il dispose d’un centre de loisirs et de détente à deux étages, d’une piscine thermale de 400 mètres carrés, d’une salle de sport et d’un balcon de yoga avec d’anciens instructeurs militaires britanniques.

Il y a cinq annexes, plus des flyboards, des hoverboards et des scooters des mers.

Il possède son propre jardin aquatique intérieur, un bosquet comprenant des arbres et deux cuisines – une pour les invités et une pour l’équipage.

Il y a aussi un cryo-sauna – une antichambre dans laquelle les utilisateurs ne restent que trois minutes pour vivre une poussée d’endorphine après le sprint.

Il dispose également d’un spa en duplex avec hammam, hammam et salle de soins.

L’impressionnant yacht de luxe coûte 18 000 £ de l’heure, soit près d’un demi-million de livres par jour.

Cela vient alors que le superyacht de luxe est construit pour ressembler à un diamant Cartier de 128 carats.

La pierre « Stella del Sud » de 128 carats, propriété de Cartier, est à l’origine du bateau de luxe du même nom.

Des images de l’intérieur du yacht de 110 mètres de long montrent un magnifique cinéma, trois piscines intégrées et un héliport.

Les piscines de rêve se forment les unes aux autres, créant l’apparence d’un effet de cascade.

Une fenêtre en forme de bijou apparaît à l’extérieur du bateau, utilisant le même morceau de verre à tous les niveaux.

Le studio italien derrière les designs à couper le souffle, Gabriele Teruzzi, dit que le superyacht est un “diamant étincelant” avec des caractéristiques Art Déco.

