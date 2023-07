Le superyacht de 240 millions de livres sterling de l’héritière de Walmart saccagé par des voyous écologiques dans une cascade scandaleuse après son amarrage à Ibiza

Les ECO yobs ont saccagé un superyacht de 240 millions de livres sterling appartenant à l’héritière de Walmart après son amarrage à Ibiza.

La police a saisi les deux militants pour le climat de Futuro Vegetal le 16 juillet après avoir utilisé des extincteurs adaptés pour pulvériser de la peinture sur le yacht de 360 ​​pieds.

Les deux écolos ont pulvérisé de la lecture et de la peinture noire sur le superyacht alors qu’il était amarré à Ibiza Crédit : @FuturoVegetal/Newsflash

Le yacht de 360 ​​​​pieds a été vu en train de naviguer sur la Tamise plus tôt cette année Crédit : Alamy

Les matelots ont essayé de nettoyer la peinture rouge et noire Crédit : @FuturoVegetal/Newsflash

Des images vidéo choquantes du vandalisme montrent la poupe du navire – nommé Kaos – éclaboussée de peinture rouge et noire alors que les matelots tentent de l’arroser.

Les militants ont ensuite brandi une pancarte disant « Vous consommez la souffrance des autres » avant qu’ils ne puissent être vus en train de parler à un agent de sécurité.

On peut enfin voir le yacht sortir du port avec sa poupe encore très tachée.

L’incident était le dernier d’une série de cascades à l’échelle européenne où des éco-activistes tentent de perturber les grands événements sportifs et ciblent les riches et les puissants.

Une deuxième séquence montre les deux manifestants brandissant la pancarte et exigeant le changement, le premier militant disant : « La mer Méditerranée est un cimetière humain.

« Rien que cette année, 951 personnes sont mortes aux frontières de notre pays.

« Nous ne pouvons pas nous permettre d’être riches, ces gens [migrants] n’a pas voyagé ici dans un yacht privé. »

L’autre militant déclare alors : « Un pour cent de la population mondiale pollue plus que les 50 pour cent des pauvres, ils détruisent notre planète, mettent en danger l’habitabilité de notre terre pour avoir un mode de vie au-delà des limites raisonnables.

« Ils nous condamnent à un avenir de douleur, de misère et de désolation uniquement pour garder leurs privilèges.

« Nous devons changer la façon dont les choses sont faites, c’est une situation de vie ou de mort, et actuellement c’est une affaire qui tue des gens. »

Une déclaration de Futuro Vegetal a déclaré: « Nous avons jeté de la peinture biodégradable contre le mégayacht » Kaos « , propriété de Nancy Walton Laurie, l’héritière milliardaire de Walmart. »

Ils ont ajouté: « Nous exigeons que le gouvernement transfère les subventions à l’industrie de la viande vers des alternatives socialement et écologiquement responsables à base de légumes. »

Il a également déclaré: « Vers 9h00 du matin, deux militants de Futuro Vegetal ont pulvérisé de la peinture à l’aide d’extincteurs sur le méga-yacht de l’une des femmes les plus riches du monde, pour protester contre la crise climatique.

« L’action met la touche finale à la campagne » Jets et yachts, la fête est finie « , convoquée par Extinction Rebellion Ibiza, qui exige l’interdiction des jets privés et la fin des navires de luxe.

« La seule raison pour laquelle nous continuons à maintenir un système économique qui nous conduit à l’effondrement éco-social est de maintenir les privilèges de cette petite classe privilégiée. »

Et ils ont conclu : « Cette même semaine, nous avons vu avec terreur la surface de la Terre atteindre 60 degrés Celsius en Estrémadure et nous avons connu les sept jours les plus chauds depuis plus de 100 000 ans. »

Kaos coûterait entre 17,17 et 25,76 millions de livres sterling rien qu’en entretien chaque année.

Il pèse 4 523 tonnes et a été construit aux Pays-Bas en 2017 et était auparavant connu sous le nom de « Jubilee ».

En 2020, Nancy Walton Laurie la fait réaménager et redessiner par le designer britannique Reymond Langton.

Kaos a quatre ponts et peut accueillir 31 invités dans 16 cabines ainsi que 45 membres d’équipage dans 24 cabines.

Il y a quatre suites VIP, tandis que la plupart des suites standard sont équipées d’une salle de bains privative.

Nancy Walton Laurie, 72 ans, aurait une valeur de 6,64 milliards de livres sterling (8,7 milliards de dollars), selon Forbes, après avoir hérité d’une participation dans Walmart de son père Bud Walton, co-fondateur de la chaîne américaine d’hypermarchés.

Le tout premier magasin Walmart a ouvert ses portes en juillet 1962 dans l’Arkansas, et les héritiers détiennent collectivement environ 50% du stock.

Elle a acheté le superyacht Kaos à la famille royale qatarie en 2019.

Il a été construit par Oceanco, la même société qui a fabriqué le superyacht de 400 millions de livres sterling de Jeff Bezos.

En mai de cette année, le superyacht a été aperçu en train de naviguer sur la Tamise avant d’accoster à Londres.

L’immense yacht a laissé ses amarres encore couvertes de peinture Crédit : @FuturoVegetal/Newsflash

Un policier a été vu en train de parler aux éco-manifestants Crédit : @FuturoVegetal/Newsflash