Le superyacht de 200 millions de dollars de l’allié de Poutine sera mis aux enchères au profit de l’Ukraine

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février, les sanctions contre les oligarques proches du président russe Vladimir Poutine ont été utilisées comme un outil pour faire pression sur la Russie. Les actifs concernés jusqu’à présent comprennent des yachts, des avions de luxe et des résidences somptueuses à travers le monde.

Selon un communiqué de presse publié mercredi par le gouvernement ukrainien, le dernier développement a vu un tribunal croate ouvrir la voie à la vente d’un superyacht de 200 millions de dollars au profit de l’Ukraine.

Royal Romance, comme on appelle le yacht, est une création personnalisée de 300 pieds de long conçue aux Pays-Bas qui peut divertir 14 invités et est servie par quelque 21 membres d’équipage. Le yacht appartenait à Viktor Medvedchuk, un baron ukrainien du pétrole et des médias qui a dirigé un parti pro-russe en Ukraine pendant des années, même après l’annexion de la Crimée en 2014 et le début de la guerre dans le Donbass.

Medvedtchouk est un allié de Poutine qui a passé des vacances avec le dirigeant russe. Poutine lui-même est le parrain de la fille de Medvedtchouk, Daria.

L’Agence ukrainienne de récupération et de gestion des actifs (Arma) a déclaré qu’elle « préserverait la valeur économique [of the yacht] en le vendant aux enchères.”

Selon The Guardian, il s’agit de la première vente de ce type au nom du peuple ukrainien depuis que les gouvernements occidentaux ont commencé à imposer des restrictions sur les avoirs de centaines d’oligarques.

Medvedchuk a récemment fait partie d’un échange de prisonniers inattendu en septembre entre la Russie et l’Ukraine. Quelque 300 personnes ont été échangées, y compris les commandants qui ont mené une défense ukrainienne prolongée de Marioupol plus tôt cette année.

L’oligarque a été arrêté pour la première fois en avril lors d’une opération spéciale menée par le service de sécurité de l’État ukrainien, ou le SBU. Bien qu’il ait été accusé de trahison l’année dernière, Medvedchuk s’est échappé de l’assignation à résidence quelques jours après l’éclatement des hostilités le 24 février en Ukraine.

Cette année, de nombreux actifs qui constituaient la valeur nette de Medvedchuk en 2021 de 620 millions de dollars ont été saisis par le gouvernement ukrainien : des villas somptueuses à travers l’Ukraine, des voitures et des parts de capital dans diverses sociétés.

Cependant, le superyacht est un joyau particulier parmi les avoirs de Medvedchuk, avec une piscine de près de 40 pieds à côté d’une cascade qui coule sur la poupe de Royal Romance.

Le journal croate Jutarnji list a rapporté mardi que le FBI avait perquisitionné le yacht le mois dernier. Après qu’un tribunal de Split, en Croatie, ait accordé une demande de mandat de perquisition du ministère américain de la Justice (DOJ), des agents du FBI sont montés à bord du yacht, qui est amarré dans la ville de Trogir. Le juge Dinko Mešin a confirmé que Medvedchuk et sa femme, Oksana Marchenko, étaient nommés dans le mandat de perquisition.

Des superyachts appartenant à d’autres oligarques ont été saisis dans les mois qui ont suivi le début de la guerre.

Dilbar, le sixième yacht le plus long du monde, qui dispose de deux héliports, a été saisi par les autorités allemandes alors qu’il était amarré dans le port de Hambourg. Il a été déterminé que le yacht avait été indirectement transféré de l’oligarque Alisher Usmanov à sa sœur, toutes deux sous sanctions occidentales. Il aurait une valeur d’environ un demi-milliard de dollars.

Un autre yacht, Amadea, d’une valeur au nord de 300 millions de dollars et appartenant à Suleiman Kerimov, a été saisi par les autorités des Fidji en mai, selon un communiqué de presse du DOJ.

Les États-Unis ont désormais en vue le yacht de 156 millions de dollars nommé Madame Gu, a rapporté le New York Times. L’engin, lié à l’oligarque russe Andrei Skoch, a été qualifié de propriété bloquée par les États-Unis, mais sa saisie s’avérera diplomatiquement compliquée. Madame Gu est actuellement amarrée à Dubaï, les Émirats arabes unis rechignant à coopérer.

La saisie de ces embarcations a été une stratégie importante poursuivie par l’administration Biden.

“Nous nous joignons à nos alliés européens pour trouver et saisir vos yachts, vos appartements de luxe, vos jets privés”, a expliqué le président Biden dans son discours sur l’état de l’Union le 1er mars.

“Nous venons pour vos gains mal engendrés.”

