Le supervolcan de Yellowstone contient plus de magma, selon une nouvelle étude

Les volcanologues identifient les réservoirs de magma en surveillant les tremblements de terre. Les ondes sismiques plongent dans les entrailles de la Terre avant d’être détectées par les sismomètres de surface. Ils se déplacent plus lentement à travers la roche chaude et partiellement fondue, et les scientifiques utilisent leurs temps de trajet pour interpréter à quel point les parties fondues du sous-sol sont.

Mais cette technique d’imagerie sismique traditionnelle est imparfaite. Les ondes sismiques se courbent parfois autour des poches en fusion. Cette méthode suppose également que les ondes sismiques voyagent de manière simplifiée, du séisme directement au sismomètre ; en réalité, les ondes sismiques émanent dans toutes les directions et des informations essentielles sur le ventre de la Terre sont perdues.

Pour la nouvelle étude, les auteurs se sont tournés vers un enregistrement de 20 ans du bruit sismique de fond de Yellowstone – généré par les vagues océaniques lointaines, le vent et l’activité humaine – pour se concentrer sur la fonte négligée du volcan. Ils ont dissipé les simplifications sismiques traditionnelles et ont utilisé des superordinateurs pour représenter plus précisément les voyages des ondes sismiques.

L’équipe a découvert que les ondes sismiques ralentissaient lorsqu’elles se déplaçaient de 2 à 5 milles vers le bas, ce qui correspond au segment supérieur de l’endroit où se trouverait le réservoir de magma moins profond du volcan Yellowstone. Cela suggère que jusqu’à 20 % de l’ensemble de ce réservoir est en fusion.

Heureusement, ce n’est rien pour perdre le sommeil. Une règle empirique est que les réservoirs ne peuvent pas produire d’éruptions sans être fondus à 35% à 50%, lorsque les choses sont “un peu comme une soupe de cristal”, a déclaré Ross Maguire, sismologue à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign et auteur du étude. Cette valeur, dont les volcanologues débattent fréquemment, est susceptible de varier entre les volcans. Quoi qu’il en soit, les 20% de Yellowstone sont “toujours bien en dessous de ce seuil critique”, a déclaré le Dr Maguire.

Pour ceux qui espèrent découvrir les secrets d’autres volcans, cette étude confirme que cette technique relativement nouvelle “est une très bonne voie à suivre”, a déclaré Diana Roman, géophysicienne à la Carnegie Institution for Science à Washington, DC, qui n’était pas impliqués dans l’étude.

« C’est un peu comme obtenir un nouvel objectif sur un vieil appareil photo », a déclaré le Dr Poland. « C’est le même appareil photo, mais vous avez maintenant une résolution plus fine. Vous voyez avec plus de clarté.