Alec Baldwin n’a peut-être plus d’accusation d’homicide involontaire à son nom à la suite de l’infâme incident du tournage du film « Rust », mais Hannah Gutierrez-Reed, la superviseure des armes pour le film, en a certainement, les procureurs affirmant maintenant qu’ils pensaient qu’elle avait la gueule de bois sur le jour de la fusillade mortelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

L’accusation allègue que Gutierrez-Reed buvait et fumait de la marijuana le soir pendant le tournage de « Rust », expliquant qu’elle avait probablement la gueule de bois lorsqu’elle a chargé une balle réelle dans le revolver que l’acteur a utilisé, ce qui finirait par tuer Hutchins et blesser le scénariste. et le réalisateur Joel Souza.

Gutierrez-Reed fait actuellement face à des accusations d’homicide involontaire, qui, selon sa défense, devraient être rejetées.

Les procureurs l’ont accusée d’avoir des antécédents de conduite imprudente et ont fait valoir qu’il serait dans l’intérêt public qu’elle « soit enfin tenue responsable ».

L’avocat de Gutierrez-Reed, Jason Bowles, estime que l’affaire a été mal gérée.

« L’affaire est si faible qu’ils ont maintenant choisi de recourir à des accusations de diffamation contre Hannah », a déclaré Bowles à l’Associated Press mardi. « L’accusation a abandonné l’idée de rendre justice et d’arriver à la vérité réelle apparemment. »

Gutierrez-Reed, 25 ans, aura son audience préliminaire en août, où un juge déterminera s’il y a une cause probable pour que l’affaire avance.

Dans leur réponse, les procureurs ont également noté qu’ils parviendront très probablement à une résolution dans les 60 prochains jours pour recharger Baldwin, en fonction des résultats d’une analyse de l’arme et de sa gâchette cassée. Les articles ont été envoyés à l’expert indépendant de l’État pour des tests supplémentaires.

L’accusation d’homicide involontaire de Baldwin a été rejetée en avril, les procureurs citant de nouvelles preuves et la nécessité de plus de temps pour enquêter.

« Nous sommes satisfaits de la décision de classer l’affaire contre Alec Baldwin et d’encourager une enquête appropriée sur les faits et les circonstances de cet incident tragique », ont déclaré à l’époque ses avocats Luke Nikas et Alex Spiro dans un communiqué.

Baldwin est retourné au travail et vient de terminer la production de « Rust » dans un nouvel endroit, le Montana.

La star de « 30 Rock » fait toujours face à d’autres poursuites civiles, dont une du famille des Hutchins , ainsi qu’un procès intenté par la scénariste de « Rust » Mamie Mitchell. Les deux parties sont représentées par Gloria Allred.

« M. Baldwin devrait savoir que nous restons déterminés à nous battre et à gagner pour nos clients et à le tenir responsable d’avoir pointé une arme chargée sur Halyna Hutchins, d’avoir appuyé sur la gâchette et de l’avoir tuée », a déclaré Allred dans un communiqué. « M. Baldwin peut prétendre qu’il n’est pas responsable d’avoir appuyé sur la gâchette et d’avoir éjecté une balle réelle qui a mis fin à la vie de Halyna. »

« Il peut courir au Montana et prétendre qu’il n’est qu’un acteur dans un film du Far West mais, dans la vraie vie, il ne peut pas échapper au fait qu’il a joué un rôle majeur dans une tragédie qui a eu des conséquences réelles pour Halyna, sa mère. , père, sœur et collègue », poursuit le communiqué.

Baldwin nie avoir jamais appuyé sur la gâchette de l’arme.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.