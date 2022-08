Le supertease de Huntsville révèle des rumeurs de tricherie

Ouf chili…

Ces gens en Alabama reviennent avec de GROS problèmes !

De nouveaux épisodes de la série non scénarisée à succès d’OWN “Love & Marriage: Huntsville” reviennent le samedi à 20h00 HE / PT à partir du 10 septembre avec Melody Shari et Martell Holt, Kimmi et Maurice Scott, Marsau et LaTisha Scott, Destiny Payton-Williams, ainsi que Tiffany et Louis Whitlow. Les nouveaux épisodes continuent de suivre le groupe alors qu’ils naviguent dans leurs entreprises, leurs amitiés et leurs relations à Huntsville, en Alabama.

La nouvelle saison revient sur les retombées de la relation entre Melody et Martell alors que les deux se reconnectent, et Melody admet à Stormi qu’elle avance prudemment avec lui, tandis que Martell explore des entreprises commerciales inattendues. De plus, Kimmi confronte Maurice à des rumeurs d’infidélité, Tiffany cherche son père biologique et le passé de Wanda refait surface.

Regardez le supertease ci-dessous:

Noooon. Nous prions vraiment pour Kimmi et Maurice pour que tout aille bien. Sur une autre note – le synopsis mentionne Mel donnant un autre coup à Martell mais la taquinerie le confond avec leur… organisateur de mariage ?!? Sans oublier qu’il est censé être hué avec Shereé maintenant, donc nous supposons que ça ne s’est pas si bien passé. Et qui est surpris que Wanda soit au milieu des affaires de Marsau et LaTisha ? Je suppose que nous devrons nous connecter pour tout voir se dérouler!

“Family Or Fiancé” revient avec de nouveaux épisodes le 10 septembre

Après le retour de “Love & Marriage: Huntsville”, “Family or Fiancé” suit avec un tout nouvel épisode à 21h00 HE / PT mettant en vedette le couple new-yorkais Jackie et Zuri, qui sont ensemble depuis cinq ans et prévoient de se marier, mais leurs familles ne se sont pas encore réunies. Jackie garde des ressentiments et des secrets de son passé qui compromettent son bien-être émotionnel et ses relations actuelles. Animée par la coach relationnelle renommée Tracy McMillan, “Family or Fiancé” est une expérience sociale à enjeux élevés qui réunit des couples réels et leurs familles désapprobatrices pendant trois jours pour déballer leurs différences. Après des séances de coaching et des tâches destinées à renforcer les liens, la compréhension renouvelée des familles les convaincra-t-elle de bénir le bonheur éternel du couple, ou seront-elles obligées de choisir entre la famille ou le fiancé ? Découvrez un extrait de l’épisode du 10 septembre “Jackie et Zuri” ICI.