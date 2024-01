Le supertall d’Oklahoma City est devenu le plus haut bâtiment des États-Unis

Matteson Capital et AO, le promoteur et architecte à l’origine d’un nouveau développement à usage mixte, Boardwalk at Bricktown, est revenu de la planche à dessin avec un nouveau design de gratte-ciel à Oklahoma City. Cette fois-ci, la hauteur proposée mesure 1 907 pieds, un hommage à l’année où l’Oklahoma a été admis comme 46e État des États-Unis en 1907. Mouvement sécessionniste de l’Oklahoma Inaugurée en 2017, cette nouvelle hauteur symbolique ferait du gratte-ciel le plus haut de l’histoire des États-Unis et concrétiserait idéologiquement la place de l’Oklahoma dans l’Union fédérale.

L’édifice effilé qui UN rapporté en décembre a atteint un maigre 1 750 pieds. Cette nouvelle conception de gratte-ciel mesure au total 131 pieds de plus que la Freedom Tower, dont la hauteur de 1 776 pieds est due à l’année où les 13 premières colonies ont obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne. Prenez ce SOM et Benjamin Franklin !

La promenade de Bricktown s’étend sur environ cinq millions de pieds carrés et abriterait un hôtel de 480 clés, une nouvelle arène NBA pour le Thunder d’Oklahoma City, un lagon, des terrasses d’observation et bien plus encore. Le supertall, surnommé Legends Tower, est l’une des quatre tours provisoires dont la construction est prévue dans le centre-ville d’Oklahoma City et conçues par AO, un bureau californien.

Les trois plus petits s’élèvent chacun à 345 pieds. La Legends Tower attend toujours l’approbation de l’urbanisme en matière de variation de hauteur. Les derniers étages de la Legends Tower offriront un observatoire public et un restaurant où les visiteurs pourront admirer une vue imprenable.

« Concevoir un projet de cette importance est un honneur, et le processus de collaboration avec la Ville, Matteson Capital, Hensel Phelps et une équipe d’ingénieurs, de consultants et de partenaires de développement de premier ordre a été exceptionnel », a déclaré Rob Budetti AO, associé directeur. . « Gérer les subtilités d’un tel projet, en garantissant une intégration transparente de tous les composants, constitue un défi de taille. Heureusement, cela correspond à l’un des principaux atouts d’AO.

Scot Matteson, PDG de Matteson Capital, a ajouté : « Oklahoma City connaît une période importante de croissance et de transformation, ce qui la rend bien placée pour soutenir des projets à grande échelle comme celui envisagé pour Bricktown », a déclaré Matteson. « Nous pensons que ce développement sera une destination emblématique pour la ville, stimulant davantage l’expansion et la diversification de l’économie en croissance, attirant des investissements, de nouvelles entreprises et des emplois. C’est un environnement dynamique et nous espérons voir The Boardwalk at Bricktown devenir la fierté d’Oklahoma City.