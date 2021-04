Entrez dans votre Morrisons local aujourd’hui et vous trouverez une surprise bienvenue dans chaque panier.

Le supermarché communautaire lance sa campagne Seeds of Hope, offrant aux acheteurs 2,5 millions de paquets exceptionnels de graines de tournesol, conçus pour répandre un peu de bonheur et égayer les appuis de fenêtre des clients.

Entrez dans Morrisons pour récupérer vos graines de tournesol gratuites (jusqu’à épuisement des stocks)

Et si vous avez des enfants, ils adoreront se salir les doigts verts en semant les graines et en les regardant grandir.

Ne vous inquiétez pas que vos fleurs deviennent trop grandes pour leurs pots – ce sont de jolis tournesols nains, parfaits pour la culture à l’intérieur.

Mettez les graines dans de la terre, arrosez et laissez dans un endroit ensoleillé – puis attendez que la magie se produise. Et vous pouvez vous essayer à la fabrication d’un pot de fleurs amusant pour les mettre – il suffit de regarder notre vidéo.

Morrisons est connu pour faire de bonnes choses dans la communauté. Ses magasins ont des champions communautaires qui, en plus de leur travail quotidien, travaillent avec le public et les organismes de bienfaisance locaux.

Côté ensoleillé

La championne communautaire Rose Morgan a écrit à David Potts, PDG de Morrisons, avec l’idée de Seeds of Hope

L’idée de Seeds of Hope est venue de Rose Morgan, Community Champion chez Morrisons à Peckham, dans le sud de Londres.

Faire entrer le soleil dans la vie des gens est une seconde nature pour Rose. «C’est humiliant de pouvoir toucher les gens de manière positive, surtout maintenant, alors que nous en avons tous tellement besoin.»

Rose a écrit à David Potts, PDG de Morrisons, avec l’idée.

«J’ai été époustouflée quand j’ai appris que cela allait se produire dans tous nos magasins», dit-elle. «J’ai l’impression de me tenir sur les épaules de géants: il y a tellement de gens merveilleux là-bas.

«En tant que champion de la communauté, je sais que chaque petit acte construit une relation. C’est merveilleux quand, après avoir vu quelqu’un dans le besoin, vous êtes autorisé à penser à des moyens de combler ce besoin.

«C’est pourquoi mon travail est si incroyable.»

Morrisons a sa propre fondation et soutient un éventail d’organismes de bienfaisance, tels que le Manoir Ronald McDonald. La société égalise également les liquidités collectées par le personnel lors de la collecte de fonds.

«Le personnel de ces organismes de bienfaisance travaille très fort pour s’assurer que tous ceux qu’ils essaient de soutenir soient pris en charge», dit Rose.

Quant à sa campagne de semences, Rose a hâte de la voir fleurir.

«Quand j’étais petite, nous cultivions de la moutarde et du cresson à l’école et tout le monde était tellement excité. Ce sont de petites graines, mais avec tellement de potentiel, comme nous tous.

«Joie et espoir – c’est de ça qu’il s’agit.»

Héros local

Kathryn est fière de son rôle de championne communautaire chez Morrisons

«Être capable de faire cette petite différence et de montrer que nous nous soucions de nous – c’est vraiment un travail pas comme les autres», déclare Kathryn Dunn, championne communautaire chez Morrisons à Malton, dans le Yorkshire du Nord.

Qu’il s’agisse de créer un café Pay It Forward, de lutter contre la pauvreté d’époque ou de lancer un Community Swap Shop, Kathryn aime la liberté de pouvoir aider partout où elle le peut dans son rôle de championne de la communauté Morrisons.

«J’ai commencé à travailler pendant le premier verrouillage en tant que cueilleuse avant de devenir une championne communautaire», dit-elle. «C’était agréable d’être demandé.

«Je pense que mes paroles incessantes et mes encouragements implacables y sont pour quelque chose.»

Esprit généreux

Son premier geste a été de créer un café Pay It Forward dans le magasin. Les clients peuvent acheter quelque chose en plus et demander qu’il soit «payé en avant». Ainsi, lorsqu’une personne dans le besoin se présente, ils peuvent choisir dans le menu Payer avant.

Kathryn a également lancé des bons de gentillesse, qui permettent aux clients d’acheter des repas pour ceux qui ont faim. Et elle a créé un Community Swap Shop pour les chaussures et les uniformes scolaires et un stand d’époque où les clients peuvent faire don de produits sanitaires.

«Le moment le plus émouvant que j’ai vécu a été de travailler avec une organisation soutenant une femme et ses enfants fuyant la violence conjugale. Elle a été relogée une semaine avant Noël avec juste les vêtements dans lesquels elle s’est levée.

«Ils m’ont demandé si je pouvais lui offrir Noël. Trop juste!

«Je lui ai apporté un arbre et toutes les décorations. Nous avons offert des cadeaux aux enfants, ainsi que des sous-vêtements et des pyjamas, et quelques cadeaux pour maman. Elle était bouleversée.

«C’était un moment que je n’oublierai jamais. Être capable de faire cette petite différence et de montrer que nous nous soucions de nous – c’est vraiment un travail pas comme les autres.