Le supermarché Buffalo va rouvrir 2 mois après une fusillade de masse

BUFFALO, NY (AP) – Le supermarché Buffalo où 10 Noirs ont été tués par un homme armé blanc devrait rouvrir ses portes au public vendredi, deux mois après l’attaque raciste.

Un moment de silence et de prière aura lieu jeudi au Tops Friendly Market pour honorer les victimes, les employés et la communauté touchés par la fusillade de masse du 14 mai, avec une cérémonie de réouverture du magasin rénové avant le retour des clients vendredi, a indiqué la société.

Dix Noirs ont été tués lorsqu’un homme armé alors âgé de 18 ans portant un gilet pare-balles et portant un fusil semi-automatique a ouvert le feu sur les acheteurs et les employés du week-end. Trois personnes ont été blessées dans le massacre.

Les enquêteurs disent que le tireur était motivé par les croyances de la suprématie blanche et a recherché la démographie du quartier à prédominance noire où se trouve le marché avec l’intention de tuer autant de Noirs que possible. Il a conduit pendant plus de trois heures depuis son domicile à Conklin, New York, pour mener l’attaque, ont indiqué les autorités.

La décision de rouvrir, plutôt que de déménager, le magasin a suscité des émotions mitigées dans le quartier d’East Buffalo qui, en proie à une grande pauvreté, s’est battu pendant des années pour obtenir une épicerie. Depuis son ouverture en 2003, l’emplacement Tops reste le seul supermarché des environs immédiats. Sa fermeture à la suite de la fusillade a obligé de nombreux habitants à prendre des bus vers d’autres endroits ou à compter sur des mesures provisoires comme des cadeaux de quartier pour accéder à des aliments frais.

“Nous devons continuer”, a déclaré Rosalie Bishop, employée de Tops, qui travaille au magasin depuis 12 ans. Elle veut que le magasin rouvre ses portes – et n’envisage jamais un seul instant de ne pas retourner travailler avec des collègues qu’elle considère comme sa famille.

« Le magasin est là pour une raison. Le magasin est toujours là pour une raison », a déclaré Bishop, 58 ans, qui se rendait au travail lorsque la fusillade s’est produite et a déclaré qu’elle était toujours en train de traiter son quasi-accident. « Les gens vont revenir. Ils ne viendront peut-être pas aujourd’hui ou demain, mais ils reviendront.

D’autres voisins disent que la réouverture n’est pas la meilleure voie à suivre.

Les suggestions aux médias locaux et sur les réseaux sociaux incluent la transformation du site en un parc ou un centre de loisirs qui rassemblerait la communauté, ou la création de plusieurs supermarchés plus dispersés dans l’East Side de Buffalo.

Certains ne peuvent tout simplement pas imaginer entrer dans un magasin où des événements aussi terribles ont eu lieu.

Le tireur, Payton Gendron, a été arrêté juste devant l’entrée principale du magasin. Il est accusé de nombreux chefs d’accusation, y compris des accusations de crimes de haine fédéraux passibles de la peine de mort, et a plaidé non coupable à des accusations d’État et fédérales.

Les autorités affirment que le tireur était motivé par des croyances suprémacistes blanches, y compris une théorie du complot sans fondement sur un complot visant à diminuer l’influence des Blancs. Il a fait la chronique de ses plans pendant des mois dans un journal en ligne, ont déclaré les autorités, et a diffusé l’attaque en direct via une caméra de casque.

Le maire Byron Brown a déclaré qu’il était inquiet lors de la première visite du magasin rénové, mais pense que la refonte sera utile aux clients.

“Je me rends compte que tout le monde ne se sentira pas à l’aise de retourner au magasin”, a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant qu’il encourageait d’autres détaillants à desservir la région.

“Aucun d’entre nous n’oubliera jamais l’attaque cruelle et raciste”, a déclaré Brown. La réouverture est une étape vers la guérison, a-t-il déclaré.

Bishop est déjà retourné au magasin pour aider à se préparer. Son premier jour s’est bien passé, mais un exercice de sécurité avec des lumières clignotantes le deuxième jour l’a renvoyée chez elle, secouée, à mi-journée. Pourtant, elle a dit qu’elle n’avait pas peur pour sa sécurité.

« Je veux juste la paix. Je veux juste la paix », a déclaré Bishop. « Ça ne reviendra jamais comme avant. Nous ne cherchons pas comment c’était. Mais la paix.

